《日本5ch戰神的回嘴技術》：面對用「權力」壓制人的歪理，可以這樣出擊......
我們想讓你知道的是
歪理指的是「看似合理但其實是謬誤的邏輯」，也就是近乎狡辯但又偽裝成合乎情理的說法。作者突擊東北從母親歪理管教的壓迫，以及與網友辯論交流的經驗，統整出三個步驟，只要跟著做，包準矯正歪理讓它不做怪。
文：突擊東北（とつげき東北）
用「權力」壓制人的歪理，可以這樣出擊......
到目前為止，我們看了各式各樣的「邏輯」。但是，人生在世，一定會遇到合理邏輯不管用的情況，也會遇到歪理通行無阻的時候。然而，這些是不合理的嗎？
接下來，我將解釋為什麼合理邏輯會不管用，遇到時我們該怎麼辦，以及「站在更遠的角度來看」，邏輯在我們人生中到底有何意義。
首先我們必須思考的問題是，「邏輯」的可信度究竟多大？誠然，基本的邏輯學公理或 推理法則對我們來說確實看似合理，而且可以對抗一些明顯可疑的情感理論。然而，你是否曾經想過「邏輯」中最根本的合理性？
許久以前，古希臘詭辯家普羅達哥拉斯（Protagoras）曾言：「人是萬物的尺度」。換言之，任何現象，任何邏輯，都是以被「人」的某種偏差尺度扭曲後的狀態為人所覺知。若真如此，「邏輯」之於我們，或許也可以如是說。
假設，你眼前有一杯咖啡歐蕾。
你看著咖啡歐蕾心想：「我喜歡牛奶多一點。」那麼，這是否同樣適用於其他人呢？還是只不過是一種「人」也就是「你自己」的尺度呢？為了探討這些問題，接下來就讓我們來談談「咖啡歐蕾問題」。
馬克杯中的風暴——咖啡歐蕾問題
我（擅自）想了一道題目，稱之為「咖啡歐蕾問題」。突如其來的大家可能有聽沒有懂，總之這是一題關於由許多人來決定什麼是「世上最美味的咖啡歐蕾」的問題。還是不懂對吧。且聽我娓娓道來。
首先假設，僅以咖啡與牛奶的比例來表示咖啡歐蕾的好喝與否（不計溫度、品牌的差異）。接下來，試論：「客觀上最好喝的咖啡歐蕾」是以幾比幾的咖啡與牛奶調合而成？
這下你懂了嗎？只需稍微思考就可以發現，兩者的比例並沒有那麼容易決定。
舉例來說，喜好因人而異，體況也會有所影響，再者也有人單純喜歡濃厚口感，又或者出自某種不幸原因，在十分鐘前被迫喝下三十杯黑咖啡的可憐人淚眼汪汪的懇求「拜託幫我加多一點牛奶」也說不定。很明顯的，咖啡與牛奶的理想比例不可能在一開始，就有客觀結 論，也不可能在任何時候普遍適用於每一個人。
最好的判斷和評價自然會根據「誰」、「針對何事」、「在何種情況下」、「程度多 寡」等各種因素而有所不同。謹遵照單一標準強辯：「客觀上最好喝的咖啡歐蕾，咖啡與牛 奶比例絕對是七比三」，那一本正經的模樣當真難看。
讓我們再看另一個例子。雖然「能力」一詞經常為人所用，但該名詞其實也同樣很難得 到所謂的「客觀能力」。就以「數學能力」為例，數學能力雖然可以透過某種測試來評分， 但該測試的「配分比重」對結果影響極大。假設有某個人「擅長微分積分但不擅長圖形問 題」，雖然他可以在著重分析學的測試中取得高分，但在注重幾何學的試題中便不盡然。試問：「在考試中，分析學與幾何學該如何分配配分比重，才能最客觀且公正的表示數學能力呢？」——這豈不是跟咖啡歐蕾如出一轍嗎？
那麼，如果將「分析學」與「幾何學」分開測試呢？到頭來，這也不會是最根本的解決 方案。光是「幾何學」，到底該把重點擺在求角度的問題呢？還是著重在探討圓的性質？
假設有人提倡，數學能力的客觀評量可以用分析學與幾何學各占一比一比例的考試分數來表達。但是，根據該標準測得的「數學能力」，可以 準確代表現實生活中實際的數學運算能力嗎？國中數學用不到微積分，所以即便國中數學老師的「客觀評量」 很差，只要他會教國中數學課程裡的範圍，便足以勝任。
到頭來，「能力」也不過是一種方便的衡量概念，就如同沒有「客觀上最好喝的咖啡歐蕾」一樣，這世上不存在所謂的「客觀能力」。
儘管如此，還是有人總是抱著「這是客觀的」態度咄咄逼人。這廂說「心地善良的人比功課好的人更優秀」，那廂說「念書以外的聰明才智更重要」，另一廂又說兩者間的「平衡最重要」，諸如此類的評論隨處可見。這些就相當於是強迫人認同「咖啡與牛奶比例六比四，才是最好喝的咖啡歐蕾」。
那是你的想法吧，我不這麼認為，成績好壞才是一切……這世上並不是沒有人這樣想， 我們也不能單方面指稱他們的想法不對。每當這種人出現時，總有人忿忿不平的跳出來謾罵：「你的想法有偏差！」但其實那才是把「客觀上最好喝的咖啡歐蕾」強加於人的可疑行為。我很想對那種人說：「不不不，你的判斷才是吧，咖啡比較多耶」。「客觀上最好喝的咖啡歐蕾」只存在於想像世界裡。這，就是所謂的「咖啡歐蕾問題」。
簡單算數「一加一等於二」其實可能有錯
誠如以上，我們必須牢牢記住，唯有一開始就定下衡量標準，才能評量一個判斷的「客觀」合理性。就如同出數學考題一樣，必須先決定一個範圍的配分比重，才有辦法舉行入學考試。以結果來看雖然可以得到「客觀的」分數，但在原則意義的層面上，那絕對稱不上 「客觀」，反而是一種獨斷獨行。 接著，讓我們把這個觀點應用在更基礎的領域上。
也就是關於「一加一等於二」的「合理性」判斷。「合理性」的判斷也是某種可能陷入取決於大腦與心理狀態的「咖啡歐蕾問題」。實際上，只要稍微對大腦動個手腳（也太恐怖），人便有可能無法判斷「一加一等於二」是「正確的」對吧。更現實的來說，當某個人陷入某種心理錯亂狀態時，也可能無法做出判斷。未充分接受教育的國民，也可能無法得出 「一加一等於二」的答案。這只是說笑，但即使把一公升的水與一公升米粒混在一起，也不會變成兩公升的米水混合物。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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