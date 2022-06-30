《快樂成癮》讀後感：30天計劃相當重要，我們該如何把快樂狀態再次帶回生活中？
我們想讓你知道的是
《快樂成癮》這本書雖然提到許多正向習慣培養細節，但書中作者在乎的可不只是好習慣建立而已，透過正向習慣培養過程，可以讓我們建立一個規律的生活樣態，幫我們把想要的好狀態帶回來，找回屬於你的快樂成癮。
在初看《快樂成癮》時，我覺得很新奇，它翻轉了「成癮」的概念，透過拆解負向成癮背後的成因與元素，然後運用在正向的習慣上，讓我們也能夠很容易的被不容易的一些正向行為（如：運動）給黏住。
可是在二刷的過程裡，我開始出現一個困惑，如果這是一本有別於市面上在談自我成長或是好習慣建立的書的話，它確實做到用一個很不一樣的角度（成癮）做切入，也蘊含了很多的心理學知識與方式。
但是以培養正向習慣來說，它更像是先幫忙預想了在培養習慣的過程裡，可能會遇到的心理阻礙，以及怎麼預作準備來幫忙自己更好的持續下去，直到改變發生。以習慣培養來說，它實在是「想太多」了，在實際練習與操作時，書中的練習有時也跟想培養的好習慣沒有那麼大的關聯性。
直到經過高人指點與第三刷後，終於對書中的內容有了全新體悟，《快樂成癮》真正要談的，不只是透過建立一個正向、讓自己感覺好的習慣行為，讓生活中可以充滿更多的正向感受，甚至帶動生活有所變化，它其實是想幫助我們建立一個快樂且正向的自我狀態，而這樣的狀態將讓我們能更享受與喜歡自己的生活，進而達到幸福感的產生。所以，走過快樂成癮的歷程，其實就是我們在幫自己做心理治療的過程。
狀態改變與技能習得
記得有一次，我在與督導討論心理治療的核心理念，他提到，心理治療有一個很重要的地方是在幫忙人能夠從一個負向狀態（如：憂鬱、焦慮）轉而進入到一個正向狀態（如：快樂、平靜）。
不論是心理治療裡會發生的「啊哈時刻」，或是透過長期治療所累積的變化，其實都是在幫助個案重新喚醒過往曾有過的正向經驗，然後讓他能夠重新整合或是發展出不一樣的個人狀態。所以，雖然在心理治療裡也有很多的技能習得（如：正念呼吸）的過程，但最終仍是要回到去改變一個人的狀態，讓他能夠感覺更好，也更滿意自己與生活。
因此，「快樂成癮」或「正向成癮」，我會把它擴大解讀為：「對於快樂／正向狀態的習慣」，正向狀態是我們的目標，習慣則是我們的行動。我們培養一個正向成癮的行為，其實是我們幫助自己追求正向狀態的方式。
用這個角度去看《快樂成癮》這本書時，就不難理解為什麼作者要從「負向」、「成癮」開始談起，我們得先了解與覺察自己是如何持續的陷落在負向的狀態裡頭，找到影響我們的元素與可能的阻礙，甚至是看到原來負面狀況它可能也滿足了自己的某些需求或是帶來某些好處（雖然可能已不合時宜，甚至帶來更多壞處）。
透過對負向狀態的了解，我們除了可以更認識自己、知道常常出現的障礙，也可以進一步汲取負向裡的「好」，來幫助自身打造出更理想的正向狀態。
找到自己正向狀態的元素
要打造一個正向狀態，一個可以開始嘗試啟動的就是先找到這個狀態所具備的各種元素，像是當我們處在一個快樂狀態裡頭時，我們「心情」是開心的、「想法」是正向且彈性的，「行為」是能放得很開與勇於嘗試的，「心態」是對於什麼事都抱持開放的態度，「能量等級」是高的，「與人的距離」是近的等等，這些不同的元素構築了我們處在快樂時的狀態，當我們察覺與感受著這些元素時，我們能夠知道自己是快樂的。
反過來講，如果自己身處在憂鬱狀態裡頭時，心情可能是低落的、想法可能是負向且批評的，行為可能是縮起來的，心態可能是覺得絕望與無價值的，當人持續處於這樣的反應裡頭時，我們就可以知道此時陷入了一種憂鬱的狀態裡頭。
而當我們掌握了狀態中的元素，就等於我們掌握了能進入門中的鑰匙。我們可以透過改變狀態中的某一個元素，也許是消除，或者是強化，一個元素的改變將有機會帶動其他元素的改變，進而達到整體狀態的改變。像是我們常說的要「轉念」，就是透過想法元素的轉變，帶動心情上的變化，行為上的改變，進而讓自己能夠進入一個較喜歡與舒服的狀態裡頭。
所以，如果我們想要能夠進入「快樂的狀態」裡頭，那我們就得先為自己重新做「定義」，也就是要了解自己重視的價值觀是什麼，能讓自己有滿足與幸福感的需求又是什麼，而自己處在什麼樣的狀態裡頭時，是可以感到快樂的（是一種長期的滿足感，而非很短暫的爽感）。
然後，我認為書裡提出的一個解方是透過「行為」這個元素，來幫助自己去打造與進入想要的正向狀態裡頭。這其實也滿容易理解的，因為狀態可以說是「一個穩定的感覺與經驗模式與一個穩定的行為模式（Berne,1961）」，所以藉由培養出一個新的穩定且正向的行為模式，將能有助於我們處於一個好的狀態裡頭，而這就是正向習慣的培養。
也就是說，我們透過一個能反映出自我的熱情、價值與能力等面向的行為習慣，從事它不但能帶給自己快樂的感受、正向的自我感覺及好的生活經驗，那麼我們就能透過這個「好習慣」，成為我們進入快樂狀態這扇門的重要鑰匙，那正向與快樂的不同元素相繼被激活，有如連鎖反應般，讓我們的生活更為豐富，也能夠更好地掌握自己的人生。
30天計畫是快樂的加速器
談到這裡，我們就可以發現《快樂成癮》的30天計劃變得相當重要，如果用培養習慣的角度看它的話，會覺得有些分離，不知道有沒有必要去做書裡的30個步驟的練習或思考，因為就算不做，本來設定的正向成癮目標（如：每天運動30分鐘），可能還是可以完成的好好的，甚至每天都已經能做了好幾個30分鐘也不一定。
但如果是用如何培養自己想要的正向狀態來看的話，這三十個步驟的練習就會是重要而且必要的，它不只是幫助我們去打造理想的內在狀態與外在環境（狀態），也讓我們可以穩定踏出第一步，知道自己理想的樣貌想長什麼樣子。
接著，透過強化正面的部分與處理負面的部分，它考慮了在追求正向自我樣態與生活時，在追求歷程與不同階段時可能會遇到的各種阻礙，以及提供我們能克服與跨越該阻礙的資源及方式，進而發展出美好而想要的「自我狀態」。
而這個30天計劃就會像是自我的快樂孵化器，藉由仔細的跟隨每個步驟的練習，誠實地也用心的面對自己，看見自己負向、脆弱、陰影的那一面，但同時也接受它、轉化它，並找到自我內在正向且豐富的內在資源，然後運用它、落實它。
這樣一來，我們就將能有如像是在做心理治療一般，去覺察、接納與發展一個想要的、好的狀態，然後逐步讓負向的成癮與習慣可以失去它們的作用與影響力。我們也將更能聽從內心裡的父母建議、成人資訊及小孩熱情，開啟嶄新的生命旅程，打造更好的的自我狀態。
那麼，你準備好一起踏上美麗的金色階梯，加入改變人生的旅程了嗎？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。