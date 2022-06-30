《快樂成癮》讀後感：30天計劃相當重要，我們該如何把快樂狀態再次帶回生活中？

文：李炯德（臨床心理師）

在初看《快樂成癮》時，我覺得很新奇，它翻轉了「成癮」的概念，透過拆解負向成癮背後的成因與元素，然後運用在正向的習慣上，讓我們也能夠很容易的被不容易的一些正向行為（如：運動）給黏住。

可是在二刷的過程裡，我開始出現一個困惑，如果這是一本有別於市面上在談自我成長或是好習慣建立的書的話，它確實做到用一個很不一樣的角度（成癮）做切入，也蘊含了很多的心理學知識與方式。 但是以培養正向習慣來說，它更像是先幫忙預想了在培養習慣的過程裡，可能會遇到的心理阻礙，以及怎麼預作準備來幫忙自己更好的持續下去，直到改變發生。以習慣培養來說，它實在是「想太多」了，在實際練習與操作時，書中的練習有時也跟想培養的好習慣沒有那麼大的關聯性。

直到經過高人指點與第三刷後，終於對書中的內容有了全新體悟，《快樂成癮》真正要談的，不只是透過建立一個正向、讓自己感覺好的習慣行為，讓生活中可以充滿更多的正向感受，甚至帶動生活有所變化，它其實是想幫助我們建立一個快樂且正向的自我狀態，而這樣的狀態將讓我們能更享受與喜歡自己的生活，進而達到幸福感的產生。所以，走過快樂成癮的歷程，其實就是我們在幫自己做心理治療的過程。

狀態改變與技能習得

因此，「快樂成癮」或「正向成癮」，我會把它擴大解讀為：「對於快樂／正向狀態的習慣」，正向狀態是我們的目標，習慣則是我們的行動。我們培養一個正向成癮的行為，其實是我們幫助自己追求正向狀態的方式。

用這個角度去看《快樂成癮》這本書時，就不難理解為什麼作者要從「負向」、「成癮」開始談起，我們得先了解與覺察自己是如何持續的陷落在負向的狀態裡頭，找到影響我們的元素與可能的阻礙，甚至是看到原來負面狀況它可能也滿足了自己的某些需求或是帶來某些好處（雖然可能已不合時宜，甚至帶來更多壞處）。 透過對負向狀態的了解，我們除了可以更認識自己、知道常常出現的障礙，也可以進一步汲取負向裡的「好」，來幫助自身打造出更理想的正向狀態。

找到自己正向狀態的元素

要打造一個正向狀態，一個可以開始嘗試啟動的就是先找到這個狀態所具備的各種元素，像是當我們處在一個快樂狀態裡頭時，我們「心情」是開心的、「想法」是正向且彈性的，「行為」是能放得很開與勇於嘗試的，「心態」是對於什麼事都抱持開放的態度，「能量等級」是高的，「與人的距離」是近的等等，這些不同的元素構築了我們處在快樂時的狀態，當我們察覺與感受著這些元素時，我們能夠知道自己是快樂的。

反過來講，如果自己身處在憂鬱狀態裡頭時，心情可能是低落的、想法可能是負向且批評的，行為可能是縮起來的，心態可能是覺得絕望與無價值的，當人持續處於這樣的反應裡頭時，我們就可以知道此時陷入了一種憂鬱的狀態裡頭。

而當我們掌握了狀態中的元素，就等於我們掌握了能進入門中的鑰匙。我們可以透過改變狀態中的某一個元素，也許是消除，或者是強化，一個元素的改變將有機會帶動其他元素的改變，進而達到整體狀態的改變。像是我們常說的要「轉念」，就是透過想法元素的轉變，帶動心情上的變化，行為上的改變，進而讓自己能夠進入一個較喜歡與舒服的狀態裡頭。

所以，如果我們想要能夠進入「快樂的狀態」裡頭，那我們就得先為自己重新做「定義」，也就是要了解自己重視的價值觀是什麼，能讓自己有滿足與幸福感的需求又是什麼，而自己處在什麼樣的狀態裡頭時，是可以感到快樂的（是一種長期的滿足感，而非很短暫的爽感）。

然後，我認為書裡提出的一個解方是透過「行為」這個元素，來幫助自己去打造與進入想要的正向狀態裡頭。這其實也滿容易理解的，因為狀態可以說是「一個穩定的感覺與經驗模式與一個穩定的行為模式（Berne,1961）」，所以藉由培養出一個新的穩定且正向的行為模式，將能有助於我們處於一個好的狀態裡頭，而這就是正向習慣的培養。

也就是說，我們透過一個能反映出自我的熱情、價值與能力等面向的行為習慣，從事它不但能帶給自己快樂的感受、正向的自我感覺及好的生活經驗，那麼我們就能透過這個「好習慣」，成為我們進入快樂狀態這扇門的重要鑰匙，那正向與快樂的不同元素相繼被激活，有如連鎖反應般，讓我們的生活更為豐富，也能夠更好地掌握自己的人生。​

30天計畫是快樂的加速器

談到這裡，我們就可以發現《快樂成癮》的30天計劃變得相當重要，如果用培養習慣的角度看它的話，會覺得有些分離，不知道有沒有必要去做書裡的30個步驟的練習或思考，因為就算不做，本來設定的正向成癮目標（如：每天運動30分鐘），可能還是可以完成的好好的，甚至每天都已經能做了好幾個30分鐘也不一定。

但如果是用如何培養自己想要的正向狀態來看的話，這三十個步驟的練習就會是重要而且必要的，它不只是幫助我們去打造理想的內在狀態與外在環境（狀態），也讓我們可以穩定踏出第一步，知道自己理想的樣貌想長什麼樣子。 接著，透過強化正面的部分與處理負面的部分，它考慮了在追求正向自我樣態與生活時，在追求歷程與不同階段時可能會遇到的各種阻礙，以及提供我們能克服與跨越該阻礙的資源及方式，進而發展出美好而想要的「自我狀態」。