全台高溫創紀錄，大暑日大台北地區可能挑戰40度須慎防熱中暑
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天氣要熱到什麼時候？氣象局表示，下周一之後高溫比周末稍稍下降，出現極端高溫的機率也會降低，但仍是可達34至36度的天氣。感受依然悶熱，還是要留意防曬防中暑。
（中央社）今（23）日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局上午持續發布18縣市高溫燈號資訊，包括雙北等7縣市可能有攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮今天預估，大台北地區可能挑戰攝氏40度。
氣象局發布的高溫燈號資訊為台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。
另屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
氣象局提醒，民眾避免戶外活動，若必要外出時應注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新歐洲中期天氣中心（ECMWF）模式模擬顯示，受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，今天至25日持續「晴朗酷熱」。
吳德榮形容今、明2天的天氣是「類熱浪」發威，預估氣溫將再推高，花東縱谷有升至42度的機率，大台北也有挑戰40度的可能。吳德榮說，各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。
《聯合報》報導，氣象局說，體感溫度會比實際溫度更高。而且紫外線極強，白天外出要防曬，入夜後仍可達30度以上，夜間運動請留意中暑，車廂如烤箱，勿將小孩、寵物留在汽車內。
另外氣象局表示，下周一之後高溫會比周末稍稍下降，出現極端高溫的機率也會降低，但仍是可達34至36度的天氣。
板橋39度，花蓮卓溪41度，各地測站破紀錄
（中央社）全台昨天天氣晴朗炎熱，中央氣象局觀測，板橋氣溫在午後飆升至攝氏39.3度，創板橋氣象站從2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄。
據氣象局紀錄，板橋是在今天下午1時53分時，氣溫達39.3度，雖比花蓮玉里41度及卓溪41.4度低，但在有人氣象觀測站中，是今天高溫排名第一，也創板橋氣象觀測站新高溫。
氣象局說，板橋氣象站區原先為高空觀測作業，另行在2002年增加地面觀測作業；分別在2003年、2010年、2016年及2021年，都出現過38.3度的高溫，今天是破歷史紀錄。
中央氣象局觀測，昨天下午2時20分，花蓮卓溪氣溫飆升至攝氏41.4度，創今年高溫新紀錄。
氣象局觀測，花蓮玉里於下午1時氣溫升至41度，比昨天40.7度還高，下午1時卓溪氣溫也高達40.2度，但到下午1時50分，飆升至41.1度，下午2時再升至41.2度，下午2時20分又升至41.4度，創今年台灣高溫新紀錄。
不過，玉里和卓溪都是無人的自動觀測站，氣象局並未如同有人觀測站的做法，將觀測資料列入入歷史紀錄。
氣象局觀測到的午後高溫情形，還包括花蓮富源及舞鶴都是39.8度，新北板橋39.3度，另台北、桃園及新北新店都超過37度。氣象局持續發布全台18縣市高溫燈號資訊，只有新竹市除外。
「天氣特急」氣象粉絲專頁也在臉書上表示，這將是「破紀錄週」。
新聞來源
- 板橋高溫飆39.3度 創地面測站設立20年來新高（中央社）
- 花蓮卓溪午後飆至41.4度 再創新高紀錄（中央社）
- 大暑日18縣市亮高溫燈號 雙北等多處易達38度（中央社）
- 大暑18縣市亮高溫燈號 吳德榮：類熱浪發威 大台北可能挑戰40度（中央社）
- 今大暑高溫將飆逾38度極端高溫 注意防曬（聯合報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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