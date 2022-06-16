【影評】其實《捍衛戰士：獨行俠》並非續集電影，而是一部歌頌「湯姆克魯斯」的重拍片

文：魏玓

就一部續集電影來說，《捍衛戰士：獨行俠》距離第一集長達36年，實在是太久了。

36年是什麼概念呢？《捍衛戰士》上映的1986年，湯姆克魯斯（Tom Cruise）24歲，今年這位巨星已經60歲。當年模仿他戴上雷朋太陽眼鏡（可能大部分人戴的是夜市盜版）、穿上飛行夾克（也是盜版），騎上排檔摩托車載女友出遊（而且不戴安全帽）的青少年們，如今也都是中年大叔或根本是阿伯了。

事實上，湯姆克魯斯主演的《不可能的任務》系列，每一部之間大約間隔四到六年。而預計今年要上映的《阿凡達：水之道》距離首集《阿凡達》是13年前，已經算是非常晚出現的續集了。但跟兩集《捍衛戰士》之間的36年相比，還差得遠。

這時間長到，連當初第一集的導演東尼史考特（Tony Scott）在10年前就已經過世了。英國《衛報》記者賀洛堤吉（Stuart Heritage）在《捍衛戰士：獨行俠》上映前挖苦地說，到了今天，還有誰在乎《捍衛戰士》的續集呢？他甚至問：「有人想看嗎？」

當然，現在我們知道，賀洛堤吉太小看了這部電影的威力。不過，到底為什麼不在湯姆克魯斯30歲就拍《捍衛戰士：獨行俠》，而要等到他60歲呢？要回答這個問題，我們可以去調查派拉蒙，也可以去訪問湯姆克魯斯，但挖掘這些幕後原因都不是這篇文章要做的，也做不到。

這篇文章要問的是，間隔36年的續集，還能叫做續集電影嗎？如果不是，為什麼？如果是，那它「續」了什麼？

這不是續集電影，是重拍電影

首先不得不稱讚《捍衛戰士：獨行俠》（以下簡稱《獨行俠》）製作團隊的厲害。這個續集不僅讓當年在戲院看過《捍衛戰士》的大叔、大伯、阿姨們，在懷舊氛圍中大大滿足，也可以讓20歲到40歲的觀眾看得開心，實在是非常不容易的事情。

懷舊的部份比較單純。續集開場就是第一集開場的復刻。除了飛機換成更新的機型，航空母艦上的地勤人員服裝有些不同，其他幾乎是完全複製。當然，最重要的是音效跟配樂，我相信當Kenny Loggins的〈Danger Zone〉響起時，很多資深觀眾一定都大為感動，大概很想在電影院裡大聲拍手，但因為已經是中老年了比較自持穩重一些，所以只能忍耐克制而默默含淚吧。

接著，無論是獨行俠（現在是米契爾上校）穿上飛行夾克騎上重機在公路上奔馳、酒吧的彈琴唱歌場面、沙灘肌肉美男打球、獨行俠架著戰鬥機故意飛過塔台，讓指揮官打翻咖啡等等經典場面，應該都可以讓資深觀眾滿足感持續累積上升。

不過，對沒機會在當年看第一集或印象模糊的觀眾來說，這些「懷舊」的滿足感並沒有發生啊？而據我私下的調查，很多年輕觀眾看續集之前並沒有刻意去「補」完第一集（有些人是事後才補，甚至覺得不補也沒關係），但他們還是覺得很好看。為什麼呢？

我認為奧妙之處正是在這裡。其實，《獨行俠》不是第一集的續集（sequel），而是第一集的「重拍」（remake）。

所謂的重拍電影，在好萊塢從來不少見，甚至過去十年還挺多的（只是大部分的市場反應都慘不忍睹）。重拍有很多種程度，有的完全照搬原來的劇本，甚至是場面調度，但大部分都有一定程度的改編，只是套用原本的故事架構。

或許你會說，不對啊，《獨行俠》裡面很多角色都不一樣，時空和故事情節也不同，怎麼能算重拍呢？沒錯，這些我都同意，不僅如此，《獨行俠》還延續了第一集的主要故事線：獨行俠最好的夥伴與朋友呆頭鵝（Goose）意外身亡後留下的兒子長大了，也成為海軍飛行員，代號公雞（Rooster）；獨行俠那從來都無法化解的悔恨與內疚，也在與公雞的互動和戰鬥任務中，終於獲得了救贖。

我所謂的重拍，指的是續集大量複製了第一集的「戲劇元素」，更準確地說，是「票房成功的戲劇元素」（當初第一集的成本1500萬美金，全球票房超過3億）。

除了上面提到的那些重要橋段，從故事主軸來看，就是一個桀傲不馴、特立獨行的英雄，因為遭遇挫折原本要放棄自己，但是在美麗女性的愛情滋潤，以及長輩（類似導師）或同袍情誼鼓勵下，完成了重要的使命和英雄旅程。這個模式，基本上在兩集電影中，都可以清楚地看到。

當然，不可能漏掉最重要的元素：空戰場面。1986年《捍衛戰士》上映時，那些逼真、緊湊、精采的空戰場面，在世界各地都引起了震撼。當時《紐約時報》的記者古德曼（Walter Goodman）說的很有趣，他說，這部電影的故事是好萊塢的老套，但空戰段落確實是「當今電影圈的最先進表現」（state of the art），雖然他承認「有時候不是很確定到底發生了什麼」，但還是「非常刺激」。

我們都知道，1986年時電影特效技術，發展至今已是不可同日而語。36年前還相當需要依賴實體模型的特效手段，如今都已經可以完全用電腦動畫完成，而且更加精緻流暢。

雖然說，我個人認為1986年的空戰段落，靠著傑出的剪接手法，反而給人一種更強烈的逼真感，但我想對於已經習慣電腦動畫輔助特效的精緻感的年輕觀眾來說，這樣細微的差異並不重要。重要的是，《獨行俠》的空戰段落，同樣也是這個時代「最先進的表現」吧。