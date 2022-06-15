《紅樓夢》後四十回與確認偏誤
我們想讓你知道的是
為何黛玉的話是證據，寶玉的話卻不是呢？這分明是確認偏誤作祟，令他們忽略反證。
《紅樓夢》後四十回作者是誰，學界至今沒有定論，但這阻止不了一些人對後四十回嗤之以鼻，提出各種各樣的證據來支持「後四十回是偽續」的看法。我不是《紅樓夢》研究者，對後四十回是否（基於）曹雪芹原著，並沒有強烈的見解，而只是盡量保持開放的態度，考慮合理的論點。
上述的所謂證據，當然不是全無道理；至於有力到甚麼程度，則見仁見智。無論如何，有些人在提出這些證據時，往往犯了一種偏頗，就是批判思考課裏大多會講及的「確認偏誤 （confirmation bias）」，即只見到對自己立場或看法有利的證據，而忽略反證。最佳例子莫如執著於第八十二回裏「黛玉勸寶玉讀八股文章」一節，用以批評後四十回作者扭曲了黛玉的形象，反映這位作者自己熱衷功名；黛玉的話是這樣的：
我們女孩兒家雖然不要這個，但小時跟著你們雨村先生唸書，也曾看過。內中也有近情近理的，也有清微淡遠的。那時候雖不大懂，也覺得好，不可一概抹倒。況且你要取功名，這個也清貴些。
這確實是替八股文講好說話，但有兩點要注意：一、黛玉不是一味稱讚八股文，而只是指出「內中也有近情近理的，也有清微淡遠的」，這是平實之論；二、黛玉並沒有鼓勵寶玉考取功名，「你要取功名，這個也清貴些」是條件句（conditional sentence），意思是「如果你要得到功名，這樣做也清貴些」，而「這樣做」指的是讀書考科舉，那是靠實力，比祖蔭或捐銜來得清貴（林語堂在《平心論高鶚》也是這樣理解這兩句）。
更重要的是，在黛玉這幾句話之前，是寶玉大罵八股文：
還提甚麼唸書，我最厭這些道學話。更可笑的是八股文章，拿它誆功名混飯吃也罷了，還要說代聖賢立言！好些的，不過拿些經書湊搭湊搭還罷了，更有一種可笑的，肚子裏原沒有甚麼，東拉西扯，弄的牛鬼蛇神，還自以為博奧。這哪裏是闡發聖賢的道理？目下老爺口口聲聲叫我學這個，我又不敢違拗，你這會子還提唸書呢！
那些以黛玉的話來批評後四十回作者熱衷功名的人，對寶玉這番慷慨激昂的言辭好像視而不見，當然更不會認為這反映了作者厭惡八股文。為何黛玉的話是證據，寶玉的話卻不是呢？這分明是確認偏誤作祟，令他們忽略反證。
後四十回作者接著這樣寫：
寶玉聽到這裏，覺得不甚入耳，因想：「黛玉從來不是這樣人，怎麼也這樣勢欲薰心起來？」又不敢在他跟前駁回，只在鼻子眼裏笑了一聲。
那些「反後四十回」的人忽然開眼了，拿寶玉的話做證據，認為是作者透過寶玉的口說黛玉「勢欲薰心」，再一次扭曲了黛玉的形象。對於這個批評，林語堂反駁得份外有力：
黛玉怎樣會勢欲薰心，是作書人先問的。因明知是勸慰語，不復駁下去，是省筆處，亦是看得起讀者，不都是低能，不必細細分說。想不到真有人以為黛玉勢欲薰心起來。（《平心論高鶚》）
這裏可以補充一點：後四十回作者這樣寫寶玉的反應，是間接點出寶玉與黛玉已長大了，不再是從前的兩小無猜，心理比小時候複雜得多，也因而會產生情人之間不可避免的誤解。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。