《提案溝通學》：日本電影首映海報設計，「傾聽→草案→提案→修改→完成」過程全解析

文：ingectar-e

【日本電影首映海報】

STEP 1 發包（客戶）

客戶 ：電影《明日，化為結晶之日》的製作公司

：電影《明日，化為結晶之日》的製作公司 委託內容 ：以4名角色為主的短篇電影海報，希望能夠讓人感受到充滿透明感與脫俗感的故事氛圍。目標客群是學生、OL、主婦、30～40多歲的人。

：以4名角色為主的短篇電影海報，希望能夠讓人感受到充滿透明感與脫俗感的故事氛圍。目標客群是學生、OL、主婦、30～40多歲的人。 標語：忘卻各自藏在心裡的那個人。你是風景。

〈發包時的對話〉

客戶：這部電影以感性的方式，描繪所有角色的內心世界。由於故事風格相當清新，所以希望海報設計可以散發出透明感或脫俗感。

設計師：關鍵在於透明感與脫俗感呢，那麼照片是由貴公司提供嗎？

客戶：會的，我們準備了幾張照片，請幫我們選擇足以傳遞世界觀，又能夠令人印象深刻的照片吧。

START！希望能夠表現出作品氛圍之餘，又能夠引發大家討論的海報。

STEP 2 草稿

打造具開放氣息的透明感

Photo Credit: 三采出版

POINT 1 照片該怎麼配置？

POINT 2 該選什麼字型？

POINT 3 該怎麼配色？

試著用照片表現出故事性吧！

討論筆記

電影名稱是《明日，化為結晶之日》

12月25日公開

會提供照片

需求關鍵字

透明感

脫俗感

要傳遞出故事氛圍

溫馨

感性

THINK……

設計時要著重於透明感與脫俗感，打造出觸動心靈的海報！

POINT 1 該如何選擇主視覺照片？

Photo Credit: 三采出版

按照談定的項目選擇照片

從令人印象深刻的電影場景中，選擇散發出透明感與脫俗感的照片。

POINT 2 該選什麼字型？

Photo Credit: 三采出版

選擇字型時要避免破壞作品的國際觀

按照作品的形象，選擇清新脫俗的細緻字型。

POINT 3 該怎麼配色？

Photo Credit: 三采出版

要思考什麼樣的顏色會散發出透明感

按照作品的形象，選擇柔和純淨的配色。

STEP 3 初校

散發動態感的照片配置

Photo Credit: 三采出版

NG1 整體氛圍很棒，但是太過井然有序缺乏故事性，此外也希望能更脫俗一點。

NG1 與作品本身形象不符

客戶：照片是很棒，但是整體畫面過於整齊，看起來有點單調。

設計師：我原本想藉大版面的照片強調劇情氛圍，但是好像有點搞錯方向了。

NG2 照片很顯眼，但是客戶要求透明感與脫俗感……我該怎麼表現出脫俗感呢？

NG2 排版太過一板一眼，缺乏脫俗感

客戶：覺得有點一板一眼，希望有更明顯的脫俗感。

設計師：脫俗感到底該怎麼表現才好呢？是不是該增加留白呢……？

STEP 4 二校

試著大膽增加留白

Photo Credit: 三采出版

OK１ 試著增加留白面積，是否稍微增添了脫俗感呢？

OK1 藉留白演繹出脫俗感

客戶：留白範圍增加後，畫面更顯輕盈，形成恰到好處的脫俗感。

設計師：原來排版不要太緊迫，有助於增添脫俗感啊！留白真是重要。

NG1 看起來確實比較脫俗了，但是透明感不夠明顯，還有標題是否不夠顯眼呢？

NG1 透明感不足

客戶：覺得還是不夠符合作品氛圍，能不能再增加一點透明感？

設計師：到底該怎麼做才會出現透明感呢？稍微強化藍色的色調好了……

STEP 5 三校

進一步增加留白，並強化照片的藍色調

Photo Credit: 三采出版

NG1 透明感與脫俗感都不錯了，但是希望電影名稱多點玩心與視覺衝擊效果。

NG1 重心偏下，畫面失衡

客戶：照片的色調改變，確實增添了透明感，但是不覺得畫面不太平衡嗎？

設計師：我過於專注在脫俗感與透明感上，卻忘了顧及整體平衡度。

NG2 我似乎過於重視脫俗感，不小心忽略了電影名稱的設計。

NG2 電影名稱的設計不夠用心

客戶：電影標題的設計似乎太單調了？我覺得稍微增加動態感會比較好。

設計師：試著放大文字看看，配置時也賦予其少許的律動感好了。

STEP 6 定稿

帶有躍動感的電影名稱

Photo Credit: 三采出版

OK1 電影名稱充滿了躍動感，展現出了視覺張力。整體氛圍一致又令人印象深刻。

OK1 平衡度良好的文字配置

客戶：拆開電影名稱的文字，瞬間就展現出了動感，整體平衡度也很棒。

OK2 設計出了符合電影形象又讓人留下印象的標題！

OK2 透過文字大小的變化，引導視線

設計師：透過文字大小與位置變化，成功賦予視覺律動的氣息。

Photo Credit: 三采出版

STEP 7 交貨

感性又富衝擊力的設計

Photo Credit: 三采出版

客戶：散發出純淨脫俗的氛圍之餘，還充分表現出故事性，謝謝你。

設計師：設計時懂得「靜中帶動」是很重要的！

〈交貨時的對話〉

客戶：留白帶來的脫俗感，以及透明純淨的配色，清楚表現出作品的國際性，非常棒！

設計師：調整文字大小並稍微錯開位置，雖然只是小地方，卻能夠澈底改變畫面呈現出的氛圍。

書籍介紹

本文摘錄自《提案溝通學：5大設計溝通法+31個設計提案過程，第一次提案就抓住客戶需求！》，三采出版

作者：ingectar-e

譯者：黃筱涵

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Photo Credit: 三采出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九