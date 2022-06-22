警政署長陳家欽申請提前退休，稱政治力介入是「胡扯」，徐國勇當天火速批准辭呈

（中央社）現年64歲的警政署長陳家欽傳申請提前退休，他今天證實表示，是基於警界經驗傳承和讓下一任署長可提早接任的考量，正待上級核定中，對於外傳政治力介入則說「胡扯」。

《聯合報》報導，陳家欽昨天傳出申請提前退休，報告已送內政部，引發警界和政壇議論。據了解，他突然決定「請辭」是這2天的事，有知情人士透露，其突然請辭原因與人事布局不順利、再有政治力介入絕對有關。

陳家欽今天告訴《中央社》記者，申請退休一事是有計畫的，目前仍待上級核定，並說自己上任已有4年9個月，是基於考量警察制度和警界經驗傳承所做的決定，認為警察人事安定是命脈，且士氣高昂才能穩定維護國內治安。

他說，現在心情很輕鬆，因為這個決定對整個警察團隊是有利的，希望警察要更團結、為國家服務，同時新署長提早接任可提早布局，自己方方面面都已思考過。

針對外傳疑有政治力介入一事，陳家欽直接說「胡扯」，但對總統蔡英文和行政院長蘇貞昌是否有聯繫、對話，則不予回應。

陳家欽原本明年7月才屆齡退休，他坦言，從警多年要離開當然會有不捨，但每個人對工作都有決定的時間，目前對於退休後尚無新計畫，但認為警察的家人都很辛苦，許多警眷小孩都時常看不到父母，自己退休後會先回家陪伴家人們。

陳家欽學經歷豐富，中央警官學校45期、中央警察大學刑事鑑識研究所14期畢業，美國康乃狄克州New Haven大學刑事科學碩士，曾任刑事局偵查隊長、高雄市警察局刑警大隊大隊長、屏東縣警局長、警政署法制室主任、高市警局副局長、保二總隊長、高市警局長和警政署長。

內政部次長陳宗彥今天表示，原本陳家欽是明年7月屆齡，這2天確實有提出退休申請，內政部已經收到；蘇貞昌昨天在行政院舉行「111年度第3次治安會報」時，還特別感謝陳家欽在第一線帶領全國7萬4000多名警察，為治安工作盡心盡力，做出良好成績。

《中央社》報導，警政署今天表示，基於警察世代交替及經驗傳承，同時考量年底大選將屆，為讓府院提前布局，陳家欽確實有退休規畫並提前提出退休報告。

《中國時報》報導，2017年從高雄市警局長接任陳國恩成為警政署長，迄今4年9個月，是警政署長由警察擔任後，僅次於王卓鈞6年9個月後最久的任期。

《上報》報導，原本外界猜測，陳家欽申請退休將牽動警界人事，普遍認為台北市警察局長楊源明、高雄市警察局長黃明昭、以及警大校長陳檡文等3人，都是下任警政署長的熱門人選，但稍早已證實，高雄市警察局黃明昭將在30日交接典禮後任職警政署長。

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責任編輯：李秉芳

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