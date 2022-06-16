國家圖書館與阿根廷簽署合作協議，第一個「台灣資源研究中心」現身阿根廷國會圖書館

阿根廷國會圖書館今（15）日與台灣的國家圖書館簽署合作協議，同時揭牌「台灣研究資源中心」。國家圖書館館長曾淑賢表示，這是國家圖書館海外第一個以台灣研究資源中心為名的合作據點，館藏資源將有助於阿根廷國會議員問政、大學或機構的研究參考，也能讓各年齡層的讀者更認識了解台灣。

成立於1859年，位於首都布宜諾斯艾利斯的阿根廷國會圖書館（Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina）最初的目的是協助國會兩院議員問政需要，如今更將服務擴及學術研究，也對外開放給全民各年齡層的人使用，是世界上少見的服務方式。

在阿根廷眾議員卡洛斯（Carlos Selva）與國會圖書館館長亞歷山卓（Alejandro Lorenzo César Santa）的協助下，台灣國家圖書館今日與阿根廷國會圖書館透過視訊於線上完成簽約儀式，雙方簽署廣泛性的合作協議，同時為「台灣研究資源中心」舉行揭牌儀式。未來台灣每年會捐贈阿根廷數百本圖書館藏，另外也捐贈了15台電腦給該中心使用。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝 阿根廷國會圖書館館長Alejandro（左一）、眾議員Carlos Selva（左二）、駐阿根廷大使曹立傑（右）與台灣國家圖書館館長曾淑賢連線，共同主持「台灣資源研究中心」揭牌儀式。

國家圖書館館長曾淑賢表示，「台灣研究資源中心」是國家圖書館在海外第一個採用台灣研究資源中心的名稱設置的合作據點，未來將分享廣泛的資源，包括圖書資料、研究報告、政府出版品，涵蓋台灣在經濟、農業、民主政治、科技產業等不同主題上的成功經驗，將有助於阿根廷國會議員問政、可供大學或研究機構的研究人員進行學術參考，以及阿根廷各年齡層的讀者認識了解台灣。

曾淑賢也提到，阿根廷國會圖書館的館長亞歷山卓同時也是拉丁美洲圖書館的主席，雙方今日簽署合作協議後，或能進一步增進國家圖書館與拉丁美洲的合作。

Palabras de Alejandro Lorenzo César Santa, Director Coordinación General, Biblioteca del Congreso de la Nación en el Foro de Ministros y Secretarios de Cultura de América Latina y el Caribe en el Congreso de la Nación. @AlejSanta @BCNArgentina pic.twitter.com/r9jqqUZvzy — ACBJ (@ACBJ_OK) May 22, 2019

駐阿根廷台北商務文化辦事處大使曹立傑表示，今日在全世界最南端的國家開設了台灣資源研究中心，他很榮幸能見證這個歷史時刻，特別感謝眾議員卡洛斯與館長亞歷山卓的協助，提供該中心最好的場域，就坐落在國會圖書館對面，希望阿根廷的朋友能夠進入到國會圖書館來看台灣所有的歷史文化，也看看亞洲的文化。

曹立傑表示，台灣與阿根廷的經貿互補，台灣有科技，阿根廷有資源，這次有文化交流，深信台灣與阿根廷未來友好的關係會不斷增進。

阿根廷眾議員Carlos Selva（左）與駐阿根廷大使曹立傑（右）共同主持台灣資源研究中心揭牌儀式。

阿根廷眾議員、同時也是阿根廷國會圖書館主席的卡洛斯表示，這是讓台灣與阿根廷兩國的文化交流更緊密的一大步，特別感謝台灣貢獻館藏，增進了國會圖書館與台灣和亞洲的關係。

台灣資源研究中心將設在阿根廷國會圖書館主館內，地點靠近國會廣場。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：