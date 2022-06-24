《真希望我20歲時修過這堂課》：名畫〈雅典學院〉柏拉圖指天、亞里斯多德指地，代表什麼寓意？

文：中村聰一

梵蒂岡的羅馬教廷是天主教會的中樞，其中有個房間名為「簽字廳」。顧名思義，就是教宗簽署重要文件、舉辦會議用的房間，即使在教會當中，也可說是極為神聖的一角。

四方的牆壁是四幅溼壁畫，是由文藝復興時期義大利畫家拉斐爾．桑蒂（Raffaello Santi）繪製的，主題是「基督教與希臘哲學的和諧」，其中一幅就是知名的〈雅典學院〉（The School of Athens）。繪製的時間是在1509年至1510年，拉斐爾服侍羅馬教宗儒略二世（Pope Julius II）的期間。

拉斐爾本人雖然沒有提及，不過畫中描繪的大多數人物都各有原型，而且還將古代的哲學家比擬為同時代的藝術家，真是匠心獨運。

〈雅典學院〉中的人物，呈現了兩種世界觀

關於畫中的原型人物眾說紛紜，這裡只取其一。比如前排的中央是比擬為米開朗基羅（Michelangelo）的赫拉克利特（Heraclitus，古希臘時代的哲學家），右邊為第歐根尼（Diogenes，同為古希臘時代的哲學家），再右邊為瑣羅亞斯德（Zoroaster，瑣羅亞斯德教創始人）以及托勒密（Ptolemy，羅馬帝國時代的哲學家）等人，其中還畫了拉斐爾本人。另外，前排的左邊還有畢達哥拉斯（Pythagoras），其他眾人則分別為音樂家、法律人、詩人、醫生和其他專家及技師。

整幅畫的中心有兩個人在對話，其他人就像簇擁著他們一樣。左邊是比擬為李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）的柏拉圖，右邊是亞里斯多德。柏拉圖以左手抱著《蒂邁歐篇》（Timaeus），亞里斯多德則以左手抓住《尼各馬可倫理學》（Nicomachean Ethics），兩部著作的主題皆為「人類善良的靈魂（Psyche）是什麼」。

而這幅畫還有一個匠心獨運之處。站在左邊的柏拉圖右手食指朝天，左邊上半部的背景畫著希臘神話阿波羅的雕像。而站在右邊的亞里斯多德右手食指朝地，右邊上半部是希臘神話雅典娜（Athena）女神的雕像，畫中卻變成羅馬神話米娜瓦（Minerva）女神的模樣。其實這裡也帶有寓意。

後面我們會談到，柏拉圖設想出「理型」（Ideas）這個概念化的世界，提倡真理就在其中。相形之下，亞里斯多德則重視每天的經驗和習慣，提倡應當從中探究真理。指尖指示的「天」與「地」就是其象徵。

另外，位在左邊的阿波羅以預言、治療、音樂和詩歌之神而聞名，接近柏拉圖的世界觀。配置在祂下方的，是體現這一點的技師以及哲學家。反觀右邊的米娜瓦或雅典娜，則都是智慧、工藝和戰略的女神，接近亞里斯多德的世界觀。而在祂下方的，也還是體現這一點的技師和哲學家。

換句話說，〈雅典學院〉是以站在中央的柏拉圖和亞里斯多德為界，左右涇渭分明。從這幅宏偉的繪畫中亦可窺知，希臘哲學以這兩個人為源流，對於文藝復興時期基督教社會的影響浸淫得有多深。

柏拉圖、亞里斯多德，和柏拉圖的導師蘇格拉底生活在雅典──這個在伯羅奔尼撒戰爭敗北後，不斷走向沒落的城邦。眾人在社會紛亂中摸索自己該怎麼活，國家該是什麼樣子，這些賢人則試圖藉由「智慧」這項武器導出答案。所以才會超越1800百年的時光，在史稱「黑暗時代」的中世紀歐洲社會中，像傳教士一樣獲得接納。

那麼，這些賢人到底闡述了什麼？首先，就從柏拉圖的著作，深入挖掘他的哲學。

為什麼要處決蘇格拉底？因為他揭穿了「賢人」的無知

西元前443年，將軍伯里克里斯的出現，讓雅典迎向民主制的全盛期，藉由從提洛同盟吸取的豐厚資金強化軍事能力，同時也謀求學問和藝術的振興。

既然是民主制社會，只要能力高超，就會博得好評，與門第和身分無關。於是，雅典就聚集了來自希臘各地對智力和才能有自信的人。尤其是在學問領域當中，陸續出現賣弄知識、巧舌如簧的人，他們號稱「智辯家」（Sophist，擁有智慧的人），以擔任市民的家庭教師謀生。

而擋在他們面前的，就是雅典出身的蘇格拉底。有一天，他的朋友前往《歷史》中也提過的「德爾菲神廟」，收到神諭表示：「沒有人比蘇格拉底更賢明。」不覺得自己賢明的蘇格拉底感到很驚訝，為了提出反證，就拜訪多位被世人視為「賢人」的智辯家住所，試著藉由問答，釐清神諭的真意。

結果發現，智辯家就算熟悉某個領域，對於其他領域也並非精通。他們卻誤以為自己對所有的領域知之甚詳，或是虛張聲勢、裝作什麼都懂。於是蘇格拉底領悟到「比起這些不知道卻誤以為知道的人，自覺到不知為不知的自己比較賢明」。爾後，蘇格拉底竭盡熱情，藉由問答來促使這些智辯家、政治人物、詩人，或是其他世間號稱「賢人」的人，注意到自己的無知。

蘇格拉底的言行特別受到年輕人的支持。但相反的，威信和名聲受到傷害的「賢人」，則對他投以憎惡的眼光。

不巧的是，就如前一章所言，在蘇格拉底約四十歲時，伯羅奔尼撒戰爭爆發，雅典的戰況日益惡化。伯里克里斯死後，就出現短視近利、以私利私慾為優先的政治領袖，讓國家逐漸衰亡。尤其是阿爾西比亞德斯，他主導西元前415年展開的「西西里遠征」，卻臨陣脫逃到敵國斯巴達。不巧的是，他也是蘇格拉底的門徒之一，使得眾人對於蘇格拉底的批評更為強烈。