全台高溫創紀錄，大暑日大台北地區可能挑戰40度須慎防熱中暑

（中央社）今（23）日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局上午持續發布18縣市高溫燈號資訊，包括雙北等7縣市可能有攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮今天預估，大台北地區可能挑戰攝氏40度。

氣象局發布的高溫燈號資訊為台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。

另屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局提醒，民眾避免戶外活動，若必要外出時應注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新歐洲中期天氣中心（ECMWF）模式模擬顯示，受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，今天至25日持續「晴朗酷熱」。

吳德榮形容今、明2天的天氣是「類熱浪」發威，預估氣溫將再推高，花東縱谷有升至42度的機率，大台北也有挑戰40度的可能。吳德榮說，各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。

《聯合報》報導，氣象局說，體感溫度會比實際溫度更高。而且紫外線極強，白天外出要防曬，入夜後仍可達30度以上，夜間運動請留意中暑，車廂如烤箱，勿將小孩、寵物留在汽車內。

另外氣象局表示，下周一之後高溫會比周末稍稍下降，出現極端高溫的機率也會降低，但仍是可達34至36度的天氣。

板橋39度，花蓮卓溪41度，各地測站破紀錄

（中央社）全台昨天天氣晴朗炎熱，中央氣象局觀測，板橋氣溫在午後飆升至攝氏39.3度，創板橋氣象站從2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄。

據氣象局紀錄，板橋是在今天下午1時53分時，氣溫達39.3度，雖比花蓮玉里41度及卓溪41.4度低，但在有人氣象觀測站中，是今天高溫排名第一，也創板橋氣象觀測站新高溫。

氣象局說，板橋氣象站區原先為高空觀測作業，另行在2002年增加地面觀測作業；分別在2003年、2010年、2016年及2021年，都出現過38.3度的高溫，今天是破歷史紀錄。

中央氣象局觀測，昨天下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年高溫新紀錄。

氣象局觀測，花蓮玉里於下午1時氣溫升至41度，比昨天40.7度還高，下午1時卓溪氣溫也高達40.2度，但到下午1時50分，飆升至41.1度，下午2時再升至41.2度，下午2時20分又升至41.4度，創今年台灣高溫新紀錄。

不過，玉里和卓溪都是無人的自動觀測站，氣象局並未如同有人觀測站的做法，將觀測資料列入入歷史紀錄。

氣象局觀測到的午後高溫情形，還包括花蓮富源及舞鶴都是39.8度，新北板橋39.3度，另台北、桃園及新北新店都超過37度。氣象局持續發布全台18縣市高溫燈號資訊，只有新竹市除外。

「天氣特急」氣象粉絲專頁也在臉書上表示，這將是「破紀錄週」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範