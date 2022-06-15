聯合利華攜手董氏基金會嚴選台灣在地「未來食物」 提倡永續擇食新觀念， 康寶全系列產品新裝上市！吃好 ‧ 自然好 宅家防疫自煮 環境、健康雙好！

看準後疫情時代消費者更重視健康飲食、環境永續的趨勢，長期居家也開啟自煮生活新常態，聯合利華進一步提倡環境友善又兼顧營養健康，以植物性食物為飲食基礎的植物性飲食方法。聯合利華行銷總監蕭沂函表示：「促進地球健康是聯合利華落實永續普及化的重要目標之一，我們相信透過改變糧食系統、提倡永續飲食能幫助修復自然環境，也為我們帶來更好的食材，這也是我們旗下食品品牌『康寶』的使命——讓自然食材的美味從農場直送餐桌。」

圖左為聯合利華行銷總監蕭沂函，圖右為董氏基金會食品營養中心 許惠玉主任。Photo Credit：聯合利華

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉也表示：「吃，是基本人權也是人生至樂，除了吃得安全、吃得營養，更希望要吃得環保。隨著全球暖化加劇，植物性飲食蔚為全球風潮，聯合國將6月18日訂定為「永續美食烹調日」，特別強調飲食對永續發展的重要性。透過多樣化種植（農作物輪耕），可提升植物光合作用和固氮作用達2倍左右、提升糧食12-23%產量，使收成更加穩定註１，並增加作物的營養價值。植物性飲食具有0膽固醇、較好的脂肪、豐富膳食纖維、植化素及各種維生素、礦物質等特性，有利於改善血脂和膽固醇、有益腸道健康、抗衰老，亦是許多國家及醫學機構所建議的飲食方針。」

聯合利華旗下品牌康寶推行「Future 50 Foods未來食物」 ，搭配康寶產品美味調味，開啟全新飲食模式。Photo Credit：聯合利華

聯合利華旗下品牌康寶推行「Future 50 Foods未來食物」 開啟全新飲食模式

在聯合利華全球永續策略下，旗下品牌「康寶」除了落實成分簡單、農作物友善栽種外，現更提出「Future 50 Foods未來食物」新概念，攜手世界自然基金會(WWF)與華盛頓大學公共衛生營養專業中心主任Drewnowski 博士，以高營養價值、環境耐受度、食物風味、消費者接受度、性價比為評選指標，嚴選出對環境及人類健康都有益的「Future 50 Foods未來食物」，目標是推動全球種植和食用食物的三個改變：更多的蔬菜、更多的植物性蛋白質以及更多穀物和其他營養豐富的碳水化合物來源，為的是鼓勵消費者多攝取這類高營養價值的植物性食物，在飲食中體現永續生活。

康寶推出全新品牌標誌、更換全新產品包裝，以嶄新自然系風格傳遞產品原料友善栽種、無添加人工味精的堅持。Photo Credit：聯合利華

聯合利華X董氏基金會嚴選台灣在地「未來食物」

因應全球趨勢，聯合利華將康寶「Future 50 Foods未來食物」植物性飲食方法推廣至台灣，並攜手董氏基金會食品營養中心考量友善在地環境、食材可獲性、以及台灣民眾的飲食習慣等因素，嚴選出台灣在地的「未來食物」清單，涵蓋蔬菜類、全穀雜糧類、豆類、堅果與種子類等多元食材，鼓勵消費者多以未來食物入菜，增加植物性食材的攝取，在飲食中實踐永續行動。

董氏基金會莫雅淳營養師也分享消費者如何在日常飲食中實踐植物性飲食方法：「建議消費者選用當令、在地、新鮮和簡單未過度加工的植物性飲食，其中，未精製全榖雜糧類至少占主食類的1/3，避免精製穀物。選擇豆類及其製品取代肉類，建議每天攝取達2份註2；避免僅單一攝取大塊肉類（如豬排、牛排、雞排等），可優先選擇搭配多種蔬菜的半葷素料理（如青椒炒肉絲）。每天至少攝取3份多種不同顏色蔬菜。點心可選擇新鮮水果、無調味堅果種子類。飲品選擇無糖豆漿、牛奶加麥片等，避免選擇含糖飲料或果汁。」

為了幫助消費者將未來食物入菜，康寶也推出食譜教學，邀請消費者輕鬆做出簡單上手又兼具營養美味的餐點。Photo Credit：聯合利華

好食材搭配康寶調味 簡單上手 號召全民化身永續植人

為了幫助民眾將未來食物入菜，康寶也推出食譜教學，聯合利華資深行銷經理劉秀雯說：「康寶的食譜向來訴求簡單上手、方便料理又兼具營養美味，是宅家自煮的好利器。」以未來食物之一的藜麥舉例，建議民眾可搭配康寶玉米濃湯煮出雞肉親子藜麥丼飯（附件二），以洋蔥提味，再加入同樣是未來食物的秋葵，即是一道富含膳食纖維與蛋白質的料理，又能讓孩子把飯都吃光光。如果要一次攝取青江菜、紫山藥、蓮藕、橘色小番茄、鴻喜菇等未來食物，則推薦蕈菇炒食蔬，搭配康寶自然鮮香菇風味的調味，不僅蛋白質、維生素吃下肚，連茹素的人也適用。

康寶發表全新自然系風格包裝 強調從永續農場到美味餐桌的永續承諾

康寶秉持讓消費者「吃好」的理念，實踐「永續農場」——選用友善栽種原料，到「美味餐桌」——倡導植物性飲食、提出Future 50 Foods未來食物概念，從產品原物料的生產到消費者的餐桌上都層層把關，提供消費者美味、健康食材的同時，也為農民生計與土地帶來更好的轉變，建構永續的飲食生態，詮釋「吃好、自然好」。

註１. 植物性飲食可減少約20-30%溫室氣體排放、土地用量和用水量，亦可改善生態多樣性。多樣化種植可避免因耗盡土壤養分、受病蟲害影響，造成化肥、殺蟲劑使用不當，損害野生動物和滲入水系統，汙染水資源。

註2. 豆類及其製品1份=黃豆20g=傳統豆腐3格=嫩豆腐半盒=無糖豆漿1杯(190mL)