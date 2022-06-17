網紅行銷須知：Instagram、TikTok、YouTube怎麼選？四大指標幫助品牌主做出最好決策

近兩年，疫情籠罩全球，大眾減少外出與異地旅遊，透過網路尋找樂子、和親友保持聯繫；此一背景，使得人們對社群平台的依賴倍增，同時將更多的注意力放在網紅創作者身上。

觀察到這樣的趨勢，各大品牌紛紛加強社群媒體投資，積極與具有影響力、可以策動消費者購物的網紅們建立合作關係。尤其在東南亞，TikTok紅人帶來的行銷效益，正以驚人速度擴散中！如果你抱有困惑：究竟什麼是網紅？品牌該如何下手、選擇哪個平台？千萬別錯過TenMax為你精華整理的文章：

什麼是「網紅」？預算少也能合作！

基本上，在社群平台上擁有1000名以上粉絲／訂閱者的用戶，我們就稱其為「網紅」，或者是「影響者（Influencer）」。網紅是網路世界的名人，透過在線上塑造個性、分享生活與觀點，以培養自己的受眾群，進而影響這群受眾的情緒與消費行為。多數的網紅是人類，但動物和虛擬人物（例如VTuber）也正在社群平台中發揮強大的影響力，並且可以幫助品牌與目標消費者建立連結。

「網紅行銷一定要砸大錢才能做嗎？」這是早期品牌主投入網紅合作常見的迷思之一；事實上，隨著網紅生態系發展漸趨成熟，網紅的層級也有所細分。品牌可依據自家的品牌定位、行銷目標，選擇適合的網紅類型。舉例來說，奈米網紅與微型網紅，就適合預算有限，或者是企圖廣撒種子、深化互動的品牌。你可以從下方的表格，探索適合自家品牌的網紅群體：

Photo Credit: TenMax

網紅行銷有用嗎？全球品牌主加速投資！

網紅行銷起步於十多年前的部落格時代，並且在近年加速成長。除了成為疫情期間的投資熱點之外，也是Cookie退場的年代，可靠的解方之一。

自2019年起，全球網紅行銷市場急速成長，反映品牌主對於網紅行銷效益的肯定。根據尼爾森數據指出，高達71%消費者信任來自網紅的廣告內容，而平均80%的網路使用者，在看過網紅推薦、宣傳產品的內容後，可以有效地記住該產品的品牌，可見網紅合作有助於提升品牌知名度與回想；此外，網紅行銷也有效推動品牌好感與親和力，並且提升9%的購買意願。

根據Influencer Marketing Hub數據指出，2022年全球網紅行銷市場規模將較去年成長約19％，來到164億美元規模；其中，有九成企業相信網紅行銷效益，更有77％的企業傾向在今年規劃網紅行銷相關預算。另一方面，網紅行銷也確實在疫情中展現了其韌性，59%的網紅表示在疫情期間收到更多品牌的合作邀約。

台灣的網紅行銷規模則預計從2015年的10億來到2025年的135億，成長幅度驚人。

Photo Credit: TenMax

平台怎麼選？不同國家、不同年齡，你該知道的網紅分佈情形

暸解了網紅的層級、優勢與市場趨勢後，是時候行動了！品牌主投入網紅行銷的第一要務，就是選定平台，以進行後續的創作者探索與聯繫。尼爾森最新報告，鎖定Instagram、TikTok、YouTube三大平台，針對網紅組成、年齡、互動率等進行分析，幫助品牌主做出更好的決策：

1. 網紅規模分佈

不同層級的網紅們，都出現在哪一個平台呢？

以奈米型（Nano）來看，Instagram以55.2%的佔比佔據主導地位；值得注意的是，TikTok作為新興社群影音平台，在微型、中型、大型和超大型影響者中，都已超越Instagram，成為創作者數量最多的肥沃土攘。整體而言，YouTube上的網紅人數明顯少於其他平台，但其在超大型網紅中的份額（28.7%）與Instagram（34.5%）和TikTok（36.7%）相當。

Photo Credit: TenMax

2. 網紅年齡與性別分佈

由於數位內容創作者屬於新興職業，創作者年齡也相對較低。

數據指出：高達90%網紅，年齡介於18至34歲之間。在18至24歲年紀區間中，TikTok以79%的比例遙遙領先；可惜的是，TikTok對於年輕創作者的吸引力，尚未有效驅動他們成為下一階段的影響者。因此可以看見，25到34歲的網紅之中，Instagram以56.8%的比例領先，TikTok的佔比則大幅下降，僅佔了17%人口。

相較之下，YouTuber的年齡層最高，在35歲以上的網紅群體中有最高的佔比。

整體而言，Instagram和TikTok的創作者相對年輕，且以女性網紅佔比更高；其中，18－24歲的影響者，多出現在TikTok平台，建議鎖定此一年齡區間的品牌，可考慮與TikTok紅人攜手合作。相對而言，若想與35歲以上的創作者合作、鎖定年齡層較高的消費者，則以YouTube為佳；另一方面，YouTube的創作者與受眾性別組成，也有別於前述平台，以男性為多。

Photo Credit: TenMax

3. 不同國家的網紅，出現在哪一些平台？

隨著疫情在全球肆虐，社群平台較過去湧入了更多的流量；於此同時，更多的用戶投身創作行列，各層級的網紅在全球湧現。其中，網紅人數最多的國家是美國，大多數的美國創作者活躍於Instagram；巴西的網紅人口緊追在後，且以更高的佔比，奪下全球Instagram網紅人數冠軍。

值得注意的是，在東南亞國家，TikTok網紅人數具有驚人的宰制力量，例如在越南，TikTok網紅佔比高達94%，而在菲律賓、馬來西亞，TikTok網紅數目也大大超越Instagram、YouTube等平台。另一方面，印尼也擁有全球第二多的TikTok網紅數量，在國內的影響力急遽成長，有望在不久的未來超越Instagram。種種資料顯示，在東南亞國家執行網紅行銷，使用TikTok可觸及最多的受眾群體。