《紅樓夢》後四十回與確認偏誤

《紅樓夢》後四十回作者是誰，學界至今沒有定論，但這阻止不了一些人對後四十回嗤之以鼻，提出各種各樣的證據來支持「後四十回是偽續」的看法。我不是《紅樓夢》研究者，對後四十回是否（基於）曹雪芹原著，並沒有強烈的見解，而只是盡量保持開放的態度，考慮合理的論點。

上述的所謂證據，當然不是全無道理；至於有力到甚麼程度，則見仁見智。無論如何，有些人在提出這些證據時，往往犯了一種偏頗，就是批判思考課裏大多會講及的「確認偏誤 （confirmation bias）」，即只見到對自己立場或看法有利的證據，而忽略反證。最佳例子莫如執著於第八十二回裏「黛玉勸寶玉讀八股文章」一節，用以批評後四十回作者扭曲了黛玉的形象，反映這位作者自己熱衷功名；黛玉的話是這樣的：

我們女孩兒家雖然不要這個，但小時跟著你們雨村先生唸書，也曾看過。內中也有近情近理的，也有清微淡遠的。那時候雖不大懂，也覺得好，不可一概抹倒。況且你要取功名，這個也清貴些。

這確實是替八股文講好說話，但有兩點要注意：一、黛玉不是一味稱讚八股文，而只是指出「內中也有近情近理的，也有清微淡遠的」，這是平實之論；二、黛玉並沒有鼓勵寶玉考取功名，「你要取功名，這個也清貴些」是條件句（conditional sentence），意思是「如果你要得到功名，這樣做也清貴些」，而「這樣做」指的是讀書考科舉，那是靠實力，比祖蔭或捐銜來得清貴（林語堂在《平心論高鶚》也是這樣理解這兩句）。

更重要的是，在黛玉這幾句話之前，是寶玉大罵八股文：

還提甚麼唸書，我最厭這些道學話。更可笑的是八股文章，拿它誆功名混飯吃也罷了，還要說代聖賢立言！好些的，不過拿些經書湊搭湊搭還罷了，更有一種可笑的，肚子裏原沒有甚麼，東拉西扯，弄的牛鬼蛇神，還自以為博奧。這哪裏是闡發聖賢的道理？目下老爺口口聲聲叫我學這個，我又不敢違拗，你這會子還提唸書呢！

那些以黛玉的話來批評後四十回作者熱衷功名的人，對寶玉這番慷慨激昂的言辭好像視而不見，當然更不會認為這反映了作者厭惡八股文。為何黛玉的話是證據，寶玉的話卻不是呢？這分明是確認偏誤作祟，令他們忽略反證。

後四十回作者接著這樣寫：

寶玉聽到這裏，覺得不甚入耳，因想：「黛玉從來不是這樣人，怎麼也這樣勢欲薰心起來？」又不敢在他跟前駁回，只在鼻子眼裏笑了一聲。

那些「反後四十回」的人忽然開眼了，拿寶玉的話做證據，認為是作者透過寶玉的口說黛玉「勢欲薰心」，再一次扭曲了黛玉的形象。對於這個批評，林語堂反駁得份外有力：

黛玉怎樣會勢欲薰心，是作書人先問的。因明知是勸慰語，不復駁下去，是省筆處，亦是看得起讀者，不都是低能，不必細細分說。想不到真有人以為黛玉勢欲薰心起來。（《平心論高鶚》）

這裏可以補充一點：後四十回作者這樣寫寶玉的反應，是間接點出寶玉與黛玉已長大了，不再是從前的兩小無猜，心理比小時候複雜得多，也因而會產生情人之間不可避免的誤解。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin