台達電董座示警「黑天鵝、灰犀牛都出來了」，美中對抗下，電動車設施仍是成長硬需求

受到全球通貨膨脹影響，各類零組件飆漲，導致電源管理與散熱大廠台達電（DELTA）毛利率日益走低，成為市場關切焦點。今（15）日董事長海英俊示在股東說明會示警，現在「黑天鵝」很多，保持審慎樂觀。不過專家強調在美中對抗下，電動車等相關產業成為「硬需求」，將成台達電成長動力。

黑天鵝浮現：通膨導致物料高漲、消費市場衰退

台達電於1971年由鄭崇華創立，是替全球提供電源管理與散熱服務方案的領導廠商，近年營收持續成長，發展至今市值逼近新台幣6千億元。

目前台達電主要業務分為，電源及零組件、工業自動化和基礎設施3大區塊。今（2022）年第1季營收占比，以電源及零組件為首，達到60%；其次為儲能基礎設施，達26%；最後則是自動化商品，達14%。

台達電 台達電近幾季主要部門表現

然而台達電營收占比最高的「電源及零組件」，種類五花八門，包含電感器、變壓器、電源模組、充電器，以及各類電源模組和風扇。這類產品受到原物料漲幅影響劇烈，尤其是半導體元件、被動元件等。

根據台達電的2021年報中指出，公司面臨供應鏈失衡，還有原物料成本上漲及零組件供應緊張等挑戰。為了因應台達電和主要供應商簽訂「年度用量採購合約」，藉此維持購料成本穩定。

不過值得注意的是，台達電今（2022）年年初指出由供應商規劃及保留的需求期限僅為3個月。意味若國際通膨持續干擾，則使台達電陷入成本高漲的窘境。

對此，海英俊今日在股東會上緩頰說：「今年假如說黑天鵝不是太多太大的話，我想今年會有兩位數成長，應該是沒有問題。」

不過，從台達電第1季財報來看，營收持續維持高檔，從去（2021）年第1季的新台幣725億元，攀升至今年第1季的825億元；但是毛利率卻是日益走低，從去年第1季的29.8%，走弱至今年第1季的27.3%，顯示在大環境下，物料高漲侵蝕集團獲利嚴峻。

台達電 台達電近幾季合併營收和毛利率

美中對抗，電動車相關設施成「硬需求」

海英俊直接坦承，去年營收、獲利率成長不是這麼好，就是原物料難取得，成本轉嫁給客戶也沒這麼快。但他強調隨物料趨平，台達電將開始反映成本、調整售價。

事實上，台達電所遇到的困境，也正是電子產業面臨的一大挑戰，在物料成本不斷上揚的情況下，還可能遭遇消費市場不振的「雙重危機」。

目前據美國能源部5月發布「短期能源展望」（STEO）月報顯示，自2020年第3季至2021年第4季，全球石油庫存連續6個季度下滑，主要因為消費回升的速度遠高於產量成長的影響，短期內油價仍會維持高檔。

加上近日又受到歐盟對俄羅斯石油禁運令影響，油價再度走高。其中在美股能源板中的西方石油公司（OXY）上漲2.7%，創下3新高；埃克森美孚（XOM）上漲1.1%，創下8年來新高。

至於，消費電子市場正走向衰退。資策會產業情報研究所（MIC）預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較去年衰退10.3%，桌機出貨7984萬台則是衰退2.7%。以上種種儼成了台達電今年最大黑天鵝。

資深投資人黃伯堃對此分析，目前看來電子產業中下游成本，在未來仍「難以轉嫁」，因為消費市場景氣有疑慮，更無轉嫁條件。也代表會持續壓縮如台達電等廠商的獲利。不過，他強調「電動車相關設施」仍可以帶動台達電成長，不用過於悲觀。

因為美國已經通過的基礎建設法案，仍會帶動電動車、儲能業務產業成長，也由於是美國政府主導，較不受到消費市場影響，又加上美中爭霸的框架下，此類電動車基礎設施：電動樁、儲能設施等都是硬需求。

未來，地緣政治的改變下，正在重塑全球供應鏈。海英俊也說：「美國製造是必須，因為地緣政治的關係，」未來也會「就地設廠」，並且規劃歐洲等其他地區拓點，此外台達電也預期在電動車業務今年會成長40%至50%，客戶包含歐美日車廠，也意味著美中的產業戰仍是台廠的一大機會。

股東會中通過每股配發現金股利5.5元，並增選1席董事與1席獨立董事，去年全年合併營收達新台幣3147億元、年增11%，稅後淨利268億元，每股稅後盈餘10.3元。

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核稿編輯：翁世航