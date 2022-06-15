學生制服繡名字今年9月起走入歷史，民團：教育部應主動盤點各校，確保能限時內完成修法

時代力量立委王婉諭今（15）日在臉書發文表示，自111學年度（即今年9月開始的學年）起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡姓名。教育部長潘文忠今日受訪表示，發函給各校的內容中請各校依民主程序收集師生、家長等代表意見，為的是公開客觀的討論，避免學校「為管理而管理」。

王婉諭：新學年結束前仍有類似規定，歡迎同學向她回報

王婉諭指出，今（2022）年3月她在質詢中曾提到，面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，保障人身安全，教育部應該要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。

王婉諭表示，近日她收到教育部的回函，表示教育部5月時邀集各方團體召開研商會議後達成共識，學生是否須於校服上繡姓名，「應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。」

王婉諭指出，教育部也提到，未來將函請各校，於111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

王婉諭強調，考量到學生識別對於校安考量仍有必要，因此教育部在研商結論中也有提及「繡學號」仍可扮演替代角色，她相信這是各方都能接受的方法。

王婉諭指出，根據先前教育部的盤點資料，國高中還有近五成的學校需要繡名字。因此，未來她也會持續關注各校的修正情形，假設新學年結束前校內仍有類似規定，也歡迎同學們向她回報。

《聯合新聞網》報導，教育部長潘文忠今日受訪表示，現在繡名字已經微乎其微，全國學校比例不到8％，但國高中仍有五成繡學號，經過討論後，覺得繡學號可以達到功能，「但繡名字的困擾確實要來檢討」。

潘文忠表示，民主程序希望是公開客觀的討論，避免學校「為管理而管理」。他也舉例，過去學生服儀有很多值得檢討的地方，比如冬天寒冷，過去覺得學生服裝要以保健為主，但有時學校管理卻過於僵化，要求學生只能穿學校外套，教育部對於這些過於僵化且沒達成效益的硬性規定，要來逐步檢討。

《NOWnews》報導，台灣青年民主協會指出，自今年2月起就積極倡議，該會過去也曾收到許多案例，因學生穿著校服通勤，陌生人在知道學生姓名後，透過社群軟體肉搜到學生個人資料，並用訊息騷擾。此外，經教育部調查仍有25％學校，只有男學生要繡姓名、女學生不用，明顯違反《性別平等教育法》。

台灣青年民主協會呼籲各校應依法召開服儀委員會，並邀請學生代表與會討論，確實取消校服強制繡姓名的規定，將是否繡名字的決定權還給學生；對於是否仍保留繡學號，應尊重各方意見；教育部於下學期也應主動盤點各校規定修正狀況，確保各校都能於時限內完成修法，讓全台各校學生的隱私權都能受到保障。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺