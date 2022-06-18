忘記帶彩色膠卷為何是東德人的「共同回憶」？

前總理默克爾在她的軍樂告別儀式上點播了三首歌，其中一首是東德流行曲《你忘記了彩色膠卷》（Du hast den Farbfilm vergessen）。

這首在七十年代由名歌手哈根（Nina Hagen）主唱的歌曲，是那年代在東德長大的人之集體回憶。輕快節奏裡帶出一個故事：主角與男伴到東北部的海登島（Hiddensee）度假（「Hiddensee」這名來自古挪威國王Hedin，相傳他曾在這裡為一個女子而開戰。這字與英文的「hidden」無關，並不是指這島隱形），誰知男伴忘了帶彩色菲林，拍不了照，令女生很掃興。然而女生沒有責備，只是笑笑地調侃男伴，說別人都不會相信這海灘多美。

到東北部的海島度假，是東德人最期待的事。因為他們沒出國自由，都只可留在國內旅遊，最多只可去其他東歐鐵幕國家如波蘭和捷克。等待多時，終於放假，與親朋到風和日麗的德東波羅的海度假，誰知沒帶彩色菲林，一切都只拍得黑白灰暗，浪費了那天天公的恩賜。去完旅行後沖印照片，上面沒有顏色，使人遺憾。難得的風景美好，樂上心頭，山巒和海岸間都佈滿笑容滿面的遊人，一切都只好留在心頭。

為甚麼曲中女主角沒有怪責男伴呢？或許因為她最珍重的，是兩人共處的時間，沒有色彩雖有些失望，卻不失雅興。極權統治的年頭，能與心愛的人共聚，已是最大的福氣。你不知道明天情報部門史塔西會否在清晨找上門，帶走你的愛郎，說他危害國家安全，從此音訊全無。接著聽到鄰居的15歲兒子翻越柏林圍牆時中彈身亡。所以可以一起出遊，就算住的是最廉宜的地方，也沒有甚麼奢侈，已是人生最美的事。

五十年代生的默克爾，在七十年代步入成年。她說過在大學修物理的原因，是因為物理科沒有思想審查；要是修讀人文學科，就不一定可以研究自己喜歡的題目。這曲推出的那年，她剛好20歲，初進大學，搬到名城萊比錫，也在此邂逅第一任丈夫、同學烏列默克爾（Ulrich Merkel）。或許兩人暑假時都到過海島旅行，拍了很多珍貴的照片，後來兩人漸走漸遠，結束了短暫的婚姻。默氏當選總理前一年，媒體曾訪問過烏列默克爾。他道起兩人的往事，然而這位在德雷斯頓科大任教的物理學者只想低調。已再婚多年，並育有一子的他從此謝絕所有採訪。

忘記了彩色膠卷，是那年頭東德人都有過的體驗。今天手機世代，年輕人未見過膠卷，也不知道是甚麼來。香港人所稱的菲林，來自英文的film。Film既可以是相機菲林，也可解作電影，使人想起那些年沖印照片的期待和緊張，就像在戲院屏息以待下一幕的興奮時刻。三十年過去，打開相簿，一頁一頁翻揭，想起在海島的每一段時光，每一步腳印，雖然黑白，情感卻長存。那天，你忘記了彩色膠卷，慶幸你沒有忘掉我。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin