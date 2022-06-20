【藝遊嚮導】6/21-6/27：南美館地獄展、東海岸大地藝術節、台北電影節，本週超多精彩藝文活動等著你！

人生百態，我們都有所嚮往和喜歡的日常節奏，也許是週末和三五好友聚聚野餐、捧杯咖啡慵懶在沙發上追影集，抑或是收拾幾件衣物來趟說走就走的旅行，愈長大就愈會發現，還有什麼是比當一個熱愛生活的人更幸福的事呢？

除了讓廣大影迷期待的「2022台北電影節」外，本週藝遊嚮導更集結了北部「出外人 x 夜間招待所Gourmet Night​」、花東「東海岸大地藝術節」，以及南部「南國生活節Ｉ恆春」，以「生活」為主題結合市集、創作與音樂的藝術生活節，不論你在何處都能一起來放鬆狂歡。

另外，近期在社群上引起熱烈迴響的台南美術館《亞洲的地獄與幽魂》特展在本週即將登場，位在北部的世界宗教博物館也將展出《生死晝夜：於死亡中前行》的生命教育系列特展，挑起你對鬼怪幽靈神秘世界、生與死的恐懼與幻想。

【表演藝術】

名稱｜秀琴歌劇團《蘇乞兒》

時間｜2022/6/25（六）- 2022/6/26（日）

地點｜大東文化藝術中心（高雄市鳳山區光遠路161號）

備註｜本活動為售票活動

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一場祈福法會，牽扯出一樁皇室秘辛，一個無憂無慮的富家少年，卻也因此捲入宮廷陰謀，將他所擁有的一切傾覆，殘酷的犧牲與打擊，卻是一條成就宗師的路......。

歷盡人世無常的鑿刻，才能成就真正的勇者，欲探醉拳宗師的起落曲，玩世不恭的富家子弟蘇燦，因被污陷罪名而遭受抄家橫禍。無力保護摯愛的養父母與愛人，只能眼睜睜的看著他們在眼前殞落，一夕之間頓失所有的他，終日消沈如行屍走肉，一塊金鎖片，竟將暗藏多年的皇室秘辛意外揭露。

面對無情的追殺與血海深仇，蘇燦會繼續沉淪，還是起身奮鬥？

名稱｜【衛武營小時光】達康.come笑現場《消暑就是要笑暑》

時間｜2022/6/29（三）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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達康.come成立於2013年初，阿達、康康兩人從事專職搞笑、漫才表演歷時8年多，兩人以身高相差極大的身材，讓人一看就想噴飯。

夏天越來越熱，是不是需要消暑勝地，烈日騎車一發怒，是不是需要退火妙方，來衛武營看達康，吹冷氣降體溫，用大笑退內火，祝大家度過炎熱的高雄夜晚，冷氣冷、但演出不冷，達康精選三段演出來高雄替大家降暑氣。

【展覽】

名稱｜𝗦𝗛𝗢𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚 普立茲新聞攝影獎80週年展

時間｜2022/6/23（四）- 2022/9/25（日）

地點｜華山1914文化創意產業園區 中4B館（臺北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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橫跨80年、138幀得獎作品，從展覽中不僅可看到每張作品背後的故事，還可以瞭解到每位得主在拍攝當下的心情寫照。

普立茲獎攝影師們求和記錄這些關鍵時刻的目的是什麼？什麼人會在街頭來回覓隱藏在陋巷的毒窟？什麼人會傾聽政客們高談闊論好幾個小時只為拍下一張照片？什麼人會冒生命危險帶著相機前進戰亂為世界見證危險時刻？

本次展覽更特別設立「疫情下的世界」專區，讓同受困境中的臺灣人可以透過紀實照片看到各國人們的疫情生活也學習與之共處。

名稱｜2022東海岸大地藝術節

時間｜2022/6/21（二）- 2022/9/12（一）

地點｜

藝術節駐地藝術作品：台11沿線（渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區、綠島）

月光海音樂會活動：台東成功鎮都歷遊客中心（台東縣成功鎮新村路25號）

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舉辦至第八屆的「東海岸大地藝術節」，或許因為同樣發生於島嶼海濱，最常被喻為「台灣的瀨戶內國際藝術祭」。

「2022東海岸大地藝術節」今年以「群山之島‧眾島之洋」為主題，邀請6位藝術家撒部．噶照、張國耀、吳韋廷、哈拿‧葛琉、安君實及菅野麻依子等6位藝術家駐地創作大型戶外藝術作品。

更有多達8場次的「月光 • 海音樂會」以「夏至之島」、「吹過島嶼的歌」、「島影浪花」、「島洋婆娑」、「眾島琴音」及「島國熱浪」、「島洋眾樂」、「眾島之洋」等不同主題進行演出。

以及藝術工作室、藝術市集、遊程體驗等「藝文串聯平臺」系列活動，將臺東與花蓮間綿長的海岸線，打造為大型天然藝術展場，讓民眾享受自然與藝術交織出的美景。

名稱｜出外人 x 夜間招待所Gourmet Night​

時間｜2022/6/24（六）- 2022/9/11（日）

地點｜松山文創園區​（台北市信義區光復南路133號）

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這是你沒看過的「夜松菸」

生活風格品牌「出外人」結合松山文創園區「夏喂咦！」夜間營運活動，週週都有音樂派對、限定美食、露天電影院，以及超夯的Silent Disco。

「後花園派對」首週邀請秒殺樂團理想混蛋、雙人創作組合VH（Vast & Hazy）開唱，壓軸是什麼都能聊、百無禁忌的高人氣Podcaster「台灣通勤第一品牌」！不管你想聽音樂放空或是想要輕鬆笑一笑，都有對得到你味的演出陣容。

名稱｜2022 南國生活節：恆春

時間｜2022/6/25（六）- 2022/7/3（日）

地點｜恆春．大灣草地（Google地圖）

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出發吧，一路向南，踩著南國的輕快步伐出發。

順著風出走到島嶼之南，有山海、有小鎮，還有夏夜晚風。在這裡，時光緩緩流動像是靜止，拐個彎，眼前即是一片無邊際蔚藍大海，草地是夕陽輝映的餐桌，夜晚細數星空的床鋪，隨音樂和海浪聲搖擺，享受南國的溫慢生活。

連續兩週於恆春大灣草坪盛大舉辦，免費進場，邀請近百家的餐飲與職人品牌，還有王彙筑、靈魂沙發、好樂團、甜約翰、脆樂團等多組獨立樂團輪番上陣演出。

名稱｜《生死晝夜：於死亡中前行》－生命教育系列特展

時間｜2022/6/21（二）- 2023/2/05（日）

地點｜世界宗教博物館6樓特展區I （新北市永和區中山路一段236號7樓）

備註｜本活動為售票活動

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生命是永恆的，愛是不朽的。而死亡，則不過如同黑暗與白晝的一個分界線罷了。—肯內斯．克拉瑪 《宗教的死亡藝術》

死亡與生命並非是一體兩面，而是相伴而行的存在，要更好地談論生命，那麼討論死亡則是必要的一環。

世界宗教博物館延續生命教育的脈絡，以系列特展《生死晝夜：於死亡中前行》，帶來一趟認識死亡、認識生命的旅程，以世界各個宗教獨特的生死觀為切入點，將圖像、文字、象徵符號轉化為展示要件，並賦予其與觀眾之間的連結性，建構出充滿著互動性及沈浸氛圍的展覽。

名稱｜亞洲的地獄與幽魂 Ghosts and Hells: The underworld in Asian art

時間｜2022/6/25（六）- 2022/10/16（日）

地點｜臺南市美術館二館（臺南市中西區忠義路二段1號）

備註｜本活動為售票活動

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