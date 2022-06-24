疫情讓拼裝車般的認知症政策現出原形，衛福部始終忽視家庭照護者的需求與培力
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因為衛福部始終未能清楚釐清認知症家庭照護者需求，將喘息服務當作主要服務，忽視家庭照護者培力，一旦喘息服務被迫停止，家庭照護所引發出的問題不僅是無力照護、家庭內部衝突、甚至家庭悲劇。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）發生逾兩年，非但已奪走全球六百多萬生命，讓超過五億人口確診，改變人類生活方式，醫療體系運作方式，挑戰人性、政府體制、權威、信任等，平常習慣於給予民眾口號、數字等政府，到了疫情階段，可看到決策粗糙、瑕疵等缺失，即使忙於補破網，還不知如何下手開始補，負責疫情的衛福部，從疫苗、快篩試劑等的規畫、採購等均可看出，在長照領域的認知症政策更是如此。
「滾動式」的決策模式一直是衛福部面對所有公共議題的決策方式，對於處於長期持續面對的公共議題，「滾動式」的決策模式是可因應政策執行後，議題所處環境變遷的改變，隨時或定期進行評估、檢討、修正改進，面對當前或未來的情境，以滿足政策標的者的需求，或協助解決問題。
一種彈性、定期調整的決策模式到了衛福部，從長照政策、認知症政策到目前與疫情有關的所有政策都可聽到：「滾動式檢討」、「滾動式修正」、「滾動式調整」、「滾動式決策」、「滾動式管理」，「滾動式」的決策模式已成為衛福部決策粗糙、瑕疵等最佳擋箭牌，已經看不到政策規劃的嚴謹，遑論政務官該有的政治責任與擔當。
日前有媒體以衛福部去年與前年老人保護通報、直系血親卑親屬虐待尊親屬通報事件等統計資料來做比較，數字增加的原因，直指：為疫情升溫，對台灣社會、經濟造成重大衝擊外，對家庭照護者的生活、就業造成困擾，更增加其心理壓力，甚至在家工作造成以致時間增長，都可能是危險因子，使得原本家庭關係不佳或是有照顧壓力家庭的老人受暴情形可能連帶增加。
今年北台灣出現疫情洪峰，社會局轄下的社區照顧關懷據點、長青學苑、老人服務中心及石頭湯，在4月25日到5月24日就停止課程及供餐服務，將日期延長至6月10日，共照中心的社區服務據點今年2月已經再次停辦課程活動及共餐服務，4月25日至6月10日間又再次停辦。
媒體報導的推論，因疫情再升溫，認知症長者再次面臨無法去據點的日子（去年5月三級警戒為第一次），不僅照顧者身心俱疲，被照顧者因缺乏系統性訓練而病況惡化。（最後一句話應該是：被照顧者因缺乏專業性照護而認知功能退化。）
因未做實證研究，無法證實老人保護通報、直系血親卑親屬虐待尊親屬通報事件等數字的增加與疫情升溫，社區據點等服務暫停為因果關係，但此一報導在此點出衛福部認知症政策根本問題之一：照護者因缺乏系統性照護訓練，導致不知如何面對認知症家人，簡而言之，不懂得認知症照護。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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