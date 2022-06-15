本土新增6萬8939例：出現首例青少年MIS-C，邊境防疫旅館人員擬施打第4劑
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今（15）日新增6萬8939例本土個案、392例中重症、143例死亡個案。今天新增首例青少年MIS-C，該個案曾接種2劑BNT，沒有慢性病史。另Omicron變異株BA.4、BA.5傳染力強，指揮中心擬針對邊境和防疫旅館人員接種第4劑疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增6萬8965例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬8939例本土個案及26例境外移入；另確診個案中新增143例死亡。
指揮中心指出，今日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日。
青少年重症增5例，3起MIS-C、1例疑腦炎、1例肺炎
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今新增392例中重症，包括227例中症、165例重症。重症個案中有5例為兒童、青少年，分別是3起兒童多系統發炎症候群（MIS-C）、1例疑似腦炎、1例細支氣管炎（肺炎）。
重症個案中，包含首例青少年MIS-C個案，為13歲男性，沒有慢性病史，打過2劑輝瑞BNT，5月3日確診，當時發燒2天。6月6日又發燒到39.4度，6月10全身紅疹、結膜炎、喉嚨痛，頭暈、胸悶、喘，隔，抽血檢驗發炎指數增高，經評估為MIS-C，目前在一般病房治療中。
另2起MIS-C個案分別為5歲男童、10歲女童，都沒打疫苗，5月初、中旬確診。隔2到5週出現發燒、紅疹、結膜炎等症狀，就醫診斷為MIS-C，目前都在一般病房，血壓穩定，沒有呼吸困難。
兒少重症病例中另2起非MIS-C個案，一名為2歲男童腦炎個案，沒有慢性病史，6月10日發燒到38.6度，快篩陽性，因持續發燒且意識改變、抽搐、送急診，插管、接呼吸器送加護病房，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，使用降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白治療，目前病況穩定。
還有一名1歲男童，該案5月7日確診，5月9日呼吸困難到急診，因呼吸窘迫住加護病房，診斷細支氣管炎，使用瑞德西韋、類固醇治療，5月16日已出院。
羅一鈞指出，目前12歲以下兒童重症共計54人，其中腦炎19例、肺炎（含細支氣管炎）10例、敗血症3例、哮吼5例、家中死亡5例、共病2例、MIS-C個案10例。青少年重症共有5例，包括心肌炎1例、肺炎3例、MIS-C個案1例，其中心肌炎、肺炎個案中各1人死亡，合計2死。
BA.4、BA.5難擋，邊境防疫旅館人員擬施打第4劑
羅一鈞指出，今新增26例Omicron BA.4、BA.5變異株遭攔截。Omicron BA.4個案分別自美國（2例）、泰國（2例），澳洲、英國（各1例）移入。Omicron BA.5個案分別自德國（6例），美國（4例）、西班牙（4例）、新加坡（3例），澳洲（1例）、韓國（1例）及薩爾瓦多（1例）。
羅一鈞說明，變異株在西歐國家有竄升情形，因此歐美入境旅客驗出比例較高，也可以從泰國、韓國有驗出的狀況推測變異株有向外擴散狀況。目前觀察BA.4、BA.5也是以無症狀或輕症情形較多，目前沒有重症率增加的報導。
羅一鈞強調，BA.4、BA.5是國際與國內要加強監測的變異株，4、5月從南非開始往歐美擴散，WHO已公布40國以上驗出相關變異株，其傳染力高2到3成，且有免疫逃脫特性，可能出現重複感染或突破性感染，容易讓疫情再起。
指揮中心目前兩大作為，其一為針對邊境，機場港口施行篩檢，若工作人員陽性，經評估國內感染機率偏低，可能是被國外旅客傳染，會做基因定序研判被傳染可能性。另將和ACIP討論是否針對邊境、防疫旅館人員接種第4劑。
「3+4」方案今上路，指揮中心五大QA說明
羅一鈞也針對從今日開始實施的3+4方案常見問題做出回應。常見問題包含4天自主防疫期間，家人可不可以共同居住？羅一鈞指出因為家人容易交叉傳染，因此不能共同居住。
至於民眾入境若請親友接送是否需要提出申請？羅一鈞表示，在旅客入境檢疫申報時勾選「由親友或機關團體接送」就不用另外申請。
有民眾詢問前3後4想更換地點該如何申請？羅一鈞表示以同一地點為原則，有必要的話要向自主防疫所在的地方政府提出申請，簽署異動說明書，目前來講只允許更換一次為限。
另自主防疫期間所稱的「必要外出」是那些情形？羅一鈞指出，工作、採買生活必需品或進行商務履約才可以外出，且全程需配戴口罩和維持社交距離。
最後如果民眾在防疫旅館進行自主防疫期間徹夜未歸或失聯，業者要在隔日上午通報地方政府，地方政府接獲後聯繫民眾確認，若屬實將依照《傳染病防治法》第69條進行裁罰。
指揮中心官員最新狀況
有媒體詢問指揮中心的其他長官身體狀況如何？羅一鈞回應，發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝狀況都有好轉，而今天缺席的情監測組組長周志浩與副指揮官陳宗彥，2人檢驗均為陰性，並沒有新增確診。
另指揮官陳時中主動對外表示發燒3天，目前還有些咳嗽，咳嗽時骨頭會痛，同時也有使用口服藥莫納皮拉韋。
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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