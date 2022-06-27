《一開口，任何人都說好》：把對方視為合作夥伴而非被迫接受立場的「突破性談判策略」
我們想讓你知道的是
熱銷29年，Amazon 4.7星好評！聞名全球的談判專家、哈佛知名教授 威廉．尤瑞經典之作。溝通好難，不知道怎麼說服對方？有效溝通說服對方，就靠這一本！
文：威廉．尤瑞（William Ury）
談判前要面對的五大挑戰
若要說服你的談判對象，你必須了解拒絕背後的原因。什麼原因讓對方拒絕合作？我們很容易相信，對方本性就會築起高牆、人身攻擊和耍詐，而且你沒有辦法改 變這種固執的行為。但是，如果你可以成功改變背後的動機，你就可以影響他的行為。
對方會對你人身攻擊，可能是因為他很憤怒且充滿敵意。他堅持立場打死不退，可能因為恐懼和不信任。對方相信自己是對的、你是錯的，那他可能拒絕聽你說話。因為他認為這是人吃人的世界，使用下流手段來保障自己或報復別人，都是合理的行為。
此外，對方打死不退還對你人身攻擊，可能不是因為他不講理，而是因為不知道其他談判方式。他只是用小時候學到的傳統談判伎倆而已。在他眼中，唯一的替代選項是讓步——而他不想讓步。
就算他知道可以進行合作性談判（cooperative negotiation），也可能不屑這麼做， 因為看不出來這對他有什麼好處。就算你可以滿足他的利益，可能也會擔心沒堅持立場是很沒面子的事。而且可能只是因為協議是你的主意，而拒絕接受。
此外，如果他認為談判就是非贏即輸，那他就會決定非贏不可。當他覺得自己的力量更強，就不會想進行解決問題的談判（編按：意即談判對象認為談判目的為分出勝負而非滿足雙方利益時，會傾向取得勝利，而非協商;同時，若談判對象認為自己的力量較強，就會傾向以力量壓倒對方，而非協商）。
因為對方的固執僵化讓你深感挫折且被激怒，你可能會想要反擊。遺憾的是，這只會進一步挑釁他。或者，你可能想讓步，讓他別再煩你。但是，這麼做你不只是輸了，他可能還會要求更多。你現在的問題不只是對方的行為，而是你所做出的反應，可能會讓對方繼續做出你希望他停止的行為。
若要說服對方，你必須克服每一個障礙才能合作：他的負面情緒、他的談判習慣、他對協議好處所持的懷疑、他讓別人感受到的力量，以及你的反應。因此，你面臨五大挑戰。
首先是控制你自己的行為。與其做出反應，你必須恢復理智與平衡，並把心思放在你的目的上。所以第一個挑戰就是：不要反應。
接下來，你需要幫助對方恢復理智和平衡，化解他的負面情緒、防禦、恐懼、懷疑和敵意。你必須突破他的抗拒，並讓他聽你說話。第二個挑戰就是：讓對方卸下防備。
當你創造了有利談判的氣氛後，你需要讓對方別再討價還價，並開始尋找達成雙方利益的方法。
你必須突破他築起的高牆、轉移他的攻擊，然後破解他的詭計。第三個挑戰就是：改變遊戲。
當你讓對方開始進行解決問題的談判後，你需要克服他的懷疑，並引導他同意讓雙方都滿意的協議。你要在你們的利益之間，打造一座橋樑。你要替他保住面子，並讓成果像是他的勝利。第四個挑戰就是：讓他更容易同意。
但是即使到這個階段，對方可能還是相信他可以用更強的力量來取得勝利。你需要提升你的談判力量，並讓他回到談判桌。你必須善用你的力量，而不要讓他變成敵人，否則他會更加拒絕你。第五個挑戰就是：讓他難以拒絕。
突破性的策略
本書提供一個五步驟的策略，幫助你突破每一個挑戰，這些步驟稱為突破性的談判（breakthrough negotiation）策略。 讓我以航海來比喻，說明這個策略。在航行時，你幾乎不會直接朝向目的地前進。在你和目的地之間，有強風和潮汐、礁岩和沙洲，更不用說暴風雨了。若要抵達目的地，你必須朝向目的地迂迴而行。
談判的時候也一樣。你想要的目的地，是達成一個雙方都滿意的協議。直接的路徑——先專注於利益，然後找出能滿足這些利益的選項——看似很直接、簡單。但是在現實生活中，強烈的反應和情緒、僵化的立場、強烈的不滿意和攻擊性，通常會令你們無法透過直接的方式，達成雙方都滿意的協議。因此，你需要改變航向，來繞過對方的拒絕——也就是迂迴的路徑。
突破性的談判就是迂迴的行動。你必須採取的行動，與你在困難的情況下直覺反應正好相反。當對方採取高牆策略把你排除在外，或是攻擊你，你可能會想要以相同的方式反應。當你面臨對方的敵意時，你可能會爭論。對方的立場不合理時，你可能想要拒絕。對方不妥協時，你可能會逼迫。對方攻擊你時，你可能會升高事態。但這些只會令你感到挫折，迫使你按照對方的規則參與他的遊戲。
身為談判人員，你最佳的機會就是改變這場遊戲的規則。不要按照對方的規則玩遊戲，而是讓對方按照你的規則來玩——那就是共同解決問題。偉大的全壘打王，日本的貝比・魯斯（Babe Ruth）王貞治曾解釋打擊的祕訣。他說他會把對方投手視為合作的夥伴，對方每次投球，都是在給他打出全壘打的機會。採用突破性策略的談判人員也是這樣：把對方當成談判的夥伴，他會給你機會達成令雙方都滿意的協議。
正如日本武術柔道、巴西柔術還有合氣道，你該避免以力量直接與對手抗衡。既然擊倒對方會更費力，那麼你就該試著繞道而行。這就是突破的方法。
突破性的談判與強迫對方接受你的立場正好相反。你不是從外部強迫對方接受新的想法，而是鼓勵對方自發的願意接受。不是告訴對方該怎麼做，你要讓對方自己想清楚該怎麼做。不是施壓以改變對方的心意，你要創造一個環境讓對方學習。只有對方能夠突破自己的阻力，你的任務就是要幫助他突破自己的阻力。
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。