疫情期間外送平台業績長紅，為何還要漲價？從日本的例子可看出一些端倪

雖然疫情在數字上還是起起落落，但世界各區域在疫情相關的限制已經開始看到鬆綁的跡象，日本東京都的感染人數也從2022年年初的高峰每日2萬人左右，降到現在大約每日2千人上下。餐飲零售相關產業終於也看到一絲曙光。

但是所有的餐飲零售相關產業都如此嗎？看最近日本的相關新聞，看起來對外送平台業者而言，真正的考驗才剛要開始。

台灣這幾天的新聞跑馬燈出現某外送平台要漲價的新聞，有些消費者覺得疑惑？疫情期間外送平台理論上應該營收都是不錯的，既然營收變好，體質已經有改善，但為何還要漲價呢？會想要漲價的動機應該有兩個可能，不是想要賺更多，要不然就是希望虧損能少一點。

到底台灣的外送平台是屬於哪一種？從日本外送平台業者最近的動向，應該可以看出一些端倪。

日本蓬勃發展的外送平台，有在獲利嗎？

日本的外送平台市場，在過去的幾個月，可以說開始進入服務提供者的撤退期。

首先是foodpanda的德國總部，在2021年底發表將把日本foodpanda的事業出售，不知道最後總部到底有沒有找到買家，但在2022年的1月，foodpanda又發表他們在日本市場的外送服務只營運到2022年的1月31日。停止服務，也會聯想到之前發表的找買家這件事是否沒那麼容易？而對消費者而已，日本foodpanda實質上從此就退出了日本市場。

但撤退潮就這樣就結束了嗎？2022年4月，來自中國的外送服務DiDiFood也宣佈在日本市場的外送服務只提供到2022年的5月。如果這些外送業者的獲利好，它們會選擇退出日本市場嗎？應該是不會。那到底退出日本市場的這兩家外送平台，在面臨撤退抉擇時的營業額大約是多少？或許這個數字會是一個撤退判斷基準的參考。

日本的外送市場在2021年大約一年是7000億日幣（規模衆説紛紜，但應該不會離這個數字太遠），而從有公開營收數字的外送平台業者「出前館」，他們在2021年營業額來到將近300億日幣（日本大部分是用餐廳抽成收入，以及消費者運費收入，來認列外送平台的營業額），再配合2021年後半的全日本外送平台app總使用者數來反推，當時日本foodpanda以及DiDi的年度營業額有可能都沒超過50億日幣（大約11億元台幣）。

所以可以假設，要是營業額沒有超過這個金額，從獲利的角度來看，業者都有可能會選擇撤退出這個市場。那到底在這個11億台幣規模的營業額是否可以獲利？看2022現在已經變成日本外送市場占有率日本第一出前館的狀況，從2021年的第一季，到2022年的第二季，連續六季營業利益沒有一季是有獲利的。

市場一哥都沒賺錢的時候，那排在後面的業者，要獲利應該就更困難了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 日本本土外送業者「出前館」

再回來看台灣外送市場，在市場腹地規模沒日本大，而日本外送業者看起來也還沒找到安定獲利模式之下，那你應該對於台灣業者在調價這一件事上，到底是想要賺更多、或是虧損少一點，應該更有一些方向了——從日本的情況看起來，要是外商資本外送平台獲利狀況持續沒改善，退出市場應該是這些國外業者遲早的選項。

前面談到後疫情日本外送平台的撤退潮，那是否後疫情還有什麼考驗等著外送平台呢？

疫情後的考驗：消失的利用動機

用日本市佔率最高外送平台業者在2020年Q2，以及2022年Q2的業績相比，營業額大約成長了7倍，這個大幅的成長是否有環境因素的影響？有的，疫情讓消費者因為對外在環境的不安，產生有史以來最強的外送需求。

而2020年Q2也剛好是日本第一波疫情高峰開始，疫情一直蔓延到現在，讓外送業者有非常大規模的成長。但在後疫情的共存氣氛下，這個外送動機消退之後，是否既有的顧客還會留下來呢？

根據日本在2021年，對1056位外送服務消費者所做的問券調查，裡面特別針對跟疫情前比，疫情期使用外送服務更頻繁的人為對象，問他們在後疫情的外送使用率會如何？這些對象裏，有66%的人回答，使用的次數會比之前少，雖然沒有提到會少多少，但確定的是，面對這些失去利用動機的消費者，外送平台不投入更多資源，要維持現狀來客數是不容易的。

疫情後的考驗：膨脹的營業費用

前一段談到投入更多資源，維持現狀，但其實在疫情期間，雖然外在環境的不安推升了利用動機，好像不用做甚麼宣傳，顧客也是會自己上門的。

但現實的世界好像不是如此，日本外送平台領先業者花在宣傳廣告的費用，在這幾年也沒在手軟，用2020年Q2與2022年Q2比較，廣告費足足多了快六倍，多了60億日幣左右。也可以解釋，有現在6倍的營業額，廣告費應該也幫了不少忙，但後疫情時代，在失去環境不安的動機下，要維持現狀，邏輯上可是要投入更多宣傳廣告費，才能留下這些顧客。

只是，目前廣告費已經佔了營業額30%左右，並且整體營運還是虧損的狀況下，要如何取得廣告費、來客數、虧損額之間的平衡，應該可是讓外送平台煩惱的。即使解決了廣告費，少子化後的外送員薪水也是外送平台必須克服的問題，如何控制這些膨脹的營業費用，將是後疫情中，哪些外送平台可以持續營運的關鍵。

Photo Credit: 中央社

那後疫情時代，外送平台產業該如何走出自己的下一步？餐飲外送雖然方便，但外食餐飲，無論從產品、服務、氣氛來看，終究還是比較適合內用，所以餐飲外送，在後疫情的消費者又回到原本的使用情境後，使用人數的消退應該是外送業者比較難對抗的。