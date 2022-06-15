「2022小企業大經濟」打造數據時代，解鎖顧客不斷上門的經營密技

自2020年以來，全球受到COVID-19疫情持續影響，不僅改變了人們生活樣貌，也為經濟發展、產業型態帶來不可逆的劇烈變化。時至2022年的今日，台灣的中小企業正面臨後疫情時代引起的嶄新態勢，眼看疫情至今尚未緩解，該如何因應環境劇變、快速適應新市場，創造有效獲利模式？掌握AI／ML人工智慧，打造數據分析策略，儼然成為企業生存的重要關鍵！

AI人工智慧領導品牌行動貝果（MoBagel），將於6月29日（三）舉辦第五屆「2022小企業大經濟」線上數位論壇。今年主題「打造數據時代，解鎖顧客不斷上門的經營密技」，將發表8ndpoint數據智能平台，透過「銷售為導向」的AI數據分析，協助中小企業加速數位轉型，化危機為轉機、掌握新商機。

此次線上論壇由行動貝果（MoBagel）營運長暨共同創辦人 王易如 Iru Wang 領銜演講，亦邀請多位具市場指標性的數位轉型專家，如：Google台灣客戶解決方案的資深業務總監 李卓勳 David Lee、Yahoo 數據分析營銷業務經理 劉昭利 Leo Liu、POP UP ASIA 亞洲手創展創辦人 顏瑋志 Jerry Yen，就行銷科技、數位媒體、電商平台等層面進行探討，協助企業備戰，迎接數據時代，加速實現數位布局。本次線上論壇免費報名至6月28日（二）止。

活動網站：https://smb-day-2022.com/

論壇日期：6月29日（三）14：30 – 16：30

報名時間：即日起至6月28日（二）為止

報到時間：14：00-14：30（線上報到）

14：30-16：30（直播開始）

報名網址

主辦單位將於6月29日活動當天14：00，提供線上直播觀看連結給預約成功報名之來賓。

適合對象：後疫情時代下，急需加速數位轉型並找出生意商機的中小企業主。