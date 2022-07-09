NBA刺青文化的演變（上）：羅德曼成為聯盟「反叛者」代表，艾佛森將人生故事刺在身上

想到NBA史上最吸引目光的選手，不少人第一直覺會是「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），在選手身體無過多裝飾的時代，彩色頭髮、滿身刺青宛如聯盟異類。

羅德曼還記得他的第一個紋身，那是1980年代，女兒艾莉西亞（Alexis）降臨世界，他將對女兒的感情放在左肩，技巧性的用球衣遮住。還記得刺青在1990年代中期成為問題，聯盟聯繫上羅德曼，請他到紐約的聯盟辦事大樓召開會議，主席史騰（David Stern）希望他不要再有更多刺青。 「好吧！」羅德曼回答，但內心可不這麼想，回到聖安東尼奧的第一件事就是幫身體做更多彩繪。

「我想擺脫當時體育界帶給我單調、喧囂、虛偽的感覺，我要帶來改變。 」

從羅德曼開始改變，聯盟刺青人數逐年上升，根據網路媒體《Andscape》統計，本賽季618名選手中，有341位身上擁有刺青，佔聯盟55%。甚至如球衣、球鞋，社群媒體上還有專門收集球員刺青的帳號，@InkedNBA在Instagram上擁有超過十五萬追隨者。

1990年代：反叛者

討論羅德曼之前，我們得先聊聊「倫敦龐克」。1970年代，英國在柴契爾政府之下失業率攀高，在政治與經濟不穩定下，人民開始感到無助，進而從無助轉成憤怒。年輕人的憤怒在音樂上爆發，衝擊樂團（The Clash）與性手槍（The Sex Pistols）成為人民發洩的聲音，五顏六色的莫霍克髮型、各種穿孔與裝容成為龐克文化不可或缺的元素。

羅德曼迷戀龐克文化中的七彩髮色與奇裝異服，更重要的是他深受刺青吸引：「這就像是每日工事，去刺青、做怪髮型、化妝、穿褲衣服」。

羅德曼的刺青隨著時間推移而增加，第一個無法被球衣遮掩的刺青是右手二頭肌上的哈雷機車，下面刺有一個帶著玫瑰刺的十字架，寫上＂Live To Ride”／“Ride To Live＂。不久之後，他又在摩托車上增加＂Mi Vida Loca（我的瘋狂生活）＂字樣，並在左肩上添加一隻跳躍的海豚。直到1993年，他身上已有多達十一個刺青，且不斷更換髮色。

如果說聖安東尼奧時期的羅德曼是剛踏入刺青世界的菜鳥，那轉隊到芝加哥公牛後的他說是刺青成癮。在他記憶中，1996至1998年，造訪刺青店成為他生活中的必備行程，他幾乎每週都增添新的刺青，體積不大，但數量眾多。

1996年，成名的羅德曼成為商人們的目標，身上的刺青成為一家袖套公司的產品，雙方因此告上法庭，最終雙方達成和解。現在，羅德曼為自己的刺青圖樣申請專利，如果想購買與他刺青圖案相關的商品，可以到這位名人堂選手的官網選購。

韋布（Steve Wiebe）是體育界眾所皆知的刺青師，許多運動員如杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）、泰坦（Jayson Tatum）等明星球員都是他的客戶。

韋布評價羅德曼的刺青並不建議參考，卻完美符合 「小蟲」獨特的氣質，無須任何媒體採訪來自我介紹，用刺青就能有效地向世界展現個性。刺青不僅成為羅德曼的註冊商標，也成為他的商品之一。1997年鞋子品牌「Converse」為他推出專屬鞋款，鞋側邊有著他左肩上的太陽紋，左手上的部落刺青融合進鞋底紋路。

根據猶他州《Deseret News》估算，當1998年羅德曼離開公牛時，聯盟130位球員中有250個可見刺青，他就佔總數5%。

並非每一個球員的刺青都很美觀，像是爵士前鋒佛斯特（Greg Foster），他是聯盟最早開始刺青的選手之一。佛斯特曾是高中明星球員，當時隊友們都戲稱他「鮑伊（Bowie）」，因為他長得像在 「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）前被選上的鮑伊（Sam Bowie）。

佛斯特算是非常早熟，早在進入聯盟前六年就將這綽號刺在左二頭肌的位置，回顧這個刺青，他後悔身上刺了個奇怪的名字，他也以此借鏡，十三年的職業生涯未再增添刺青。

雖然在羅德曼退休時，聯盟已經有三成的選手有刺青，但刺青水準參差不齊，韋布解釋：「很多卡通圖案，90年代的刺青比較像貼紙，有部落刺青、辣妹圖像、或是像「T－Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）手臂上的鐵絲網，多數沒什麼意義，只是有趣。」

一切很快就開始轉變，隨著嘻哈文化興起，球員們開始用身體講述一個故事，艾佛森（Allen Iverson）成為最知名案例。

艾佛森身上最早的刺青是左手二頭肌上的鬥牛犬，旁邊刺有綽號「the Answer」。「我身上的刺青都是我想要的，但那時還沒錢，我只有一百美元花費，家人不敢相信我把錢花去刺青。老實說，如果有更多錢，我進聯盟時一定會有更多刺青。」艾佛森在名人堂典禮致詞時談到身上的刺青。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

1998－99賽季，封館回來的艾佛森身上多了許多刺青，最著名的莫過於是左肩上的十字架，上面寫著「Only The Strong Survive（適者生存）」。在2015年的訪問中他談到，這個刺青最能反映他的人生，以及日常生活中的遭遇，在這艱難的世界裡需要夠強悍才能脫穎而出。除了十字架刺青，艾佛森身上的圖騰多為朋友、家人的姓名與綽號，或是他喜愛的動物與文字。