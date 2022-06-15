美國通過《2022海運改革法案》，解決塞港嚴重、貨櫃周轉率低等問題，打擊通貨膨脹

6月14日美國通過《2022海運改革法案》（OSRA）成為全球航運界的大事，目前待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後即立法完成，預計將解決美國碼頭嚴重擁塞，貨櫃周轉率降低等問題，外界關注是否跟進韓國徹查聯合漲運價行為，打擊高居不下的通貨膨脹。

滯留費、高運價助漲通膨

近年來因為疫情爆發，各地封城遏制病毒擴散，紛紛採取嚴厲的檢疫措施，導致全球供應鏈中斷、海運輸大卡關。爾後，又因疫苗普及，歐美地區率先解禁後的「報復性消費」，推升了強大的消費需求，貨櫃需求直線攀升。

然而，歐美老舊的港口基礎設施無法承受龐大的貨櫃數量，導致近百艘船隻排隊入港，成千的貨櫃堆積港邊，進而加劇供應鏈的壓力，使其惡性循環。

陽明海運前董事長謝志堅告訴《ETtoday》，過去2年因為暴增的貨櫃、塞港，加上嚴重缺櫃，美國出口商拿不到貨櫃，進而催生了本次海運改革法。

他說明，近來船公司新船、新櫃陸續登場，已沒有缺櫃問題。不過，根據德魯里全球貨櫃運費指數（Drewry）指出，上周運價是每大箱1250美元仍維持高檔，回顧美國疫情前的出口貨運價，不過才5至6百美元，仍對通膨造成一定影響。

此外，由於塞港嚴重，導致美國港口衍伸出「不當貨櫃滯留費」的問題，也變相加劇了供應鏈成本，美國在疫情期間致力於改善此亂象，也成為新法的稽查重點。

根據《路透社》報導，該改革法將加強美國海運監管構聯邦海事委員會（FMC）的調查權，提高產業透明度，甚至可以對海運承運人的商業行為發動調查，並有直接執法的權力。

還有，FMC也能要求承運業者定期報告總進出口噸位，並研擬新規禁止承運業者以不合理藉口減少美國出口機會。

美國參院多數黨領袖舒默（Chuck Schume）日前強調：「通膨已經是美國最挫敗的事情，那些積累在港口的貨物是最大驅動因素，我們將過修法解決。」

韓國開罰聯合操控運價，打擊通膨

至於，市場上屢傳出各大航運集團聯手操控運價的消息，各國政府對此作出相應的措施。例如，5月25日，南韓公平貿易委員會（KFTC）擴大調查自2002年以來，約15家國內外托運人串通為海上航線設定更高運費進行調查。

5月底，韓國再度調查國際航運集團聯合漲價行為，引起國際上關注。根據《韓聯社》報導，今年年初已經對，包含台灣長榮、陽明和萬海在內的等12家業者開罰，其中高麗海運恐面臨最高罰款296億韓元，HMM遭罰36億韓元罰款；

台灣業者萬海則遭罰115.1億韓元（新台幣2.67億元）最高，此後依序為長榮遭罰33.99億韓元（新台幣7900萬元）、陽明遭罰24.19億韓元（新台幣5600萬元）。

過去2年，美國海運業者為了賺取更高航運費，會拒絕運送美國本土貨物，寧可將空貨櫃運回亞洲，導致港口貨物堆積如山，而大航運集團聯合操作運價傳聞不斷，尤其是美國2家大型貨櫃船公司已遭他國船公司併購，顯然在海運市場欠缺平衡力量。

對此國立高雄科技大學教授兼海洋商務學院副院長楊鈺池告訴《ETtoday》，美國本身的國輪公司已經被它國船公司併購，因此想要制衡運價與艙位仍有困難。意味著短期內運價要降低仍不樂觀。

不過，未來《2022海運改革法案》有更強大的監管能力，預計能透嚇阻航運公司的取巧行為，此後上路後能夠解決部分港口亂象，使供應鏈得以順利運作，然後亦成為產業界關注焦點。

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核稿編輯：翁世航