【藝遊嚮導】6/21-6/27：南美館地獄展、東海岸大地藝術節、台北電影節，本週超多精彩藝文活動等著你！
我們想讓你知道的是
我們都有能力把日子過好，但就是缺了點動力「過你想過的生活」，本週藝遊嚮導精選分別在台北松菸、花東台11沿線，以及南國恆春舉辦的藝術生活節，讓你藉由影像、音樂、藝術與市集，和形形色色的人們一起來體驗生活。
人生百態，我們都有所嚮往和喜歡的日常節奏，也許是週末和三五好友聚聚野餐、捧杯咖啡慵懶在沙發上追影集，抑或是收拾幾件衣物來趟說走就走的旅行，愈長大就愈會發現，還有什麼是比當一個熱愛生活的人更幸福的事呢？
除了讓廣大影迷期待的「2022台北電影節」外，本週藝遊嚮導更集結了北部「出外人 x 夜間招待所Gourmet Night」、花東「東海岸大地藝術節」，以及南部「南國生活節Ｉ恆春」，以「生活」為主題結合市集、創作與音樂的藝術生活節，不論你在何處都能一起來放鬆狂歡。
另外，近期在社群上引起熱烈迴響的台南美術館《亞洲的地獄與幽魂》特展在本週即將登場，位在北部的世界宗教博物館也將展出《生死晝夜：於死亡中前行》的生命教育系列特展，挑起你對鬼怪幽靈神秘世界、生與死的恐懼與幻想。
【表演藝術】
名稱｜秀琴歌劇團《蘇乞兒》
時間｜2022/6/25（六）- 2022/6/26（日）
地點｜大東文化藝術中心（高雄市鳳山區光遠路161號）
備註｜本活動為售票活動
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一場祈福法會，牽扯出一樁皇室秘辛，一個無憂無慮的富家少年，卻也因此捲入宮廷陰謀，將他所擁有的一切傾覆，殘酷的犧牲與打擊，卻是一條成就宗師的路......。
歷盡人世無常的鑿刻，才能成就真正的勇者，欲探醉拳宗師的起落曲，玩世不恭的富家子弟蘇燦，因被污陷罪名而遭受抄家橫禍。無力保護摯愛的養父母與愛人，只能眼睜睜的看著他們在眼前殞落，一夕之間頓失所有的他，終日消沈如行屍走肉，一塊金鎖片，竟將暗藏多年的皇室秘辛意外揭露。
面對無情的追殺與血海深仇，蘇燦會繼續沉淪，還是起身奮鬥？
名稱｜【衛武營小時光】達康.come笑現場《消暑就是要笑暑》
時間｜2022/6/29（三）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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達康.come成立於2013年初，阿達、康康兩人從事專職搞笑、漫才表演歷時8年多，兩人以身高相差極大的身材，讓人一看就想噴飯。
夏天越來越熱，是不是需要消暑勝地，烈日騎車一發怒，是不是需要退火妙方，來衛武營看達康，吹冷氣降體溫，用大笑退內火，祝大家度過炎熱的高雄夜晚，冷氣冷、但演出不冷，達康精選三段演出來高雄替大家降暑氣。
【展覽】
名稱｜𝗦𝗛𝗢𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚 普立茲新聞攝影獎80週年展
時間｜2022/6/23（四）- 2022/9/25（日）
地點｜華山1914文化創意產業園區 中4B館（臺北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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橫跨80年、138幀得獎作品，從展覽中不僅可看到每張作品背後的故事，還可以瞭解到每位得主在拍攝當下的心情寫照。
普立茲獎攝影師們求和記錄這些關鍵時刻的目的是什麼？什麼人會在街頭來回覓隱藏在陋巷的毒窟？什麼人會傾聽政客們高談闊論好幾個小時只為拍下一張照片？什麼人會冒生命危險帶著相機前進戰亂為世界見證危險時刻？
本次展覽更特別設立「疫情下的世界」專區，讓同受困境中的臺灣人可以透過紀實照片看到各國人們的疫情生活也學習與之共處。
名稱｜2022東海岸大地藝術節
時間｜2022/6/21（二）- 2022/9/12（一）
地點｜
- 藝術節駐地藝術作品：台11沿線（渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區、綠島）
- 月光海音樂會活動：台東成功鎮都歷遊客中心（台東縣成功鎮新村路25號）
舉辦至第八屆的「東海岸大地藝術節」，或許因為同樣發生於島嶼海濱，最常被喻為「台灣的瀨戶內國際藝術祭」。
「2022東海岸大地藝術節」今年以「群山之島‧眾島之洋」為主題，邀請6位藝術家撒部．噶照、張國耀、吳韋廷、哈拿‧葛琉、安君實及菅野麻依子等6位藝術家駐地創作大型戶外藝術作品。
更有多達8場次的「月光 • 海音樂會」以「夏至之島」、「吹過島嶼的歌」、「島影浪花」、「島洋婆娑」、「眾島琴音」及「島國熱浪」、「島洋眾樂」、「眾島之洋」等不同主題進行演出。
以及藝術工作室、藝術市集、遊程體驗等「藝文串聯平臺」系列活動，將臺東與花蓮間綿長的海岸線，打造為大型天然藝術展場，讓民眾享受自然與藝術交織出的美景。
名稱｜出外人 x 夜間招待所Gourmet Night
時間｜2022/6/24（六）- 2022/9/11（日）
地點｜松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）
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這是你沒看過的「夜松菸」
生活風格品牌「出外人」結合松山文創園區「夏喂咦！」夜間營運活動，週週都有音樂派對、限定美食、露天電影院，以及超夯的Silent Disco。
「後花園派對」首週邀請秒殺樂團理想混蛋、雙人創作組合VH（Vast & Hazy）開唱，壓軸是什麼都能聊、百無禁忌的高人氣Podcaster「台灣通勤第一品牌」！不管你想聽音樂放空或是想要輕鬆笑一笑，都有對得到你味的演出陣容。
名稱｜2022 南國生活節：恆春
時間｜2022/6/25（六）- 2022/7/3（日）
地點｜恆春．大灣草地（Google地圖）
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出發吧，一路向南，踩著南國的輕快步伐出發。
順著風出走到島嶼之南，有山海、有小鎮，還有夏夜晚風。在這裡，時光緩緩流動像是靜止，拐個彎，眼前即是一片無邊際蔚藍大海，草地是夕陽輝映的餐桌，夜晚細數星空的床鋪，隨音樂和海浪聲搖擺，享受南國的溫慢生活。
連續兩週於恆春大灣草坪盛大舉辦，免費進場，邀請近百家的餐飲與職人品牌，還有王彙筑、靈魂沙發、好樂團、甜約翰、脆樂團等多組獨立樂團輪番上陣演出。
名稱｜《生死晝夜：於死亡中前行》－生命教育系列特展
時間｜2022/6/21（二）- 2023/2/05（日）
地點｜世界宗教博物館6樓特展區I （新北市永和區中山路一段236號7樓）
備註｜本活動為售票活動
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生命是永恆的，愛是不朽的。而死亡，則不過如同黑暗與白晝的一個分界線罷了。—肯內斯．克拉瑪 《宗教的死亡藝術》
死亡與生命並非是一體兩面，而是相伴而行的存在，要更好地談論生命，那麼討論死亡則是必要的一環。
世界宗教博物館延續生命教育的脈絡，以系列特展《生死晝夜：於死亡中前行》，帶來一趟認識死亡、認識生命的旅程，以世界各個宗教獨特的生死觀為切入點，將圖像、文字、象徵符號轉化為展示要件，並賦予其與觀眾之間的連結性，建構出充滿著互動性及沈浸氛圍的展覽。
名稱｜亞洲的地獄與幽魂 Ghosts and Hells: The underworld in Asian art
時間｜2022/6/25（六）- 2022/10/16（日）
地點｜臺南市美術館二館（臺南市中西區忠義路二段1號）
備註｜本活動為售票活動
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人類無法避免面臨生死，因此鬼怪是對亡者的追憶也是對生者的安慰，鬼怪的傳說，也顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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