忘記帶彩色膠卷為何是東德人的「共同回憶」？
我們想讓你知道的是
到東北部的海島度假，是東德人最期待的事。因為他們沒出國自由，都只可留在國內旅遊，最多只可去其他東歐鐵幕國家如波蘭和捷克。
前總理默克爾在她的軍樂告別儀式上點播了三首歌，其中一首是東德流行曲《你忘記了彩色膠卷》（Du hast den Farbfilm vergessen）。
這首在七十年代由名歌手哈根（Nina Hagen）主唱的歌曲，是那年代在東德長大的人之集體回憶。輕快節奏裡帶出一個故事：主角與男伴到東北部的海登島（Hiddensee）度假（「Hiddensee」這名來自古挪威國王Hedin，相傳他曾在這裡為一個女子而開戰。這字與英文的「hidden」無關，並不是指這島隱形），誰知男伴忘了帶彩色菲林，拍不了照，令女生很掃興。然而女生沒有責備，只是笑笑地調侃男伴，說別人都不會相信這海灘多美。
到東北部的海島度假，是東德人最期待的事。因為他們沒出國自由，都只可留在國內旅遊，最多只可去其他東歐鐵幕國家如波蘭和捷克。等待多時，終於放假，與親朋到風和日麗的德東波羅的海度假，誰知沒帶彩色菲林，一切都只拍得黑白灰暗，浪費了那天天公的恩賜。去完旅行後沖印照片，上面沒有顏色，使人遺憾。難得的風景美好，樂上心頭，山巒和海岸間都佈滿笑容滿面的遊人，一切都只好留在心頭。
為甚麼曲中女主角沒有怪責男伴呢？或許因為她最珍重的，是兩人共處的時間，沒有色彩雖有些失望，卻不失雅興。極權統治的年頭，能與心愛的人共聚，已是最大的福氣。你不知道明天情報部門史塔西會否在清晨找上門，帶走你的愛郎，說他危害國家安全，從此音訊全無。接著聽到鄰居的15歲兒子翻越柏林圍牆時中彈身亡。所以可以一起出遊，就算住的是最廉宜的地方，也沒有甚麼奢侈，已是人生最美的事。
五十年代生的默克爾，在七十年代步入成年。她說過在大學修物理的原因，是因為物理科沒有思想審查；要是修讀人文學科，就不一定可以研究自己喜歡的題目。這曲推出的那年，她剛好20歲，初進大學，搬到名城萊比錫，也在此邂逅第一任丈夫、同學烏列默克爾（Ulrich Merkel）。或許兩人暑假時都到過海島旅行，拍了很多珍貴的照片，後來兩人漸走漸遠，結束了短暫的婚姻。默氏當選總理前一年，媒體曾訪問過烏列默克爾。他道起兩人的往事，然而這位在德雷斯頓科大任教的物理學者只想低調。已再婚多年，並育有一子的他從此謝絕所有採訪。
忘記了彩色膠卷，是那年頭東德人都有過的體驗。今天手機世代，年輕人未見過膠卷，也不知道是甚麼來。香港人所稱的菲林，來自英文的film。Film既可以是相機菲林，也可解作電影，使人想起那些年沖印照片的期待和緊張，就像在戲院屏息以待下一幕的興奮時刻。三十年過去，打開相簿，一頁一頁翻揭，想起在海島的每一段時光，每一步腳印，雖然黑白，情感卻長存。那天，你忘記了彩色膠卷，慶幸你沒有忘掉我。
本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
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台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。