克里姆林宮：普亭和習近平同意，俄中將加強能源、金融領域的合作
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曾經是冷戰時期的死對頭，北京和莫斯科近年來加強了合作，以制衡美國在全球的主導地位。普亭和習近平今年2月簽署了一項協議，承諾雙方之間的關係將「沒有限制」。
克里姆林宮週三（15日）表示，在俄羅斯因為烏克蘭面臨西方前所未有的制裁之際，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平於15日下午通了電話，同意擴大能源、金融等領域合作。
克里姆林宮新聞處週三透露了普亭與習近平的通話內容，表示「俄中關係處於前所未有的高度，並在不斷改善」，兩國領導人重申他們希望在各領域上持續深化全面的夥伴關係和戰略互動，會談中並詳細考慮了經貿合作的現況和前景，預計2022年將達到創紀錄的合作關係。
克里姆林宮表示，「考慮到西方非法制裁導致全球經濟形勢變得更加複雜，（俄中）雙方同意擴大能源、金融、工業、交通等領域的合作。」普亭與習近平也談到了「進一步發展軍事和軍事技術關係」的議題。
克里姆林宮指出，在討論世界局勢時，俄羅斯和中國往往採取相同、非常密切的立場，雙方準備在包括聯合國在內的各種多邊形式組織中加強協調和相互支持。
《新華社》報導則指出，習近平表示中方願與俄方繼續在「涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，兩國將有密切的戰略協作，同時加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，並將「推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。
兩國領導人也就烏克蘭問題交換意見，中國一直以來並未因烏克蘭戰爭譴責俄羅斯。習近平於本次對話中再次強調，烏克蘭問題應從歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷；各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決，「中方願繼續為此發揮應有作用」。
曾經是冷戰時期的死對頭，北京和莫斯科近年來加強了合作，以制衡美國在全球的主導地位。習近平稱普亭為「老朋友」，兩人上次見面是2月在北京，當時簽署了一項協議，承諾雙方之間的關係將「沒有限制」，目前仍不清楚習近平當時是否已經知道俄羅斯計劃入侵烏克蘭。
上週五（6月10日），位於中俄兩國邊境的黑龍江（阿穆爾河）大橋正式通車，這個耗資3.69億美元的工程計劃，將中國黑龍江省黑河市，與俄羅斯遠東地區的阿穆爾州首府布拉戈維申斯克連接起來。俄羅斯當局估計，全面營運後，每年將輸送約400萬噸貨物和200萬名乘客。
俄羅斯副總理楚涅夫（Yury Trutnev）表示，「布拉戈維申斯克-黑河大橋在當今分裂的世界中具有特殊的象徵意義。它將成為連接俄羅斯和中國人民的另一條友誼線。」
新聞來源
- Kremlin says Putin, Xi agreed to boost ties in energy, finance（Reuters）
- 習近平同俄羅斯總統普京通電話（新華社）
- Россия и КНР будут развивать кооперацию в разных сферах с учетом санкций（Tacc）
延伸閱讀
- 【逆滲透中國】支持俄羅斯侵略的中國人，依然是魯迅百年前所說的「奴在心者」
- 普亭將自己比作俄羅斯沙皇彼得大帝：「沒有奪走什麼，只是把屬於自己的拿回來」
- 聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」
- 俄烏戰爭催生「烏克蘭民族」共同體，普亭逐漸失去對「前蘇聯五大板塊」影響力
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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