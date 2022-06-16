【動畫】影視作品穿越題材何其多，為什麼《派對咖孔明》能夠爆紅？

文：嘎拉嬉皮GALA

當三國時代軍師孔明穿越至21世紀日本，在和平盛世，聰明絕頂的諸葛孔明如何發揮本領，輔佐新一代君主？

由四葉夕卜、小川亮製作的漫畫《派對咖孔明》（パリピ孔明），宣布2022年4月動畫上映。講述華人歷史中的著名人物諸葛亮，於五丈原之戰（234 年，魏明帝青龍二年）去世後，穿越到現代日本的故事。進入內文之前，先讓我們聽一首歌吧。

《派對咖孔明》OP：

《派對咖孔明》：古人逆穿越至現代

穿越題材何其多？從近年來《刀劍神域》興起的遊戲穿越，到《無職轉生》的穿越轉生類型，幾乎每季皆可見到穿越題材作品蹤影。但為什麼《派對咖孔明》又能吸引觀眾注意？

我認為，穿越類型作品主要以現代人穿越至異世界生活，但《派對咖孔明》則是由古代人穿越至現代的「逆穿越」。逆穿越作品的精隨，在於古代人對於現代社會的好奇心，不同時空價值觀衝突下產生的「笑」果。

《派對咖孔明》集結了兩大動漫作品中的設定，第一為穿越，第二為撿拾人類（或人型的非生物）。《派對咖孔明》主角為家喻戶曉的諸葛孔明，孔明穿越到日本便遇上萬聖節，涉谷街頭人聲鼎沸，年輕人盛裝打扮，熱鬧非凡的盛會在孔明眼裡，卻成為了地獄群魔亂舞的怪象，恰巧萬聖節西洋鬼魂與十八層地獄中的厲鬼也有異曲同工之妙，也無外乎不知萬聖節為何物的孔明會誤會了。

Photo Credit: 《派對咖孔明》

軍師孔明成追夢人的後盾

狂宴過後，剛從酒吧下班的女主角月見英子在街頭遇見了孔明，並將孔明安置於家中。有趣的是，日本動漫畫作品中男女主角相遇場所，經常為街頭或是街角的垃圾堆，此設定族繁不及備載，可從《Chobits 人形電腦天使心》或是《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》窺見一二。

而月見英子留著金色雙辮，頭戴鴨舌帽，她是BB lounge Bar的工作人員兼駐唱歌手，從小喜愛唱歌的英子，夢想成為舞台巨星，但是她只能看著自己社群的兩百位粉絲嘆息。

從月見英子名字可以看到作者巧思，月見英子名字取自歷史中諸葛孔明之妻黃月英。只是據《襄陽耆舊記》的記載，黃月英皮膚黝黑，頭髮偏黃，長相其貌不揚，但是因為其才華與孔明相稱，夫婦兩人相處融洽。

本已打算放棄夢想的英子，卻在此時遇上孔明，而孔明則為英子的歌聲大為感動，並願意為英子的夢想獻上一己之力。名聞古今中外的軍師諸葛孔明搖身一變，竟變成一位無名歌手的經紀人。

在動畫中，看孔明如何運用過去的戰術，如「孔明借東風」、「草船借箭」、「石兵八陣」等，將戰場上的智慧轉移到現代歌壇的競爭，此天馬行空的想像，確實能引起觀眾目光。

Photo Credit: 《派對咖孔明》

《派對咖孔明》片頭曲引轟動

除了深具特色的角色塑造，本作的音樂也是一大亮點。聲演英子的演員勢必要展現歌唱實力，英子的聲優為本渡楓，演唱部分則由「96貓」負責。

96貓自2006年於「ニコニコ」（NicoNico）平台發跡，唱紅許多像是《千本櫻》、《Blessing》和《俄羅斯套娃》等Vocaloid歌曲。在《派對咖孔明》中，96貓翻唱大和美姬丸的〈心情HIGH翻天〉，讓觀眾回味千禧年派對神曲。

大和美姬丸為雙人組合，由歌手Hiroko（本名：阿久津博子）與Miyake（本名：三宅光幸）組成。曲風多變，從古典樂曲調到JPOP，也曾取樣自爵士樂，不過最為人所知的仍是2006年〈気分上々↑↑〉一曲。搭配著劇中的舞池燈光以及DJ刷盤，沉浸於派對動物氛圍。

至於《派對咖孔明》片頭曲《チキチキバンバン》（Chitty Chitty Bang Bang）一曲取樣自匈牙利《Bulikirály》（派對之王），以快節奏與輕快的電子樂，洗腦的歌詞馬上能讓觀眾琅琅上口。

再來，網路上二次創作熱潮，如片頭曲動畫搭配台灣派對，潘瑋柏、張韶涵合唱的神曲〈快樂崇拜〉、電玩《人中之龍0》的插入曲〈戀愛的迪斯可女王〉，也讓《派對咖孔明》如網路迷因一般快速散播開來，在疫情肆虐，娛樂場所休業的今日，眾人仍能回到夜生活蓬勃發展的迪斯可舞廳。

結語

從許多流行文化作品中，可見日本人對於三國歷史的癡迷，例如《真三國無雙》系列、《三國志》系列遊戲。而《派對咖孔明》第一集帶著眼罩的酒保，便是致敬《真三國無雙》中的夏侯惇，有玩過系列作的朋友應該能夠會心一笑。

究竟在日本人眼中的三國人物，與華人世界中的三國人物有何差異？在舊瓶新酒包裝下的諸葛孔明，又會以怎麼樣的姿態出現在我們面前？看看《派對咖孔明》就能知道——最強軍師兼經紀人就此誕生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航