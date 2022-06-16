疫情期間外送平台業績長紅，為何還要漲價？從日本的例子可看出一些端倪
我們想讓你知道的是
你可能覺得，疫情期間外送平台不用做甚麼宣傳顧客也是會自己上門的，但現實的世界好像不是如此。而在目前廣告費已經佔了營業額30%左右之下，整體營運還是虧損，也成為各家外送平台頭大的事情。
雖然疫情在數字上還是起起落落，但世界各區域在疫情相關的限制已經開始看到鬆綁的跡象，日本東京都的感染人數也從2022年年初的高峰每日2萬人左右，降到現在大約每日2千人上下。餐飲零售相關產業終於也看到一絲曙光。
但是所有的餐飲零售相關產業都如此嗎？看最近日本的相關新聞，看起來對外送平台業者而言，真正的考驗才剛要開始。
台灣這幾天的新聞跑馬燈出現某外送平台要漲價的新聞，有些消費者覺得疑惑？疫情期間外送平台理論上應該營收都是不錯的，既然營收變好，體質已經有改善，但為何還要漲價呢？會想要漲價的動機應該有兩個可能，不是想要賺更多，要不然就是希望虧損能少一點。
到底台灣的外送平台是屬於哪一種？從日本外送平台業者最近的動向，應該可以看出一些端倪。
日本蓬勃發展的外送平台，有在獲利嗎？
日本的外送平台市場，在過去的幾個月，可以說開始進入服務提供者的撤退期。
首先是foodpanda的德國總部，在2021年底發表將把日本foodpanda的事業出售，不知道最後總部到底有沒有找到買家，但在2022年的1月，foodpanda又發表他們在日本市場的外送服務只營運到2022年的1月31日。停止服務，也會聯想到之前發表的找買家這件事是否沒那麼容易？而對消費者而已，日本foodpanda實質上從此就退出了日本市場。
但撤退潮就這樣就結束了嗎？2022年4月，來自中國的外送服務DiDiFood也宣佈在日本市場的外送服務只提供到2022年的5月。如果這些外送業者的獲利好，它們會選擇退出日本市場嗎？應該是不會。那到底退出日本市場的這兩家外送平台，在面臨撤退抉擇時的營業額大約是多少？或許這個數字會是一個撤退判斷基準的參考。
日本的外送市場在2021年大約一年是7000億日幣（規模衆説紛紜，但應該不會離這個數字太遠），而從有公開營收數字的外送平台業者「出前館」，他們在2021年營業額來到將近300億日幣（日本大部分是用餐廳抽成收入，以及消費者運費收入，來認列外送平台的營業額），再配合2021年後半的全日本外送平台app總使用者數來反推，當時日本foodpanda以及DiDi的年度營業額有可能都沒超過50億日幣（大約11億元台幣）。
所以可以假設，要是營業額沒有超過這個金額，從獲利的角度來看，業者都有可能會選擇撤退出這個市場。那到底在這個11億台幣規模的營業額是否可以獲利？看2022現在已經變成日本外送市場占有率日本第一出前館的狀況，從2021年的第一季，到2022年的第二季，連續六季營業利益沒有一季是有獲利的。
市場一哥都沒賺錢的時候，那排在後面的業者，要獲利應該就更困難了。
再回來看台灣外送市場，在市場腹地規模沒日本大，而日本外送業者看起來也還沒找到安定獲利模式之下，那你應該對於台灣業者在調價這一件事上，到底是想要賺更多、或是虧損少一點，應該更有一些方向了——從日本的情況看起來，要是外商資本外送平台獲利狀況持續沒改善，退出市場應該是這些國外業者遲早的選項。
前面談到後疫情日本外送平台的撤退潮，那是否後疫情還有什麼考驗等著外送平台呢？
疫情後的考驗：消失的利用動機
用日本市佔率最高外送平台業者在2020年Q2，以及2022年Q2的業績相比，營業額大約成長了7倍，這個大幅的成長是否有環境因素的影響？有的，疫情讓消費者因為對外在環境的不安，產生有史以來最強的外送需求。
而2020年Q2也剛好是日本第一波疫情高峰開始，疫情一直蔓延到現在，讓外送業者有非常大規模的成長。但在後疫情的共存氣氛下，這個外送動機消退之後，是否既有的顧客還會留下來呢？
根據日本在2021年，對1056位外送服務消費者所做的問券調查，裡面特別針對跟疫情前比，疫情期使用外送服務更頻繁的人為對象，問他們在後疫情的外送使用率會如何？這些對象裏，有66%的人回答，使用的次數會比之前少，雖然沒有提到會少多少，但確定的是，面對這些失去利用動機的消費者，外送平台不投入更多資源，要維持現狀來客數是不容易的。
疫情後的考驗：膨脹的營業費用
前一段談到投入更多資源，維持現狀，但其實在疫情期間，雖然外在環境的不安推升了利用動機，好像不用做甚麼宣傳，顧客也是會自己上門的。
但現實的世界好像不是如此，日本外送平台領先業者花在宣傳廣告的費用，在這幾年也沒在手軟，用2020年Q2與2022年Q2比較，廣告費足足多了快六倍，多了60億日幣左右。也可以解釋，有現在6倍的營業額，廣告費應該也幫了不少忙，但後疫情時代，在失去環境不安的動機下，要維持現狀，邏輯上可是要投入更多宣傳廣告費，才能留下這些顧客。
只是，目前廣告費已經佔了營業額30%左右，並且整體營運還是虧損的狀況下，要如何取得廣告費、來客數、虧損額之間的平衡，應該可是讓外送平台煩惱的。即使解決了廣告費，少子化後的外送員薪水也是外送平台必須克服的問題，如何控制這些膨脹的營業費用，將是後疫情中，哪些外送平台可以持續營運的關鍵。
那後疫情時代，外送平台產業該如何走出自己的下一步？餐飲外送雖然方便，但外食餐飲，無論從產品、服務、氣氛來看，終究還是比較適合內用，所以餐飲外送，在後疫情的消費者又回到原本的使用情境後，使用人數的消退應該是外送業者比較難對抗的。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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