疫情讓拼裝車般的認知症政策現出原形，衛福部始終忽視家庭照護者的需求與培力

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）發生逾兩年，非但已奪走全球六百多萬生命，讓超過五億人口確診，改變人類生活方式，醫療體系運作方式，挑戰人性、政府體制、權威、信任等，平常習慣於給予民眾口號、數字等政府，到了疫情階段，可看到決策粗糙、瑕疵等缺失，即使忙於補破網，還不知如何下手開始補，負責疫情的衛福部，從疫苗、快篩試劑等的規畫、採購等均可看出，在長照領域的認知症政策更是如此。

「滾動式」的決策模式一直是衛福部面對所有公共議題的決策方式，對於處於長期持續面對的公共議題，「滾動式」的決策模式是可因應政策執行後，議題所處環境變遷的改變，隨時或定期進行評估、檢討、修正改進，面對當前或未來的情境，以滿足政策標的者的需求，或協助解決問題。

一種彈性、定期調整的決策模式到了衛福部，從長照政策、認知症政策到目前與疫情有關的所有政策都可聽到：「滾動式檢討」、「滾動式修正」、「滾動式調整」、「滾動式決策」、「滾動式管理」，「滾動式」的決策模式已成為衛福部決策粗糙、瑕疵等最佳擋箭牌，已經看不到政策規劃的嚴謹，遑論政務官該有的政治責任與擔當。

日前有媒體以衛福部去年與前年老人保護通報、直系血親卑親屬虐待尊親屬通報事件等統計資料來做比較，數字增加的原因，直指：為疫情升溫，對台灣社會、經濟造成重大衝擊外，對家庭照護者的生活、就業造成困擾，更增加其心理壓力，甚至在家工作造成以致時間增長，都可能是危險因子，使得原本家庭關係不佳或是有照顧壓力家庭的老人受暴情形可能連帶增加。

今年北台灣出現疫情洪峰，社會局轄下的社區照顧關懷據點、長青學苑、老人服務中心及石頭湯，在4月25日到5月24日就停止課程及供餐服務，將日期延長至6月10日，共照中心的社區服務據點今年2月已經再次停辦課程活動及共餐服務，4月25日至6月10日間又再次停辦。

媒體報導的推論，因疫情再升溫，認知症長者再次面臨無法去據點的日子（去年5月三級警戒為第一次），不僅照顧者身心俱疲，被照顧者因缺乏系統性訓練而病況惡化。（最後一句話應該是：被照顧者因缺乏專業性照護而認知功能退化。）

因未做實證研究，無法證實老人保護通報、直系血親卑親屬虐待尊親屬通報事件等數字的增加與疫情升溫，社區據點等服務暫停為因果關係，但此一報導在此點出衛福部認知症政策根本問題之一：照護者因缺乏系統性照護訓練，導致不知如何面對認知症家人，簡而言之，不懂得認知症照護。