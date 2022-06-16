【動畫】影視作品穿越題材何其多，為什麼《派對咖孔明》能夠爆紅？
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穿越題材何其多？從近年來《刀劍神域》興起的遊戲穿越，到《無職轉生》的穿越轉生類型，幾乎每季皆可見到穿越題材作品蹤影。但為什麼《派對咖孔明》又能吸引觀眾注意？
文：嘎拉嬉皮GALA
當三國時代軍師孔明穿越至21世紀日本，在和平盛世，聰明絕頂的諸葛孔明如何發揮本領，輔佐新一代君主？
由四葉夕卜、小川亮製作的漫畫《派對咖孔明》（パリピ孔明），宣布2022年4月動畫上映。講述華人歷史中的著名人物諸葛亮，於五丈原之戰（234 年，魏明帝青龍二年）去世後，穿越到現代日本的故事。進入內文之前，先讓我們聽一首歌吧。
《派對咖孔明》OP：
《派對咖孔明》：古人逆穿越至現代
穿越題材何其多？從近年來《刀劍神域》興起的遊戲穿越，到《無職轉生》的穿越轉生類型，幾乎每季皆可見到穿越題材作品蹤影。但為什麼《派對咖孔明》又能吸引觀眾注意？
我認為，穿越類型作品主要以現代人穿越至異世界生活，但《派對咖孔明》則是由古代人穿越至現代的「逆穿越」。逆穿越作品的精隨，在於古代人對於現代社會的好奇心，不同時空價值觀衝突下產生的「笑」果。
《派對咖孔明》集結了兩大動漫作品中的設定，第一為穿越，第二為撿拾人類（或人型的非生物）。《派對咖孔明》主角為家喻戶曉的諸葛孔明，孔明穿越到日本便遇上萬聖節，涉谷街頭人聲鼎沸，年輕人盛裝打扮，熱鬧非凡的盛會在孔明眼裡，卻成為了地獄群魔亂舞的怪象，恰巧萬聖節西洋鬼魂與十八層地獄中的厲鬼也有異曲同工之妙，也無外乎不知萬聖節為何物的孔明會誤會了。
軍師孔明成追夢人的後盾
狂宴過後，剛從酒吧下班的女主角月見英子在街頭遇見了孔明，並將孔明安置於家中。有趣的是，日本動漫畫作品中男女主角相遇場所，經常為街頭或是街角的垃圾堆，此設定族繁不及備載，可從《Chobits 人形電腦天使心》或是《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》窺見一二。
而月見英子留著金色雙辮，頭戴鴨舌帽，她是BB lounge Bar的工作人員兼駐唱歌手，從小喜愛唱歌的英子，夢想成為舞台巨星，但是她只能看著自己社群的兩百位粉絲嘆息。
從月見英子名字可以看到作者巧思，月見英子名字取自歷史中諸葛孔明之妻黃月英。只是據《襄陽耆舊記》的記載，黃月英皮膚黝黑，頭髮偏黃，長相其貌不揚，但是因為其才華與孔明相稱，夫婦兩人相處融洽。
本已打算放棄夢想的英子，卻在此時遇上孔明，而孔明則為英子的歌聲大為感動，並願意為英子的夢想獻上一己之力。名聞古今中外的軍師諸葛孔明搖身一變，竟變成一位無名歌手的經紀人。
在動畫中，看孔明如何運用過去的戰術，如「孔明借東風」、「草船借箭」、「石兵八陣」等，將戰場上的智慧轉移到現代歌壇的競爭，此天馬行空的想像，確實能引起觀眾目光。
《派對咖孔明》片頭曲引轟動
除了深具特色的角色塑造，本作的音樂也是一大亮點。聲演英子的演員勢必要展現歌唱實力，英子的聲優為本渡楓，演唱部分則由「96貓」負責。
96貓自2006年於「ニコニコ」（NicoNico）平台發跡，唱紅許多像是《千本櫻》、《Blessing》和《俄羅斯套娃》等Vocaloid歌曲。在《派對咖孔明》中，96貓翻唱大和美姬丸的〈心情HIGH翻天〉，讓觀眾回味千禧年派對神曲。
大和美姬丸為雙人組合，由歌手Hiroko（本名：阿久津博子）與Miyake（本名：三宅光幸）組成。曲風多變，從古典樂曲調到JPOP，也曾取樣自爵士樂，不過最為人所知的仍是2006年〈気分上々↑↑〉一曲。搭配著劇中的舞池燈光以及DJ刷盤，沉浸於派對動物氛圍。
至於《派對咖孔明》片頭曲《チキチキバンバン》（Chitty Chitty Bang Bang）一曲取樣自匈牙利《Bulikirály》（派對之王），以快節奏與輕快的電子樂，洗腦的歌詞馬上能讓觀眾琅琅上口。
再來，網路上二次創作熱潮，如片頭曲動畫搭配台灣派對，潘瑋柏、張韶涵合唱的神曲〈快樂崇拜〉、電玩《人中之龍0》的插入曲〈戀愛的迪斯可女王〉，也讓《派對咖孔明》如網路迷因一般快速散播開來，在疫情肆虐，娛樂場所休業的今日，眾人仍能回到夜生活蓬勃發展的迪斯可舞廳。
結語
從許多流行文化作品中，可見日本人對於三國歷史的癡迷，例如《真三國無雙》系列、《三國志》系列遊戲。而《派對咖孔明》第一集帶著眼罩的酒保，便是致敬《真三國無雙》中的夏侯惇，有玩過系列作的朋友應該能夠會心一笑。
究竟在日本人眼中的三國人物，與華人世界中的三國人物有何差異？在舊瓶新酒包裝下的諸葛孔明，又會以怎麼樣的姿態出現在我們面前？看看《派對咖孔明》就能知道——最強軍師兼經紀人就此誕生。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。