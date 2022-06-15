美國通過《2022海運改革法案》，解決塞港嚴重、貨櫃周轉率低等問題，打擊通貨膨脹
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昨（14）日美國通過《2022海運改革法案》，預計要解決塞港嚴重，以及港口衍伸出「不當貨櫃滯留費」的問題，此些亂象將成新法的稽查重點。
6月14日美國通過《2022海運改革法案》（OSRA）成為全球航運界的大事，目前待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後即立法完成，預計將解決美國碼頭嚴重擁塞，貨櫃周轉率降低等問題，外界關注是否跟進韓國徹查聯合漲運價行為，打擊高居不下的通貨膨脹。
滯留費、高運價助漲通膨
近年來因為疫情爆發，各地封城遏制病毒擴散，紛紛採取嚴厲的檢疫措施，導致全球供應鏈中斷、海運輸大卡關。爾後，又因疫苗普及，歐美地區率先解禁後的「報復性消費」，推升了強大的消費需求，貨櫃需求直線攀升。
然而，歐美老舊的港口基礎設施無法承受龐大的貨櫃數量，導致近百艘船隻排隊入港，成千的貨櫃堆積港邊，進而加劇供應鏈的壓力，使其惡性循環。
陽明海運前董事長謝志堅告訴《ETtoday》，過去2年因為暴增的貨櫃、塞港，加上嚴重缺櫃，美國出口商拿不到貨櫃，進而催生了本次海運改革法。
他說明，近來船公司新船、新櫃陸續登場，已沒有缺櫃問題。不過，根據德魯里全球貨櫃運費指數（Drewry）指出，上周運價是每大箱1250美元仍維持高檔，回顧美國疫情前的出口貨運價，不過才5至6百美元，仍對通膨造成一定影響。
此外，由於塞港嚴重，導致美國港口衍伸出「不當貨櫃滯留費」的問題，也變相加劇了供應鏈成本，美國在疫情期間致力於改善此亂象，也成為新法的稽查重點。
根據《路透社》報導，該改革法將加強美國海運監管構聯邦海事委員會（FMC）的調查權，提高產業透明度，甚至可以對海運承運人的商業行為發動調查，並有直接執法的權力。
還有，FMC也能要求承運業者定期報告總進出口噸位，並研擬新規禁止承運業者以不合理藉口減少美國出口機會。
美國參院多數黨領袖舒默（Chuck Schume）日前強調：「通膨已經是美國最挫敗的事情，那些積累在港口的貨物是最大驅動因素，我們將過修法解決。」
韓國開罰聯合操控運價，打擊通膨
至於，市場上屢傳出各大航運集團聯手操控運價的消息，各國政府對此作出相應的措施。例如，5月25日，南韓公平貿易委員會（KFTC）擴大調查自2002年以來，約15家國內外托運人串通為海上航線設定更高運費進行調查。
5月底，韓國再度調查國際航運集團聯合漲價行為，引起國際上關注。根據《韓聯社》報導，今年年初已經對，包含台灣長榮、陽明和萬海在內的等12家業者開罰，其中高麗海運恐面臨最高罰款296億韓元，HMM遭罰36億韓元罰款；
台灣業者萬海則遭罰115.1億韓元（新台幣2.67億元）最高，此後依序為長榮遭罰33.99億韓元（新台幣7900萬元）、陽明遭罰24.19億韓元（新台幣5600萬元）。
過去2年，美國海運業者為了賺取更高航運費，會拒絕運送美國本土貨物，寧可將空貨櫃運回亞洲，導致港口貨物堆積如山，而大航運集團聯合操作運價傳聞不斷，尤其是美國2家大型貨櫃船公司已遭他國船公司併購，顯然在海運市場欠缺平衡力量。
對此國立高雄科技大學教授兼海洋商務學院副院長楊鈺池告訴《ETtoday》，美國本身的國輪公司已經被它國船公司併購，因此想要制衡運價與艙位仍有困難。意味著短期內運價要降低仍不樂觀。
不過，未來《2022海運改革法案》有更強大的監管能力，預計能透嚇阻航運公司的取巧行為，此後上路後能夠解決部分港口亂象，使供應鏈得以順利運作，然後亦成為產業界關注焦點。
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核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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