網紅行銷須知：Instagram、TikTok、YouTube怎麼選？四大指標幫助品牌主做出最好決策
我們想讓你知道的是
投入網紅行銷的第一要務，就是選定平台，以進行後續的創作者探索與聯繫。尼爾森最新報告鎖定Instagram、TikTok、YouTube三大平台，針對網紅組成、年齡、互動率等進行分析，幫助您做出更好的決策。
近兩年，疫情籠罩全球，大眾減少外出與異地旅遊，透過網路尋找樂子、和親友保持聯繫；此一背景，使得人們對社群平台的依賴倍增，同時將更多的注意力放在網紅創作者身上。
觀察到這樣的趨勢，各大品牌紛紛加強社群媒體投資，積極與具有影響力、可以策動消費者購物的網紅們建立合作關係。尤其在東南亞，TikTok紅人帶來的行銷效益，正以驚人速度擴散中！如果你抱有困惑：究竟什麼是網紅？品牌該如何下手、選擇哪個平台？千萬別錯過TenMax為你精華整理的文章：
什麼是「網紅」？預算少也能合作！
基本上，在社群平台上擁有1000名以上粉絲／訂閱者的用戶，我們就稱其為「網紅」，或者是「影響者（Influencer）」。網紅是網路世界的名人，透過在線上塑造個性、分享生活與觀點，以培養自己的受眾群，進而影響這群受眾的情緒與消費行為。多數的網紅是人類，但動物和虛擬人物（例如VTuber）也正在社群平台中發揮強大的影響力，並且可以幫助品牌與目標消費者建立連結。
「網紅行銷一定要砸大錢才能做嗎？」這是早期品牌主投入網紅合作常見的迷思之一；事實上，隨著網紅生態系發展漸趨成熟，網紅的層級也有所細分。品牌可依據自家的品牌定位、行銷目標，選擇適合的網紅類型。舉例來說，奈米網紅與微型網紅，就適合預算有限，或者是企圖廣撒種子、深化互動的品牌。你可以從下方的表格，探索適合自家品牌的網紅群體：
網紅行銷有用嗎？全球品牌主加速投資！
網紅行銷起步於十多年前的部落格時代，並且在近年加速成長。除了成為疫情期間的投資熱點之外，也是Cookie退場的年代，可靠的解方之一。
自2019年起，全球網紅行銷市場急速成長，反映品牌主對於網紅行銷效益的肯定。根據尼爾森數據指出，高達71%消費者信任來自網紅的廣告內容，而平均80%的網路使用者，在看過網紅推薦、宣傳產品的內容後，可以有效地記住該產品的品牌，可見網紅合作有助於提升品牌知名度與回想；此外，網紅行銷也有效推動品牌好感與親和力，並且提升9%的購買意願。
根據Influencer Marketing Hub數據指出，2022年全球網紅行銷市場規模將較去年成長約19％，來到164億美元規模；其中，有九成企業相信網紅行銷效益，更有77％的企業傾向在今年規劃網紅行銷相關預算。另一方面，網紅行銷也確實在疫情中展現了其韌性，59%的網紅表示在疫情期間收到更多品牌的合作邀約。
台灣的網紅行銷規模則預計從2015年的10億來到2025年的135億，成長幅度驚人。
平台怎麼選？不同國家、不同年齡，你該知道的網紅分佈情形
暸解了網紅的層級、優勢與市場趨勢後，是時候行動了！品牌主投入網紅行銷的第一要務，就是選定平台，以進行後續的創作者探索與聯繫。尼爾森最新報告，鎖定Instagram、TikTok、YouTube三大平台，針對網紅組成、年齡、互動率等進行分析，幫助品牌主做出更好的決策：
1. 網紅規模分佈
不同層級的網紅們，都出現在哪一個平台呢？
以奈米型（Nano）來看，Instagram以55.2%的佔比佔據主導地位；值得注意的是，TikTok作為新興社群影音平台，在微型、中型、大型和超大型影響者中，都已超越Instagram，成為創作者數量最多的肥沃土攘。整體而言，YouTube上的網紅人數明顯少於其他平台，但其在超大型網紅中的份額（28.7%）與Instagram（34.5%）和TikTok（36.7%）相當。
2. 網紅年齡與性別分佈
由於數位內容創作者屬於新興職業，創作者年齡也相對較低。
數據指出：高達90%網紅，年齡介於18至34歲之間。在18至24歲年紀區間中，TikTok以79%的比例遙遙領先；可惜的是，TikTok對於年輕創作者的吸引力，尚未有效驅動他們成為下一階段的影響者。因此可以看見，25到34歲的網紅之中，Instagram以56.8%的比例領先，TikTok的佔比則大幅下降，僅佔了17%人口。
相較之下，YouTuber的年齡層最高，在35歲以上的網紅群體中有最高的佔比。
整體而言，Instagram和TikTok的創作者相對年輕，且以女性網紅佔比更高；其中，18－24歲的影響者，多出現在TikTok平台，建議鎖定此一年齡區間的品牌，可考慮與TikTok紅人攜手合作。相對而言，若想與35歲以上的創作者合作、鎖定年齡層較高的消費者，則以YouTube為佳；另一方面，YouTube的創作者與受眾性別組成，也有別於前述平台，以男性為多。
3. 不同國家的網紅，出現在哪一些平台？
隨著疫情在全球肆虐，社群平台較過去湧入了更多的流量；於此同時，更多的用戶投身創作行列，各層級的網紅在全球湧現。其中，網紅人數最多的國家是美國，大多數的美國創作者活躍於Instagram；巴西的網紅人口緊追在後，且以更高的佔比，奪下全球Instagram網紅人數冠軍。
值得注意的是，在東南亞國家，TikTok網紅人數具有驚人的宰制力量，例如在越南，TikTok網紅佔比高達94%，而在菲律賓、馬來西亞，TikTok網紅數目也大大超越Instagram、YouTube等平台。另一方面，印尼也擁有全球第二多的TikTok網紅數量，在國內的影響力急遽成長，有望在不久的未來超越Instagram。種種資料顯示，在東南亞國家執行網紅行銷，使用TikTok可觸及最多的受眾群體。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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