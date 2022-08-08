台灣工資與物價迷思（一）：正因為台灣不夠富裕，所以更需要提升基本工資
我們想讓你知道的是
有一種想法認為，由於台灣是一個以中小企業為主的國家，因此利潤難以增加，但這種邏輯是錯誤的。實際情況是，正因為台灣是中小企業的國家，所以我們需要加快工資增加，讓國內消費更快增加，以助推這些企業的成長。
台灣壓低工資導致消費需求收緊，企業利潤和經濟成長放緩，導致台灣陷入低工資低增加的惡性循環。在這篇文章中，我們通過數據來了解為什麼台灣採取的低成本方式不利於台灣的增加。鑑於最近的全球通脹狀況，我們在本文中比較工資增加與消費者物價時採取更長遠的角度，以了解工資和通脹隨時間的相互作用。
在之前的文章中，我們看到在較不富裕的已發展國家中，由於他們的基本工資（以及一般工資）仍然不足以支付該國的生活成本，因此，與其他較富裕的國家相比，他們的政府更快地提高了他們基本工資，以使他們的工資能夠趕上生活成本。
當我們看一個人均GDP較低的已發展國家的例子，例如下圖中的愛沙尼亞時，我們確實可以看到，自1997年以來，其基本工資的增加速度（粉紅線）超過了經濟成長的其他驅動力（家庭消費支出和利潤）和經濟本身。因此，工資的高增加也使家庭消費支出增加更快，從而也有助於利潤和經濟更快增加。
這種情況主要體現在人均GDP較低的新興經濟體中，例如東歐和韓國。
隨著一個已發展國家變得更加富裕，他的基本工資增加也將開始放緩，因為必須迅速增加工資以趕上生活成本的壓力也減輕了。
例如，我們可以在下面的圖表中看到，對於像紐西蘭這樣的中等富裕已發展國家，其基本工資的增加速度因此低於愛沙尼亞。此外，與其他經濟成長驅動力相比，其基本工資的增加速度往往與其他驅動力相似。
在最富裕的已發展國家中，他們的基本工資是最能滿足生活成本的，因此不需要增加得那麼快，因此也增加得最慢。在這些國家中，基本工資的增加往往比其他經濟成長動力要慢，如下圖荷蘭的例子所示。
Tags：
台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
- 探索更多關於百富一心一藝，歡迎加入 [ 百富The Balvenie ] LINE官方帳號