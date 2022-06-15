《捍衛戰士：獨行俠》又創紀錄，超越《奇異博士2：失控多重宇宙》成為美國年度票房冠軍
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由於《捍衛戰士：獨行俠》口碑極佳，過往幾週的票房表現保持強勁，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，行業分析人士認為，《捍衛戰士：獨行俠》有望挑戰全球9億美元，甚至可能超過10億美元大關，成為影史最成功的續作之一。
由湯姆克魯斯（Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）主演的《捍衛戰士》（Top Gun，港譯《壯志凌雲》）續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），上映以來不斷打破票房紀錄，如今又傳出捷報；美國總票房來到4.01億美元，正式超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為美國今（2022）年度票房最高的電影。
這也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以來，第二部在美國突破4億美元的電影，前一部則是2021年的《蜘蛛人：無家日》（港譯《蜘蛛俠：不戰無歸》）。
《捍衛戰士：獨行俠》在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，也是湯姆克魯斯生涯第一次在美國首週末突破1億美元的電影。
此前湯姆克魯斯主演的電影，在美國首週票房最高為2005年《世界大戰》（港譯《強戰世界》）的6400萬美元，第二名則是2018年《不可能的任務6：全面瓦解》（港譯《職業特工隊：叛逆之謎》）的6120萬美元。
到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》（港譯《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》）寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。
進入第二個週末的《捍衛戰士：獨行俠》在票房上持續有所表現，從4751家影城獲8600萬美元，倘若僅算「第二個週末」的票房，此數字在美國票房歷史中能夠排進前10名；而對比《捍衛戰士：獨行俠》首週連假的1.6億票房，第二個週末票房僅下跌32％，這是美國首映超過1億美元的電影中，進入第二個週末的最小跌幅。
來到第三個週末的《捍衛戰士：獨行俠》，也在4262家電影院增加了5000萬美元，僅次於《侏羅紀世界：統霸天下》的1.43億美元，位居上週票房排行榜亞軍位置，
相較之下，《蜘蛛人：無家日》第三週末的票房為5600萬美元，《蝙蝠俠》是3600萬美元，《奇異博士2：失控多重宇宙》則是3200萬美元，《捍衛戰士：獨行俠》的跌幅相對較小；而難能可貴的是，《捍衛戰士：獨行俠》在《侏羅紀世界：統霸天下》這類強檔大片首週上映的擠壓之下，還能有進帳5000萬，實屬不易。
此數字再度證明觀眾對於《捍衛戰士：獨行俠》的喜愛，至於在國際市場中，《捍衛戰士：獨行俠》至今已經進帳3.62億美元，使其全球總票房達到7.83億美元，即將突破湯姆克魯斯生涯全球票房最佳表現——《不可能的任務：全面瓦解》的7.91億美元。即使按照COVID-19之前的標準，《捍衛戰士：獨行俠》也打破了票房預期。
由於口碑極佳，過往幾週的票房表現保持強勁，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，行業分析人士認為，《捍衛戰士：獨行俠》有望挑戰全球9億美元，甚至可能超過10億美元大關，成為影史最成功的續作之一。
然而，對於片廠派拉蒙影業而言，透過《捍衛戰士：獨行俠》延續了優秀的票房記錄。派拉蒙影業在整個COVID-19期間幾乎沒有發行任何電影之後，在今年就推出了《音速小子2》、《失落謎城》、《驚聲尖叫》和《Jackass Forever》，在北美依序進帳1.82億、1.02億、8100萬、5700萬美元的成績。
最後，雖然《捍衛戰士：獨行俠》成為今年美國本土票房最高的電影，但面對逐漸復甦的電影市場，且接下來將碰上暑期檔的《雷神索爾4：愛與雷霆》、《小小兵2：格魯的崛起》，甚至是年底的《黑豹2》、《阿凡達：水之道》等片，能否保持冠軍之姿，仍有待觀察。
新聞來源
- ‘Top Gun: Maverick’ Flies Past ‘Doctor Strange 2’ as Highest-Grossing Movie of the Year in the U.S.（Variety）
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核稿編輯：羅元祺
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