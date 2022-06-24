《真希望我20歲時修過這堂課》：名畫〈雅典學院〉柏拉圖指天、亞里斯多德指地，代表什麼寓意？
我們想讓你知道的是
〈雅典學院〉是以站在中央的柏拉圖和亞里斯多德為界，左右涇渭分明。從這幅宏偉的繪畫中亦可窺知，希臘哲學以這兩個人為源流，對於文藝復興時期基督教社會的影響浸淫得有多深。
文：中村聰一
梵蒂岡的羅馬教廷是天主教會的中樞，其中有個房間名為「簽字廳」。顧名思義，就是教宗簽署重要文件、舉辦會議用的房間，即使在教會當中，也可說是極為神聖的一角。
四方的牆壁是四幅溼壁畫，是由文藝復興時期義大利畫家拉斐爾．桑蒂（Raffaello Santi）繪製的，主題是「基督教與希臘哲學的和諧」，其中一幅就是知名的〈雅典學院〉（The School of Athens）。繪製的時間是在1509年至1510年，拉斐爾服侍羅馬教宗儒略二世（Pope Julius II）的期間。
拉斐爾本人雖然沒有提及，不過畫中描繪的大多數人物都各有原型，而且還將古代的哲學家比擬為同時代的藝術家，真是匠心獨運。
〈雅典學院〉中的人物，呈現了兩種世界觀
關於畫中的原型人物眾說紛紜，這裡只取其一。比如前排的中央是比擬為米開朗基羅（Michelangelo）的赫拉克利特（Heraclitus，古希臘時代的哲學家），右邊為第歐根尼（Diogenes，同為古希臘時代的哲學家），再右邊為瑣羅亞斯德（Zoroaster，瑣羅亞斯德教創始人）以及托勒密（Ptolemy，羅馬帝國時代的哲學家）等人，其中還畫了拉斐爾本人。另外，前排的左邊還有畢達哥拉斯（Pythagoras），其他眾人則分別為音樂家、法律人、詩人、醫生和其他專家及技師。
整幅畫的中心有兩個人在對話，其他人就像簇擁著他們一樣。左邊是比擬為李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）的柏拉圖，右邊是亞里斯多德。柏拉圖以左手抱著《蒂邁歐篇》（Timaeus），亞里斯多德則以左手抓住《尼各馬可倫理學》（Nicomachean Ethics），兩部著作的主題皆為「人類善良的靈魂（Psyche）是什麼」。
而這幅畫還有一個匠心獨運之處。站在左邊的柏拉圖右手食指朝天，左邊上半部的背景畫著希臘神話阿波羅的雕像。而站在右邊的亞里斯多德右手食指朝地，右邊上半部是希臘神話雅典娜（Athena）女神的雕像，畫中卻變成羅馬神話米娜瓦（Minerva）女神的模樣。其實這裡也帶有寓意。
後面我們會談到，柏拉圖設想出「理型」（Ideas）這個概念化的世界，提倡真理就在其中。相形之下，亞里斯多德則重視每天的經驗和習慣，提倡應當從中探究真理。指尖指示的「天」與「地」就是其象徵。
另外，位在左邊的阿波羅以預言、治療、音樂和詩歌之神而聞名，接近柏拉圖的世界觀。配置在祂下方的，是體現這一點的技師以及哲學家。反觀右邊的米娜瓦或雅典娜，則都是智慧、工藝和戰略的女神，接近亞里斯多德的世界觀。而在祂下方的，也還是體現這一點的技師和哲學家。
換句話說，〈雅典學院〉是以站在中央的柏拉圖和亞里斯多德為界，左右涇渭分明。從這幅宏偉的繪畫中亦可窺知，希臘哲學以這兩個人為源流，對於文藝復興時期基督教社會的影響浸淫得有多深。
柏拉圖、亞里斯多德，和柏拉圖的導師蘇格拉底生活在雅典──這個在伯羅奔尼撒戰爭敗北後，不斷走向沒落的城邦。眾人在社會紛亂中摸索自己該怎麼活，國家該是什麼樣子，這些賢人則試圖藉由「智慧」這項武器導出答案。所以才會超越1800百年的時光，在史稱「黑暗時代」的中世紀歐洲社會中，像傳教士一樣獲得接納。
那麼，這些賢人到底闡述了什麼？首先，就從柏拉圖的著作，深入挖掘他的哲學。
為什麼要處決蘇格拉底？因為他揭穿了「賢人」的無知
西元前443年，將軍伯里克里斯的出現，讓雅典迎向民主制的全盛期，藉由從提洛同盟吸取的豐厚資金強化軍事能力，同時也謀求學問和藝術的振興。
既然是民主制社會，只要能力高超，就會博得好評，與門第和身分無關。於是，雅典就聚集了來自希臘各地對智力和才能有自信的人。尤其是在學問領域當中，陸續出現賣弄知識、巧舌如簧的人，他們號稱「智辯家」（Sophist，擁有智慧的人），以擔任市民的家庭教師謀生。
而擋在他們面前的，就是雅典出身的蘇格拉底。有一天，他的朋友前往《歷史》中也提過的「德爾菲神廟」，收到神諭表示：「沒有人比蘇格拉底更賢明。」不覺得自己賢明的蘇格拉底感到很驚訝，為了提出反證，就拜訪多位被世人視為「賢人」的智辯家住所，試著藉由問答，釐清神諭的真意。
結果發現，智辯家就算熟悉某個領域，對於其他領域也並非精通。他們卻誤以為自己對所有的領域知之甚詳，或是虛張聲勢、裝作什麼都懂。於是蘇格拉底領悟到「比起這些不知道卻誤以為知道的人，自覺到不知為不知的自己比較賢明」。爾後，蘇格拉底竭盡熱情，藉由問答來促使這些智辯家、政治人物、詩人，或是其他世間號稱「賢人」的人，注意到自己的無知。
蘇格拉底的言行特別受到年輕人的支持。但相反的，威信和名聲受到傷害的「賢人」，則對他投以憎惡的眼光。
不巧的是，就如前一章所言，在蘇格拉底約四十歲時，伯羅奔尼撒戰爭爆發，雅典的戰況日益惡化。伯里克里斯死後，就出現短視近利、以私利私慾為優先的政治領袖，讓國家逐漸衰亡。尤其是阿爾西比亞德斯，他主導西元前415年展開的「西西里遠征」，卻臨陣脫逃到敵國斯巴達。不巧的是，他也是蘇格拉底的門徒之一，使得眾人對於蘇格拉底的批評更為強烈。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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