《為什麼有些國家愈救愈窮？》：GDP指數經濟模型已不符現實，「去成長化」勢在必行

文：傑森．希克爾（Jason Hickel）

第九章 想像力的必然瘋狂

沒有足夠的瘋狂，就無法有根本性的改變。在這種情況下，瘋狂來自於不合常規、勇於拒絕一成不變，並創造未來。——托馬斯．桑卡拉（Thomas Sankara）

溫室氣體排放量約70％，因此，即使我們能夠擺脫化石燃料並轉換為再生能源，我們仍然必須處理其餘的30％。

非化石燃料的排放來自何處？其主要來源為森林砍伐。森林砍伐不僅會自動將碳釋放到大氣之中，也會奪取可以吸收人類排放的碳匯。更糟糕的是，大多數森林砍伐後的土地都轉變成工業化農業的土地，而在這些農地上使用化學肥料會使土壤劣化。隨著土壤劣化，土壤也失去儲存碳的能力，並向大氣釋放出大量二氧化碳。

另外，工業化畜牧業每年生產9,000萬噸甲烷，以及世界上大部分人為製造的一氧化二氮，當涉及全球暖化時，這兩種氣體的效力都遠遠超過二氧化碳。光畜牧業對全球暖化的影響就超過世界上所有的機動車輛、火車、飛機以及輪船。許多工業過程也對氣候變遷造成重大影響，例如，生產水泥時的化學反應會產生溫室氣體，生產鋼鐵、塑膠時也是如此。垃圾掩埋場也會造成大量的甲烷，約占世界總量的16％。

因此，問題不僅是我們正在使用的能源類型，還在於我們要如何使用能源。那麼，我們會如何使用100％的清潔能源呢？燒毀更多的森林、建立更多肉類養殖場、擴張工業化農業面積、生產更多的水泥，並利用我們生產與消費的物品填滿更多垃圾掩埋場，就如同我們使用化石燃料一樣，這些行為都會產生致命的溫室氣體再排放到大氣之中。我們之所以會這樣做，是因為經濟體系要求無止盡的經濟指數成長，因此而改用清潔能源是無濟於事的。

去成長化勢在必行

如果我們剝開虛假的承諾，例如，無紙化和碳捕獲，那麼問題很明顯比大多數人願意承認的要深多了。我們必須正視目前GDP指數的經濟模型已不再符合現實，這種經濟模型在發展與減貧問題上已成為非常複雜的難題。如果我們已經超出地球的生態極限，試問，我們該如何消除貧困問題呢？

值得慶幸的是，我們有史以來第一次擁有需要考慮的數據。我們先從抑制全球暖化的國際協議開始說起。我們已經知道，不可能控制溫度上升在工業革命前水平的1.5℃以內，但是我們仍然有機會將其控制在《巴黎協定》設定絕對上限的2℃門檻內。如果要控制在此門檻內，最多只能排放8,050億噸的二氧化碳。然而，貧困國家一定會需要使用部分的碳預算來使國家收入成長到足以消除國內的貧困問題。畢竟對於貧困國家來說，人類發展就算達到相對低點還是無可避免增加溫室氣體的排放量。

國際協議已經廣泛接受這項原則，並承認所有國家都擁有減少溫室氣體排放「共同但有區別的責任」。由於貧困國家的溫室氣體排放的歷史責任不大，因此他們有權使用比富裕國家更多的碳預算，如此一來，貧困國家至少可以實現其基本的發展目標。這也意味著，富裕國家必須了解如何處理碳預算的剩餘部分。

英國知名的氣候科學家凱文．安德森教授，一直在設計潛在可行的方案。假設碳捕獲與生物能源儲存計畫不是最好的選擇，那麼我們希望有一半的機會溫度上升可以控制在2℃以下，但基本上只有一種可行方式。在這種情況下，貧困國家在2025年前，可以用盡全球碳預算中不成比例的份額來繼續目前經濟成長的速度。時間不會太久，所以只有在經濟帶來的收益著重分配給貧困人口國家的情況下，才能消除貧困的問題。

同時，富裕國家要自我控制在碳預算範圍內的唯一途徑，就是大幅度減少排放溫室氣體，每年至少需要減少約10％。能源效率的提高以及清潔能源技術的使用，將有助於每年最多減少4％的溫室氣體排放。但為了消除其餘碳預算的缺口，富裕國家將不得不降低每年約6％的生產和消費規模；而貧困國家則將在2025年後，必須仿效富裕國家，並降低每年約3％的經濟活動規模。

上述聽起來可能很嚇人，但實際上並非如此。目前已有大量數據顯示，在減少生產和消費活動的同時，有可能增加人類發展指標，例如，幸福指數、教育程度、健康與預期壽命。舉例來說，歐洲的人類發展指標幾乎所有類別都比美國高，但歐洲人均國內生產總值卻低於美國的40％，歐洲人均排放量也少於美國的60％。當涉及真正重要的事情時，國內生產總值過剩的美國其實是一無所獲。

如果要活著長壽又幸福，需要多少代價呢？我們來以實際狀況來思考。美國人的預期壽命為79歲，人均GDP為53,000美元。但許多國家只擁有這些收入的一小部分，其國民卻擁有類似的預期壽命。哥斯大黎加人的預期壽命高於美國人，但其GDP只有1萬美元。當然，我們可能會期待富裕國家中的超額收入與消費會改善其生活品質，但預期壽命並未顯示出這一點。即使我們以整體及個人幸福感為衡量標準，許多中低收入國家也排名很前面。

根據聯合國的《世界幸福報告》，哥斯大黎加與美國的排名相當；巴西擊敗英國，而其收入只有英國的四分之一。這個報告與持續成長的「幸福經濟學」領域的發現相吻合。該發現認為，幸福感會隨著收入增加而成長到一定程度後停滯，而富裕國家早已超過這個程度。例如，美國的幸福感在1950年代時達到顛峰，人均GDP只有15,000美元（以2010年的美元價計算），此後一直處於停滯狀態。此後，讓我們更感到幸福的原因不是更多收入，而是更為平等、擁有良好的人際關係以及強大的社會保障。