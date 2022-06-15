台達電董座示警「黑天鵝、灰犀牛都出來了」，美中對抗下，電動車設施仍是成長硬需求
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目前看來電子產業中下游成本仍「難以轉嫁」，又加上消費市場景氣有疑慮，也代表會持續壓縮如台達電等廠商的獲利，不過在美中對抗的框架下，「電動車相關設施」成為硬需求，仍可以帶動台達電成長。
受到全球通貨膨脹影響，各類零組件飆漲，導致電源管理與散熱大廠台達電（DELTA）毛利率日益走低，成為市場關切焦點。今（15）日董事長海英俊示在股東說明會示警，現在「黑天鵝」很多，保持審慎樂觀。不過專家強調在美中對抗下，電動車等相關產業成為「硬需求」，將成台達電成長動力。
黑天鵝浮現：通膨導致物料高漲、消費市場衰退
台達電於1971年由鄭崇華創立，是替全球提供電源管理與散熱服務方案的領導廠商，近年營收持續成長，發展至今市值逼近新台幣6千億元。
目前台達電主要業務分為，電源及零組件、工業自動化和基礎設施3大區塊。今（2022）年第1季營收占比，以電源及零組件為首，達到60%；其次為儲能基礎設施，達26%；最後則是自動化商品，達14%。
然而台達電營收占比最高的「電源及零組件」，種類五花八門，包含電感器、變壓器、電源模組、充電器，以及各類電源模組和風扇。這類產品受到原物料漲幅影響劇烈，尤其是半導體元件、被動元件等。
根據台達電的2021年報中指出，公司面臨供應鏈失衡，還有原物料成本上漲及零組件供應緊張等挑戰。為了因應台達電和主要供應商簽訂「年度用量採購合約」，藉此維持購料成本穩定。
不過值得注意的是，台達電今（2022）年年初指出由供應商規劃及保留的需求期限僅為3個月。意味若國際通膨持續干擾，則使台達電陷入成本高漲的窘境。
對此，海英俊今日在股東會上緩頰說：「今年假如說黑天鵝不是太多太大的話，我想今年會有兩位數成長，應該是沒有問題。」
不過，從台達電第1季財報來看，營收持續維持高檔，從去（2021）年第1季的新台幣725億元，攀升至今年第1季的825億元；但是毛利率卻是日益走低，從去年第1季的29.8%，走弱至今年第1季的27.3%，顯示在大環境下，物料高漲侵蝕集團獲利嚴峻。
美中對抗，電動車相關設施成「硬需求」
海英俊直接坦承，去年營收、獲利率成長不是這麼好，就是原物料難取得，成本轉嫁給客戶也沒這麼快。但他強調隨物料趨平，台達電將開始反映成本、調整售價。
事實上，台達電所遇到的困境，也正是電子產業面臨的一大挑戰，在物料成本不斷上揚的情況下，還可能遭遇消費市場不振的「雙重危機」。
目前據美國能源部5月發布「短期能源展望」（STEO）月報顯示，自2020年第3季至2021年第4季，全球石油庫存連續6個季度下滑，主要因為消費回升的速度遠高於產量成長的影響，短期內油價仍會維持高檔。
加上近日又受到歐盟對俄羅斯石油禁運令影響，油價再度走高。其中在美股能源板中的西方石油公司（OXY）上漲2.7%，創下3新高；埃克森美孚（XOM）上漲1.1%，創下8年來新高。
至於，消費電子市場正走向衰退。資策會產業情報研究所（MIC）預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較去年衰退10.3%，桌機出貨7984萬台則是衰退2.7%。以上種種儼成了台達電今年最大黑天鵝。
資深投資人黃伯堃對此分析，目前看來電子產業中下游成本，在未來仍「難以轉嫁」，因為消費市場景氣有疑慮，更無轉嫁條件。也代表會持續壓縮如台達電等廠商的獲利。不過，他強調「電動車相關設施」仍可以帶動台達電成長，不用過於悲觀。
因為美國已經通過的基礎建設法案，仍會帶動電動車、儲能業務產業成長，也由於是美國政府主導，較不受到消費市場影響，又加上美中爭霸的框架下，此類電動車基礎設施：電動樁、儲能設施等都是硬需求。
未來，地緣政治的改變下，正在重塑全球供應鏈。海英俊也說：「美國製造是必須，因為地緣政治的關係，」未來也會「就地設廠」，並且規劃歐洲等其他地區拓點，此外台達電也預期在電動車業務今年會成長40%至50%，客戶包含歐美日車廠，也意味著美中的產業戰仍是台廠的一大機會。
股東會中通過每股配發現金股利5.5元，並增選1席董事與1席獨立董事，去年全年合併營收達新台幣3147億元、年增11%，稅後淨利268億元，每股稅後盈餘10.3元。
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核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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