警政署長陳家欽申請提前退休，稱政治力介入是「胡扯」，徐國勇當天火速批准辭呈
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他說，現在心情很輕鬆，因為這個決定對整個警察團隊是有利的，希望警察要更團結、為國家服務，同時新署長提早接任可提早布局，自己方方面面都已思考過。
（中央社）現年64歲的警政署長陳家欽傳申請提前退休，他今天證實表示，是基於警界經驗傳承和讓下一任署長可提早接任的考量，正待上級核定中，對於外傳政治力介入則說「胡扯」。
《聯合報》報導，陳家欽昨天傳出申請提前退休，報告已送內政部，引發警界和政壇議論。據了解，他突然決定「請辭」是這2天的事，有知情人士透露，其突然請辭原因與人事布局不順利、再有政治力介入絕對有關。
《自由時報》報導，陳家欽近日專注於疫情，以及對下月、明年初高階警退休潮，正規畫人事布局，望能為國家治安帶來穩定，因此突如其來的動作，引爆警界議論，認為他突然申請退休是警政人事建設藍圖受到阻力，有志難伸，導致不如歸去。
他原本構想的警政人事規畫布局，上週突然變化，跟內政部看法不同，原本刑事局長黃嘉祿欲調整回任警署副署長，由警政委員廖宗山升任，但警政委員陳耀南爭取航空警察局局長，導致航空警察局局長鄭明忠調任副署長，打亂其警政人事布局。
綜合《聯合報》和《中央社》報導，據了解，內政部長徐國勇在辭呈提出當天就已批准，此案已報行政院，待銓敘部核定通過後就會生效。內政部次長陳宗彥今天也表示，原本陳家欽是明年7月屆齡，這兩天確實有提出退休申請，內政部已經收到。行政院發言人羅秉成表示，有關重要人事的處理要報行政院核定，目前程序還沒到核定階段，在尚未確定前，不會對外說明。
陳家欽今天告訴《中央社》記者，申請退休一事是有計畫的，目前仍待上級核定，並說自己上任已有4年9個月，是基於考量警察制度和警界經驗傳承所做的決定，認為警察人事安定是命脈，且士氣高昂才能穩定維護國內治安。
他說，現在心情很輕鬆，因為這個決定對整個警察團隊是有利的，希望警察要更團結、為國家服務，同時新署長提早接任可提早布局，自己方方面面都已思考過。
針對外傳疑有政治力介入一事，陳家欽直接說「胡扯」，但對總統蔡英文和行政院長蘇貞昌是否有聯繫、對話，則不予回應。
陳家欽原本明年7月才屆齡退休，他坦言，從警多年要離開當然會有不捨，但每個人對工作都有決定的時間，目前對於退休後尚無新計畫，但認為警察的家人都很辛苦，許多警眷小孩都時常看不到父母，自己退休後會先回家陪伴家人們。
陳家欽學經歷豐富，中央警官學校45期、中央警察大學刑事鑑識研究所14期畢業，美國康乃狄克州New Haven大學刑事科學碩士，曾任刑事局偵查隊長、高雄市警察局刑警大隊大隊長、屏東縣警局長、警政署法制室主任、高市警局副局長、保二總隊長、高市警局長和警政署長。
內政部次長陳宗彥今天表示，原本陳家欽是明年7月屆齡，這2天確實有提出退休申請，內政部已經收到；蘇貞昌昨天在行政院舉行「111年度第3次治安會報」時，還特別感謝陳家欽在第一線帶領全國7萬4000多名警察，為治安工作盡心盡力，做出良好成績。
《中央社》報導，警政署今天表示，基於警察世代交替及經驗傳承，同時考量年底大選將屆，為讓府院提前布局，陳家欽確實有退休規畫並提前提出退休報告。
《中國時報》報導，2017年從高雄市警局長接任陳國恩成為警政署長，迄今4年9個月，是警政署長由警察擔任後，僅次於王卓鈞6年9個月後最久的任期。
《上報》報導，原本外界猜測，陳家欽申請退休將牽動警界人事，普遍認為台北市警察局長楊源明、高雄市警察局長黃明昭、以及警大校長陳檡文等3人，都是下任警政署長的熱門人選，但稍早已證實，高雄市警察局黃明昭將在30日交接典禮後任職警政署長。
新聞來源
- 警政署長陳家欽申請提前退休 否認政治力介入（中央社）
- 【獨家】高雄市警局長黃明昭30日接任警政署長 陳家欽28日主持署務會議後退休 （上報）
- 獨家／退休報告「待核定」 警政署長陳家欽首曝申退原因（中國時報）
- 傳「有志難伸！」 警政署長陳家欽突申請提前退休（自由時報）
- 陳家欽申請提早退休 警政署：考量世代交替和大選布局（中央社）
- 陳家欽申請提前退休 內政部長徐國勇當天火速批准（聯合報）
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責任編輯：李秉芳
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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