台灣工資與物價迷思（一）：正因為台灣不夠富裕，所以更需要提升基本工資

台灣壓低工資導致消費需求收緊，企業利潤和經濟成長放緩，導致台灣陷入低工資低增加的惡性循環。在這篇文章中，我們通過數據來了解為什麼台灣採取的低成本方式不利於台灣的增加。鑑於最近的全球通脹狀況，我們在本文中比較工資增加與消費者物價時採取更長遠的角度，以了解工資和通脹隨時間的相互作用。

在之前的文章中，我們看到在較不富裕的已發展國家中，由於他們的基本工資（以及一般工資）仍然不足以支付該國的生活成本，因此，與其他較富裕的國家相比，他們的政府更快地提高了他們基本工資，以使他們的工資能夠趕上生活成本。

當我們看一個人均GDP較低的已發展國家的例子，例如下圖中的愛沙尼亞時，我們確實可以看到，自1997年以來，其基本工資的增加速度（粉紅線）超過了經濟成長的其他驅動力（家庭消費支出和利潤）和經濟本身。因此，工資的高增加也使家庭消費支出增加更快，從而也有助於利潤和經濟更快增加。

這種情況主要體現在人均GDP較低的新興經濟體中，例如東歐和韓國。

隨著一個已發展國家變得更加富裕，他的基本工資增加也將開始放緩，因為必須迅速增加工資以趕上生活成本的壓力也減輕了。

例如，我們可以在下面的圖表中看到，對於像紐西蘭這樣的中等富裕已發展國家，其基本工資的增加速度因此低於愛沙尼亞。此外，與其他經濟成長驅動力相比，其基本工資的增加速度往往與其他驅動力相似。

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在最富裕的已發展國家中，他們的基本工資是最能滿足生活成本的，因此不需要增加得那麼快，因此也增加得最慢。在這些國家中，基本工資的增加往往比其他經濟成長動力要慢，如下圖荷蘭的例子所示。