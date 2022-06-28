【專訪】臨床心理師林姿吟：員警工作易出現創傷後遺症，女性同仁的自我覺察能力較高

Q：什麼契機開始投入基層員警的心理輔導工作？服務對象普遍常見的問題是什麼？

我不太喜歡總是做例行性的工作，因此二十多年前還在嘉基及高長時就特別喜歡跨科別，如：器官移植、乳癌術後照顧或與機關團體，或跟政府組織、大專院校等不同領域合作。因此開始了與警界的合作，早期的需求是針對如何抒解壓力，這部分的概念宣導普及後，就希望可以獲得到更多維護心理健康具體策略。

警務工作各有不同的分工及特性，但整體而言強調的是協調與合作。因此，溝通及人際能力不夠精熟者較容易出現適應問題。但因任務編組的差異，遇到的壓力事件會各有所別，如：霹靂小組或國道警察，他們所面對的經常是出生入死的工作型態，容易出現重大創傷後壓力症候群。

另外警務同仁的家屬對於他們工作的風險總是掛心，雖然有些場域，如：鐵路警察的相對危險性可能較低，但自從發生鐵路殺警案後，警界再度注意到某些看似安全的地方可能也危機四伏，除了在巡邏警力的調配重新佈署，隨身的裝備再做加強之外，我則向上級建言需要讓基層員警在常訓時能多演練如何處理急性期的精神疾病患者，一些高階警官已開始在著手在訓練中強化這部分的知能。

另外重大案件對警眷造成的心理影響，警政署也會以專案方式委託我們處理。去（2020）年曾協助關懷鐵路殺警案的家屬，但這個事件在殉職同仁父親抑鬱而終之後才交辦轉介，可能和嘉義鐵路派出所是隸屬高雄鐵路警察局有關，因組織的科層容易影響命令的傳達速度，加上這又非常態事件，最後是由警政署直接委任我協助處理。

晚了一步協助家屬走過傷痛非常遺憾。不過整體而言，警界在推動促進及維護同仁心理健康表現，是持續在進步的。

Ｑ：一般民眾對於心理狀況的自我覺察有很大的分歧，員警們是否有同樣的情況？實務工作上如何增加他們對用自我狀況的覺察，或者有設計什麼樣的制度能有即時篩檢或是增加心理健康的認識？

警務同仁目前雖然女性的投入逐漸增加，但仍以男性居多，加上其組織文化講求團體紀律並服從上級領導，自我意識及覺察在這樣的環境中是不受鼓勵的，一般而言女性同仁的自我覺察能力較高。

警政署為了降低員警自我傷害或意外事故之發生，於民國八十年即開始推行內部之心理諮商輔導業務，並派訓主責承辦人員，稱之為關老師。

這些接受過專業課程薰陶的同仁的自我覺察能力普遍較佳，並可整合及聯結醫療相關資源供內部員工使用，衛福部或董氏基金會網站上的資料，如：心情溫度計等，都是業務承辦人員可取得篩選評估工作的常用管道，平時也會到轄區各派出所向單位主管進行業務宣導。

因關老師為警務工作轉任的內部員警，因此容易被同仁當成督察者的角色而降低求助意願。警政署為提升服務品質及效能，轉而與精神醫療單位合作，由各縣市警局遴聘心理諮詢委員，邀請精神科醫師或心理師來協助一級、二級及三級心理衛生工作的推動及進行。

整體施行成效確實讓主管對於周圍需要協助同事的覺察能力變好，也更清楚如何透過轉介與醫療專業人員共同合作向外求助。

Photo Credit: 中央社

Ｑ：可否說明一下目前警政系統針對職場健康的補助制度？針對現行制度您有什麼建議嗎？

公家機關服務的費用統一標準，不論是宣導、進行團體或個別晤談，跟演講一樣以時計價，但因公務預算有其限制，若同仁的需求已超乎原本編列的預算之外，就必須自行付負費用，或另外尋求資源。

優點是同仁可以透過公家補助的心理服務即時得到專業協助，不用再費心向外去找解決管道。只是警察的工作角色習慣被期待能保護別人，不太習慣轉換成求助者的角色，這部分是未來在一級預防時可再持續努力宣導的。

Ｑ：臨床心理師投入此領域時，應該優先具備哪些背景知識或訓練？

各種職業團體都有其組織文化及生活型態，臨床心理師的訓練養成在醫療院所，醫療體系是大家最熟悉的工作場域。我在民國89年進入成大行醫所後即離開醫療專職，開始投入大專院校、百貨公司、民間組織及國營企業的心理衛生工作。

這些場域更需要專業角色被看到才能發揮所長，特別是一級預防的內容必須能夠跟他們的工作產生連結，才容易引發服務對象的興趣。因此又在民國97年時又進入台師大社會教育博士班進修，接受正規教育領域的訓練，這幫助我更能夠精確地分析每個組織的需求並規劃合適的方案。

除此之外，熟悉不同的職類生態及行話，預先建立服務對象的職類輪廓，更有利於我們與之建立關係及對話。這些則可透過從事相關工作的親朋好友多去了解，或是觀賞最近頗受觀眾歡迎的職人劇。

我從實際從業人員的回饋中，發現劇情有至少有六成是能呈現出他們實際的工作及生活概況。事先知道某一領域的慣用語言，亦可以更快地了解對方陳述的內容，並適切地回應，縮短很多需要澄清的時間。向有經驗的同行取經，也是能更快認識服務職類的特色及需求的好方法。

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本文經心理誌 PsychoLife授權刊登，原文刊載於此

原標題：《心理誌》第58期–2：職業健康促進系列—員警心理輔導工作計畫

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航