畢業生看過來：勞動部「青年就業獎勵計畫」開放受理申請一次看，最高可領3萬
我們想讓你知道的是
青年就業獎勵計畫自6月15日起受理申請，青年尋職津貼計畫則將會在8月中旬啟動，分別可以獲得數千元至數萬元的補助，幫助青年衝就業，渡過疫情難關。
畢業潮來臨，多數應屆畢業生準備將踏出校園，進入職場就業。勞動部為配合立法院同意《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間延長一年，將推動青年就業獎勵、青年尋職津貼、產業新尖兵及青年就業旗艦等四支計畫。
勞動部宣布，產業新尖兵及青年就業旗艦兩支計畫持續推動無間斷，青年就業獎勵計畫自6月15日起受理申請，青年尋職津貼計畫則將會在8月中旬啟動，幫助青年衝就業，渡過疫情難關；符合條件者可至「疫情紓困專區」 或「台灣就業通網站」的計畫專區查詢相關資訊。
畢業生申請「青年就業獎勵計畫」最高領3萬
今（2022）年再次推動的「青年就業獎勵計畫」，適用對象為2021年10月1日至2022年9月30日畢業青年，只要能在2022年9月底前就業，或於2023年6月底前退役且退役後90日內就業，連續受僱於同一雇主滿90日，發給2萬元；受僱滿180日，再加發1萬元。
「產業新尖兵計畫」鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元。而產業新尖兵計畫或是勞動部辦理的職前訓練課程的訓練期間，均有提供學習獎勵金，一般課程每月可領3000元，如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8000元，最長可領取12個月。
此外，「青年就業旗艦計畫」則結合企業提供在職訓練機會，以「先僱後訓」方式進行做中學訓練，補助雇主每月1萬2000元訓練指導費。
8月中旬啟動「青年尋職津貼計畫」，完成求職準備、登錄報名即發2000元
考慮到上開期間畢業者中，仍有部分青年未能即時就業而需要階段性的特別協助，勞動部將會在8月中旬啟動「青年尋職津貼計畫」，青年於線上完成登錄報名及求職準備，即發給2000元，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月發給1萬元尋職津貼，至多3個月，以減輕青年尋職壓力。
勞動部表示，自2020年起因應青年就業情勢陸續推動的各項協助措施，對於支持、協助青年就業或提升技能，發揮了一定的助益。
以2020及2021年度應屆畢業青年就業獎勵計畫為例，截至2022年5月統計，已有超過15萬名應屆畢業青年受益；面對疫情再起，連帶衝擊國內就業市場，勞動部也將持續推動上述的各項計畫。
延伸閱讀
- 「人生很沈重，當你想要一次扛下所有事的時候」：泰勒絲給紐約大學畢業生的7個「生活訣竅」
- 只會分工不會「合作」：八個該拋棄的「學生思維」，千萬別從學校帶到職場
- 大學畢業的真相：你以為128學分是找工作的門票嗎？其實雇主看的是入學證明
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
Tags：
當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗
我們想讓你知道的是
齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。