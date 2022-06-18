【大人學】滿分回答女生的「廢物測試」，真的有那麼重要嗎？

文：張國洋

這次，我想跟大家聊聊一個很多男生會來問我的問題：在建構關係的過程中，該怎麼看待「廢物測試」？

「廢物測試」這個詞，可能不是所有人都聽過或熟悉，所以在分享我對這個問題的看法前，我首先解釋一下這個詞是什麼意思。

「廢物測試」起源於那些做PUA，也就是那些把妹社團的術語。雖然我不太談把妹、我其實也不擅長把妹，大人學也一向談長期關係的主題比較多，但難免有些男生會看了相關的資訊，然後來問我這個議題。

而所謂「廢物測試」到底是什麼呢？

把妹社團他們背後的概念是這樣：男生想認識女生，一開始可能會碰到的最大阻礙在於，對方畢竟不認識你，所以一定會嘗試透過初步掌握的各種線索（包含穿著、回應方式等等）來審視你。

如果她認為你這個人怪怪的，恐怕是個上不了檯面的loser，那可能會連聊天的機會都不給你。也因此，很多男生開始花很多心力，鑽研該怎麼做才不會被當成loser。這是他們所謂女生的「廢物測試」。因為被當成廢物、會被無視，也就會打斷他們搭訕，所以相關社團會有很多討論在講怎麼通過廢物測試。

確實，女生是會做類似的篩選機制。只是這並不表示女生有一個什麼彼此分享的流程來篩選男人，她們大部分其實都是無意識的。大約就是她們長年跟男人接觸所習得的直覺。畢竟女生到了一定年紀，自然會理解哪些類型的男生跟自己是不適合的、或甚至是招惹到將來會很麻煩的。尤其如果這人根本是陌生人、是在夜店或是街上忽然來搭話的男人，她們就會短時間內透過這男人外顯的表現、講出的話、做出的行動來決定，到底該跟他搭話，還是該禮貌的婉拒。

而站在男生的立場來看，因為這時候也沒有太多時間能證明自己的好與魅力，於是很多人就會想去學PUA的技巧，想聰明因應或繞過女生的廢物測試。比方說呈現的態度、面對特定問題該如何回答、甚至還有些標準句型等等，想說突破後自己能讓女生願意給予進一步認識的機會。

所以「廢物測試」這個詞，大概就是這樣出現的。

我之所以想聊這主題，主要是因為不少想提升戀愛能力的男生，都會主動找各類資源來學習，所以其中有一定比例的人大概都聽過、甚至研究過廢物測試。多理解一下各家理論沒什麼不好，但我得說，有些男生在這議題上是有點走火入魔了。

比方說，我常會收到一類提問信，問我說，他現在的曖昧對象講了某句話、或問了一個問題，這是不是廢物測試？自己該如何回應比較好？

或者，我們在臉書上有個 【戀愛大人學】 的課後社團，不時也會有同學發文問說：「Joe，我女朋友問了某個問題……」然後貼文下面可能會有其他男生留言，說這一定就是傳說中的廢物測試，提醒PO文的人回答時要注意等等。

但我其實常常跟男生講一個概念，那就是除非你真的是在街頭或夜店隨意搭訕，否則在正常的關係建立過程中，你其實不需要把廢物測試看太重。換言之，如果你的目的是要跟一個女生建立穩定的長期關係，你甚至根本不用把注意力放在廢物測試上。

我倒不是說女生在長期關係中不會衡量你，當然女生還是會；只是在長期關係中，你的一舉一動其實都會是測試。你如果沒有搞清楚真相，反而過度解讀對方其中的一、兩句話，然後一直煩惱要怎麼回應，我覺得那就完全把戀愛的重點放錯了！！

有的人看到這可能還有點疑惑。我就舉另外一個例子來說明吧。

大家應該都有面試工作的經驗吧？面試通常是個時間很短的過程，主管不認識你、你也不認識主管；你怕選錯公司，但主管也害怕讓能力很差的面試者混進來。所以面試其實也好比一個互相試探的場合。

可是公司畢竟在明，應徵者在暗。應徵者一定是覺得這公司不錯，才會投履歷過來。會來公司應徵的人，大概都是覺得公司有符合他的某個期待，但他有沒有就難講。所以比起應徵者，公司狀態往往是相對透明的。應徵者一定都是充分評估過，覺得這公司不錯才會來。

可是公司對於應徵者的資訊，掌握程度就相對低了，可能只能從幾頁的履歷稍微了解。所以在面試時，主管就得在極短的時間內透過「各種方法」來考驗這個應徵者。

比方說，在面試時可能需要應徵者做些測驗、或者回答一些問題，無論是「人生最大的失敗之類」或「你最大的缺點」等等。

既然面試時會有這類廢物測試，網路上自然就會有人發展出一些「教戰守則」，教你怎麼回答這些問題，才能提高被錄取的機率。

以上這過程不就很像搭訕嗎？男生就好比應徵者，一定會選擇符合自己期待的女生來搭訕；而女生就好比公司，因為對於男生的了解不多，於是會自然而然發展出所謂的「廢物測試」來快速判斷狀況。

可是我更想提醒的是，如果你應徵某間公司、也順利通過面試之後，那你其實就不能再把單一問題當成廢物測試，以為只要掌握幾個回答技巧就OK。

比方說你成功進了某間公司，有天跟著老闆出去拜訪客戶，結束後老闆在車上問你：「你過去有沒有遭遇過什麼重大的失敗啊？」你如果還把這當成面試時的廢物測試，拿出當時的說法來回應，那我真心覺得你就是搞錯重點了喔！

老闆並不是在入職後就不會測試你，更真實的狀況是：其實打從你入職的第一天，老闆就已經在全方位地測試你了。