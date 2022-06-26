《提案溝通學》：日本電影首映海報設計，「傾聽→草案→提案→修改→完成」過程全解析
我們想讓你知道的是
7大設計現場、31個設計案例，每一個案例有8頁說明，從「傾聽→草案→提案→修改→完成」。設計師與客戶的前端討論，並用NG/OK來說明版面、圖片、配色、字型、素材運用，讓你更清楚了解問題並即時思考修正。
文：ingectar-e
【日本電影首映海報】
STEP 1 發包（客戶）
- 客戶：電影《明日，化為結晶之日》的製作公司
- 委託內容：以4名角色為主的短篇電影海報，希望能夠讓人感受到充滿透明感與脫俗感的故事氛圍。目標客群是學生、OL、主婦、30～40多歲的人。
- 標語：忘卻各自藏在心裡的那個人。你是風景。
〈發包時的對話〉
客戶：這部電影以感性的方式，描繪所有角色的內心世界。由於故事風格相當清新，所以希望海報設計可以散發出透明感或脫俗感。
設計師：關鍵在於透明感與脫俗感呢，那麼照片是由貴公司提供嗎？
客戶：會的，我們準備了幾張照片，請幫我們選擇足以傳遞世界觀，又能夠令人印象深刻的照片吧。
START！希望能夠表現出作品氛圍之餘，又能夠引發大家討論的海報。
STEP 2 草稿
打造具開放氣息的透明感
POINT 1 照片該怎麼配置？
POINT 2 該選什麼字型？
POINT 3 該怎麼配色？
試著用照片表現出故事性吧！
討論筆記
- 電影名稱是《明日，化為結晶之日》
- 12月25日公開
- 會提供照片
需求關鍵字
- 透明感
- 脫俗感
- 要傳遞出故事氛圍
- 溫馨
- 感性
THINK……
設計時要著重於透明感與脫俗感，打造出觸動心靈的海報！
- POINT 1 該如何選擇主視覺照片？
按照談定的項目選擇照片
從令人印象深刻的電影場景中，選擇散發出透明感與脫俗感的照片。
- POINT 2 該選什麼字型？
選擇字型時要避免破壞作品的國際觀
按照作品的形象，選擇清新脫俗的細緻字型。
- POINT 3 該怎麼配色？
要思考什麼樣的顏色會散發出透明感
按照作品的形象，選擇柔和純淨的配色。
STEP 3 初校
散發動態感的照片配置
NG1 整體氛圍很棒，但是太過井然有序缺乏故事性，此外也希望能更脫俗一點。
NG1 與作品本身形象不符
客戶：照片是很棒，但是整體畫面過於整齊，看起來有點單調。
設計師：我原本想藉大版面的照片強調劇情氛圍，但是好像有點搞錯方向了。
NG2 照片很顯眼，但是客戶要求透明感與脫俗感……我該怎麼表現出脫俗感呢？
NG2 排版太過一板一眼，缺乏脫俗感
客戶：覺得有點一板一眼，希望有更明顯的脫俗感。
設計師：脫俗感到底該怎麼表現才好呢？是不是該增加留白呢……？
STEP 4 二校
試著大膽增加留白
OK１ 試著增加留白面積，是否稍微增添了脫俗感呢？
OK1 藉留白演繹出脫俗感
客戶：留白範圍增加後，畫面更顯輕盈，形成恰到好處的脫俗感。
設計師：原來排版不要太緊迫，有助於增添脫俗感啊！留白真是重要。
NG1 看起來確實比較脫俗了，但是透明感不夠明顯，還有標題是否不夠顯眼呢？
NG1 透明感不足
客戶：覺得還是不夠符合作品氛圍，能不能再增加一點透明感？
設計師：到底該怎麼做才會出現透明感呢？稍微強化藍色的色調好了……
STEP 5 三校
進一步增加留白，並強化照片的藍色調
NG1 透明感與脫俗感都不錯了，但是希望電影名稱多點玩心與視覺衝擊效果。
NG1 重心偏下，畫面失衡
客戶：照片的色調改變，確實增添了透明感，但是不覺得畫面不太平衡嗎？
設計師：我過於專注在脫俗感與透明感上，卻忘了顧及整體平衡度。
NG2 我似乎過於重視脫俗感，不小心忽略了電影名稱的設計。
NG2 電影名稱的設計不夠用心
客戶：電影標題的設計似乎太單調了？我覺得稍微增加動態感會比較好。
設計師：試著放大文字看看，配置時也賦予其少許的律動感好了。
STEP 6 定稿
帶有躍動感的電影名稱
OK1 電影名稱充滿了躍動感，展現出了視覺張力。整體氛圍一致又令人印象深刻。
OK1 平衡度良好的文字配置
客戶：拆開電影名稱的文字，瞬間就展現出了動感，整體平衡度也很棒。
OK2 設計出了符合電影形象又讓人留下印象的標題！
OK2 透過文字大小的變化，引導視線
設計師：透過文字大小與位置變化，成功賦予視覺律動的氣息。
STEP 7 交貨
感性又富衝擊力的設計
客戶：散發出純淨脫俗的氛圍之餘，還充分表現出故事性，謝謝你。
設計師：設計時懂得「靜中帶動」是很重要的！
〈交貨時的對話〉
客戶：留白帶來的脫俗感，以及透明純淨的配色，清楚表現出作品的國際性，非常棒！
設計師：調整文字大小並稍微錯開位置，雖然只是小地方，卻能夠澈底改變畫面呈現出的氛圍。
書籍介紹
本文摘錄自《提案溝通學：5大設計溝通法+31個設計提案過程，第一次提案就抓住客戶需求！》，三采出版
作者：ingectar-e
譯者：黃筱涵
身為設計——
提案被客戶打槍，是每位設計師或企劃必經之路
如何抽絲剝繭客戶真正的需求？
如何做出合乎設計法則的設計？
創造雙方需求共鳴，讓提案一次過，大獲客戶好評！
提案成功必殺技，就是要擁有完美設計溝通力
世上最遙遠的距離不是生與死，而是設計師與客戶。
我待客戶如初戀，客戶虐我千百遍！
× 客戶：你都做不出我要的感覺！我要再現代一點、可愛一點、這裡太亂了、這張照片可以換一下嗎……
× 設計師：都依你把字體換成你要的，怎還不滿意、是你沒講清楚真正需求，改東改西，不然你來做……
○ 客戶：看到設計稿暴怒時，是否要回想你當初跟設計師開會討論時，是否有明確傳達需求與目的。
○ 設計師：是否常聽到客戶的指指點點的要求，聽到這些關鍵字，就代表你其實沒抓不到客戶需求，而跑錯設計方向。
完美設計溝通法 提案成功必殺技
設計師跟客戶開會的5大成功法則
- 要有明確目的性再去開會討論。
- 比起客戶需求，更要知道產品背後的TA型態。
- 要提前察覺客戶的隱性需求。
- 不要害怕建議，要盡情腦力激盪。
- 不斷跟客戶確認你提出的設計是要跟誰傳達訊息。
傾聽→草案→提案→修改→完成
31個設計提案一看就懂，命中紅心
本書使用方法
- 7大設計現場、31個設計案例，每一個案例有8頁說明，從「傾聽→草案→提案→修改→完成」。
- 設計師與客戶的前端討論，並用NG/OK來說明版面、圖片、配色、字型、素材運用，讓你更清楚了解問題並即時思考修正。
- 透過案例分析，拋下身為設計師的立場，去設想客戶最關心，最想了解的事情到底是什麼。
- 讓提案一次就成功，受到業主肯定！
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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