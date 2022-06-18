侵權零件區區60萬元，為什麼BMW要大費周章跨海提告仿冒賣家？

文：陳建至律師

午間休息時間，看到電視新聞裡有這樣的報導：〈真假零件混著賣！BMW跨海提告仿冒賣家〉，針對仿冒品跨海來台提告的國際大廠不少，但原廠BMW來台提告，身為熱血男兒，自然對此新聞特別留意。

外匯車價格親民，消費者接受度高

在台灣，汽車品牌1A2B（Audi、Mercedes Benz、BMW）因為國人喜歡，在銷售上還是排名前茅，但畢竟屬於豪華品牌，原廠入手價可能也要二百萬元起跳，也因此許多消費者轉而向「外匯車商」，也就是平行輸入車商，將國外的二手車引進台灣來販售。

因為這些品牌在國外（以美國為大宗）的售價比上台灣有不少價差，消費者如單純考量CP值而言，這確實是一個可以考量的管道，但還是需要注意購車相關資訊是否已充分知悉，避免不肖外匯車商弄個AB車，或是以不實里程數年份等錯誤訊息呼弄消費者。

維修市場的風險，零件耗材的來源？

在維修市場方面，不少車主考量在車子保固年份內盡量回原廠保養，以免保固受到影響，但保固年份一過，通常就會到尋找適合外廠來保養或維修，但不少外廠會向客戶表示零件來自原廠，在以原廠價格七到八折的折扣向消費者推銷；甚至是消費者自行在網路上，向網路賣家購買所謂「原廠零件」，在攜帶至保養廠進行保養維修。這樣的模式，往往也隱藏著風險：

所謂「原廠零件」，真的來自原廠嗎？

一般而言，汽車車廠是不會將原廠零件或耗材交由其他通路來單獨販售，為什麼呢？因為維修市場也是一塊非常龐大的商機，各家廠商不可能輕易放手，因此原廠零件原則上只會在自家保養廠出現，以此方式吸引注重安全性或堅持原廠服務消費者。

外廠或網路平台上宣稱「原廠零件」，但事實上卻以假亂真？

因此，在外廠或網路平台上宣稱並販售「原廠零件」，大多數可能是仿冒品充數、或是真假混賣，這樣的行為可能會構成哪些刑事責任？

販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入，自然有商標法第97條的處罰。 另外，如果並非只是單純販售，甚至有宣稱或保證為真品，更有可能構成刑法第339條的詐欺罪，網路賣家如果在網路平台上宣稱為真品，甚至以「保證原廠」、「如果假貨，買一賠十」等文字使消費者錯信，更可能構成刑法第339條之4第1項第3款的加重詐欺罪：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」加重詐欺罪的處罰遠比商標法第97條的處罰還要來得重，且最低刑度為一年以上有期徒刑，等於無法易科罰金，被告可能必須入監服刑。

為維護商品形象與安全性，原廠必須出手採取行動

如新聞報導所述，BMW原廠跨海來台提告，但BMW在台灣有總代理汎德公司，為什麼不是由台灣總代理汎德公司來提告呢？原因是，在我國商標註冊登記上，BMW相關商標的商標權人是德商・拜耳汽車廠股份有限公司（Bayerische Motoren Werke AG， 縮寫為BMW），而非台灣總代理汎德公司。

因此必須由商標權人BMW原廠來台灣進行提告，畢竟總代理只被授權在銷售業務上，且可能會有更換總代理之情形，原廠自然要將商標權這種品牌權利牢牢抓在手上，因為對於這種國際大廠而言，品牌價值才是最為關鍵。

不過，據報導，BMW原廠此次透過保智大隊，查扣到BMW商標煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，初估侵權市值超過新台幣60萬元，其實金額不高，但為何需要如此大費周章來對付一個小小的網路賣家？

關鍵在於，仿冒品零件可能導致安全事故，一旦發生意外，原廠恐難辭其咎

以報導中此次查獲的仿冒品而言，煞車感應線與煞車來令片，關係到煞車能否正常運作，如果消費者換到仿冒的煞車感應線煞車來令片，因為非原廠出產，自然不會有嚴格的品質把關與功能測試。

如果因此而發生煞車失靈導致車禍意外，消費者或大眾一定會在第一時間將矛頭指向BMW車輛產生安全性的問題，縱然日後調查是因為車主不當用到仿冒零件，但商譽的損害早就發生，且在消費者與大眾心中種下不信任的種子，這時恐怕原廠也只能啞巴吃黃蓮，有苦說不出了。

為了預防此情形發生，所以此事件中，BMW原廠必須採取積極作為，在市場上掃蕩取締仿冒品，不僅是為了保護維修市場商機，也是對市場放出訊息，展現原廠取締仿冒品的實際行動與決心。

更重要的是，避免消費者因更換仿冒零件或耗品而導致意外事故，衍生出市場對車輛安全性的不信任，影響商譽與品牌信心，將更是得不償失。

取締仿冒品，需有全盤規劃

很多廠商看到網路平台或實體通路，有疑似賣仿冒品的情形，往往見獵心喜而冒然採取行動，但經常因為準備不足反而打草驚蛇，僅能抓到最下游的零售賣家，而無法找出真正囤貨的大盤商，甚為可惜。

所以，建議在採取行動取締仿冒品前，需要先擬定一全盤規劃，此時可尋求專業的律師協助，制定有效策略，才能真正打擊仿冒品，維護公司商標權。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航