侵權零件區區60萬元，為什麼BMW要大費周章跨海提告仿冒賣家？
我們想讓你知道的是
據報導，BMW原廠此次透過保智大隊，查扣到BMW商標煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，初估侵權市值超過新台幣60萬元，其實金額不高，但為何需要如此大費周章來對付一個小小的網路賣家？
文：陳建至律師
午間休息時間，看到電視新聞裡有這樣的報導：〈真假零件混著賣！BMW跨海提告仿冒賣家〉，針對仿冒品跨海來台提告的國際大廠不少，但原廠BMW來台提告，身為熱血男兒，自然對此新聞特別留意。
外匯車價格親民，消費者接受度高
在台灣，汽車品牌1A2B（Audi、Mercedes Benz、BMW）因為國人喜歡，在銷售上還是排名前茅，但畢竟屬於豪華品牌，原廠入手價可能也要二百萬元起跳，也因此許多消費者轉而向「外匯車商」，也就是平行輸入車商，將國外的二手車引進台灣來販售。
因為這些品牌在國外（以美國為大宗）的售價比上台灣有不少價差，消費者如單純考量CP值而言，這確實是一個可以考量的管道，但還是需要注意購車相關資訊是否已充分知悉，避免不肖外匯車商弄個AB車，或是以不實里程數年份等錯誤訊息呼弄消費者。
維修市場的風險，零件耗材的來源？
在維修市場方面，不少車主考量在車子保固年份內盡量回原廠保養，以免保固受到影響，但保固年份一過，通常就會到尋找適合外廠來保養或維修，但不少外廠會向客戶表示零件來自原廠，在以原廠價格七到八折的折扣向消費者推銷；甚至是消費者自行在網路上，向網路賣家購買所謂「原廠零件」，在攜帶至保養廠進行保養維修。這樣的模式，往往也隱藏著風險：
所謂「原廠零件」，真的來自原廠嗎？
一般而言，汽車車廠是不會將原廠零件或耗材交由其他通路來單獨販售，為什麼呢？因為維修市場也是一塊非常龐大的商機，各家廠商不可能輕易放手，因此原廠零件原則上只會在自家保養廠出現，以此方式吸引注重安全性或堅持原廠服務消費者。
外廠或網路平台上宣稱「原廠零件」，但事實上卻以假亂真？
因此，在外廠或網路平台上宣稱並販售「原廠零件」，大多數可能是仿冒品充數、或是真假混賣，這樣的行為可能會構成哪些刑事責任？
- 販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入，自然有商標法第97條的處罰。
- 另外，如果並非只是單純販售，甚至有宣稱或保證為真品，更有可能構成刑法第339條的詐欺罪，網路賣家如果在網路平台上宣稱為真品，甚至以「保證原廠」、「如果假貨，買一賠十」等文字使消費者錯信，更可能構成刑法第339條之4第1項第3款的加重詐欺罪：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」加重詐欺罪的處罰遠比商標法第97條的處罰還要來得重，且最低刑度為一年以上有期徒刑，等於無法易科罰金，被告可能必須入監服刑。
為維護商品形象與安全性，原廠必須出手採取行動
如新聞報導所述，BMW原廠跨海來台提告，但BMW在台灣有總代理汎德公司，為什麼不是由台灣總代理汎德公司來提告呢？原因是，在我國商標註冊登記上，BMW相關商標的商標權人是德商・拜耳汽車廠股份有限公司（Bayerische Motoren Werke AG， 縮寫為BMW），而非台灣總代理汎德公司。
因此必須由商標權人BMW原廠來台灣進行提告，畢竟總代理只被授權在銷售業務上，且可能會有更換總代理之情形，原廠自然要將商標權這種品牌權利牢牢抓在手上，因為對於這種國際大廠而言，品牌價值才是最為關鍵。
不過，據報導，BMW原廠此次透過保智大隊，查扣到BMW商標煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，初估侵權市值超過新台幣60萬元，其實金額不高，但為何需要如此大費周章來對付一個小小的網路賣家？
關鍵在於，仿冒品零件可能導致安全事故，一旦發生意外，原廠恐難辭其咎
以報導中此次查獲的仿冒品而言，煞車感應線與煞車來令片，關係到煞車能否正常運作，如果消費者換到仿冒的煞車感應線煞車來令片，因為非原廠出產，自然不會有嚴格的品質把關與功能測試。
如果因此而發生煞車失靈導致車禍意外，消費者或大眾一定會在第一時間將矛頭指向BMW車輛產生安全性的問題，縱然日後調查是因為車主不當用到仿冒零件，但商譽的損害早就發生，且在消費者與大眾心中種下不信任的種子，這時恐怕原廠也只能啞巴吃黃蓮，有苦說不出了。
為了預防此情形發生，所以此事件中，BMW原廠必須採取積極作為，在市場上掃蕩取締仿冒品，不僅是為了保護維修市場商機，也是對市場放出訊息，展現原廠取締仿冒品的實際行動與決心。
更重要的是，避免消費者因更換仿冒零件或耗品而導致意外事故，衍生出市場對車輛安全性的不信任，影響商譽與品牌信心，將更是得不償失。
取締仿冒品，需有全盤規劃
很多廠商看到網路平台或實體通路，有疑似賣仿冒品的情形，往往見獵心喜而冒然採取行動，但經常因為準備不足反而打草驚蛇，僅能抓到最下游的零售賣家，而無法找出真正囤貨的大盤商，甚為可惜。
所以，建議在採取行動取締仿冒品前，需要先擬定一全盤規劃，此時可尋求專業的律師協助，制定有效策略，才能真正打擊仿冒品，維護公司商標權。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」