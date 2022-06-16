妻子傳送裸照與不雅影片給異性網友，丈夫提告侵害配偶權為什麼敗訴？

有位人夫發現妻子長期沉迷於網路遊戲跟線上交友，本來對這樣的行為不以為意，畢竟每個人都有自己的興趣及休閒方式，然而他卻意外在電腦中發現到妻子自拍的大量裸照以及不雅影片，甚至發現妻子曾多次傳送這些影音給一位異性網友。

這行為讓人夫非常生氣，認為這位網友侵害了自己的配偶權，因此對其提告求償，但法院最後卻給了敗訴結果，這究竟是為什麼呢？

侵害配偶權的定義是什麼？

只要是在行為上有破壞到他人的婚姻關係，傷害配偶間的信任關係，像是傳曖昧訊息、單獨出遊過夜等，都有可能會成立侵害配偶權。因此像是上面案例提到的，在丈夫毫不知情的情況下，傳送自拍裸照以及不雅影片給異性網友的行為，基本上就很有可能會成立侵害配偶權。

既然如此，那為什麼法院會認定丈夫敗訴，那位網友並未侵害到丈夫的配偶權呢？

主要的原因在於，人妻在傳送這些不雅影音後，該名網友從未給予任何回覆，兩人也都沒有額外的曖昧互動，基本上，就只是人妻單方面地將這些裸照及影片傳送給異性網友，兩人之間並沒有其他超出正常交友程度的行為，那位網友並未有主動回覆或是說出任何過於親密的話語。

在這樣的情況下，是很難去認定那位異性網友侵害了丈夫的配偶權，因為他確實沒有任何的主動行為，並不能因為人妻傳送這些影音，就直接認定兩人有不當關係。

異性網友無罪，但妻子有責任嗎？

在這個案例裡，丈夫僅有對異性網友進行提告，因此綜合上面這些情形，就很難去成立他有侵害丈夫的配偶權，但是，這並不代表妻子就沒有侵害配偶權的行為喔！

妻子是在為被丈夫信任的狀態下，在交友過程中傳送自己的裸照以及不雅影片網友，而這樣的行為也讓丈夫感到非常生氣，嚴重破壞了兩人之間的互信關係，甚至讓丈夫以為妻子是與網友有不正當關係，而這也很明顯能看出妻子的行為的確是對婚姻關係造成了不良的影響。

儘管妻子並未與網友有發展出不正當的關係，然而這樣破壞婚姻關係的行為，仍舊會是一種侵害配偶權的情況，假如丈夫認為這樣的行為難以原諒，不僅可以向法院訴請離婚，更是可以向妻子提告求償。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航