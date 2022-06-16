「國民姑丈」羅時豐代表作〈小姐請你給我愛〉，原來是翻唱紅遍各地的印尼金曲

最近，無意間看到「國民姑丈」羅時豐擔任2022年金曲獎主持人的新聞，想起他的代表作歌曲〈小姐請你給我愛〉，在1990年代紅遍台灣大街小巷，但大家可能不知道，這首台灣人耳熟能詳的歌曲，原為印尼流行歌。

這首歌的原唱是印尼民謠樂團Prambors Group在1975年發表，原歌名「Bingung」，中文意思是「猶豫不決」，略有嬉皮年代的民謠曲風。

到了1985年，再由印尼歌手阿里·維博沃（Arie Wibowo）翻唱、詮釋。與原唱不同的是，阿里·維博沃將原本悠悠緩慢帶點迷幻的編曲，改成輕快、活潑又俏皮的曲調，同時將歌名改成「Madu Dan Racun」，直譯成中文為「蜂蜜和毒藥」。

「蜂蜜和毒藥」歌詞描述，一位男士愛上一名漂亮又甜美的姑娘，但始終無法掌握姑娘的想法，到底能否接受其愛意，以致癡情等待。複雜的心情，甜蜜又苦。到底心上人會給予肯定的答覆呢？還是拒絕？心上人如果答應，宛如得到甜美的蜂蜜；如果遭到拒絕，有如被賜下毒藥，使他困擾不已。

阿里·維博沃的版本通俗好唱，因而紅遍印尼各地，人人琅琅上口。記憶中，當時長輩經常聽廣播節目，我自小愛聽音樂，自然也跟著聽，經常在廣播中聽到這首歌。至於打開電視節目，同樣看到歌手於各大節目演唱，大城小鎮的印尼人必知曉阿里·維博沃，甚至模仿其穿著打扮，風行一時。

羅時豐在1992年所唱的台語版〈小姐請你給我愛〉採用阿里·維博沃的版本，不過旋律更輕快，歌詞內容與原文有所差異，並改成男女對唱（羅時豐和王瑞霞），歌詞寫道男女情投意合，只是女方害羞，一來一往，似有若無，像即將墜入愛河前的男女在打情罵俏。

轉眼，羅時豐與王瑞霞對唱的〈小姐請你給我愛〉已經30年，至今仍穩列台灣KTV男女合唱排行榜前茅，卻少有台灣人知道這首經典名曲來自印尼流行歌曲。其實，印尼流行音樂早在1970-80年代就悄悄影響台灣，例如鄧麗君唱紅的〈船歌〉、〈甜蜜蜜〉、〈哎呦媽媽，愛情哪裡來〉、〈拉薩薩喲〉，以及尤雅唱的〈梭羅河畔〉等，便是印尼知名民謠。

音樂沒有國界，不只台灣人喜愛翻唱印尼歌曲，印尼華人也愛聽國台語歌。1980年代的印尼，我還是個小女孩，還不會國、台語，但常跟著舅舅、阿姨聽國台語歌。印象最深刻的台語歌曲，非葉啟田的〈愛拚才會贏〉莫屬。

幾年前，我回印尼探親，拜訪舅舅、阿姨們，大夥聚在一起唱卡拉OK，〈愛拚才會贏〉是必點歌曲，由一家族一起歡唱。我舅舅是湖北人但唱起台語歌，宛如標準台灣人，讓我時空錯亂，以為置身台灣。

至於國語歌曲，我媽媽、舅舅、阿姨最愛聽鄧麗君、鳳飛飛、蔡琴等。因為家裡天天播放音樂，我自小習慣聽，長大後，依然愛聽中文和台語老歌。長輩愛聽歌，晚輩自然受到薰陶，不過比起聽台語歌曲，大我十幾歲的表姊，更鍾情於當時在港台享有高知名度的劉文正。

我有一位表姊的房間牆壁貼滿劉文正的海報，她放學後，連制服還沒換下，就先播劉文正的歌，整屋子都聽得到「阿美~阿美幾時辦嫁妝，我急得快發狂，今天今天妳要老實講，我是否有希望~」。

那位表姊喜歡帥氣的劉文正，喜歡到開心起來，還會不斷親吻雜誌、海報上的劉文正，邊親邊說：「劉文正，實在太帥了。」有時，午後時刻，表姊彈吉他，彈的也是劉文正歌曲，表姊在我的童年烙下有關劉文正的深刻記憶。

那個時期，我大阿姨家有訂閱《姊妹》雜誌（香港女性時尚雜誌），內容有眾多港台明星的影劇新聞、流行穿著、美容，家政、短篇小說等，內容包羅萬象。當時我約5-6歲，還看不懂中文，但光看雜誌的圖片就很著迷。

幾年後，終於來到我的少女時代。雖然劉文正還是很帥，但已經不是我們這一輩的菜，當時在印尼最受歡迎的藝人是香港四大天王──劉德華、張學友、郭富城、黎明，以及台灣的小虎隊（吳奇隆、蘇有朋、陳志朋）、林志穎、金城武等。

還在印尼讀國中的我，有次學校要表演，我跟同學挑選郭富城的歌，每天下課就練舞。那時我看的追星雜誌，不再是小時候的《姊妹》，而是《Color》雜誌。雖說當時印尼政府禁止華人學習中文，但禁不了華人追蹤港台偶像新聞的熱情，更無法阻擋港台娛樂圈旋風襲捲南洋華人社會。

其實連印尼本地人也很迷港台藝人，《Color》雜誌便是這種環境下產生的刊物，出版社將中文內容翻譯成印尼文，深受華人、印尼少女喜愛，每當雜誌出刊，我和同學就搶著買，迫不及待想看自己的偶像是否有上新聞，發行甚麼專輯？

在我那個年代，台灣藝人林志穎（Jimmy Lin）曾在印尼雅加達造成轟動。林志穎以帥氣、甜美的笑容擄獲不少印尼少女的心。記得當時印尼報章雜誌大篇幅報導林志穎到印尼雅加達開演唱會的新聞，他所到之處無不吸引大批粉絲。

有天，我的好友看報紙竟看到哭了起來，一問之下，原來是看了林志穎要去當兵的新聞，她哭得宛如要與男友分別般悲傷。我也因為這則新聞，才知曉原來台灣男生要當兵報效國家。後來，當我的同學知道我要到台灣讀書時，有些人還羨慕的說，妳可以見到林志穎、吳奇隆、金城武……真棒！

1980-90年代是港台娛樂圈的輝煌年代，港台流行文化深刻影響印尼、星馬，尤其流行音樂更容易跨越國界，進入百姓的日常生活。