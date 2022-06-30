移民美國第一件事要做什麼？我一定回答準備一支好用的手機號碼

在一個地方生活，和去一個地方旅遊，是截然不同的。旅遊是一件臨時和短暫的事，只要負責自己的心情就好了。而開始新的生活，意味著要融入，學習這裡的文化，成為當地人。這也意味著，很多從前的習慣和認知，都需要一一改過，從新學習。

赴美生活已經一年有餘，因為東西文化的大不同，加上語言難關，第一年的生活算不上順風順水，在不斷地磕磕碰碰中，也學到不少，遇到很多有耐心解釋和幫助我的美國人，也遇到過極不耐煩、敷衍了事的人。所以想要把自己的碰壁經歷分享給大家，作為今後赴美生活的參考。

如果要問我來美國第一件事要準備什麼，我一定回答要準備一支好用的手機號碼。現代社會已經離不開手機和網路了，即使剛來美國還沒有交到任何朋友，但有一支好用的手機號碼，就可以通過網路解決掉生活中很多麻煩。況且，在美國辦理很多事都需要留下手機號碼，持續接收訊息，所以千萬不要抱有僥倖心理，用一個臨時卡號，這樣未來換號，很多資料都需要改正號碼，非常麻煩。

不過就我個人的經驗來講，目前在美國如果沒有SSN（社會安全號碼），就很難擁有長期的手機卡。另一個值得注意的是，如果你有意願換手機，最好是買門號和換手機同時進行。美國是一個信用國家，買很多東西都可以用抵押的形式，手機加合約的形式，常常會遇到意想不到的折扣，非常划算。但也因為合約的關係，沒有社安碼就無法購買。

在我剛到美國的時候，我就決意要換一只新手機，所以辦理電話卡的時候，特別請對方推薦划算的選擇，剛好就遇到iPhone11買一送一，再綁定兩年的合約，每月只需要12.5美元。不過之後有家人需要換手機，在不綁卡、沒有社安碼的情況下，問了很多地方，只有到蘋果專賣店才能買到手機。

預備好手機號碼以後，第二件事就是開通銀行帳戶。不同的銀行對於開戶的要求是不同的，所以在此並不專門推薦某一間銀行。美國人很喜歡預約，為了避免白跑一趟，請提前在Google查詢家附近的銀行，並根據提供的電話去電預約，順便就問好開戶需要的證件。大部分銀行的營業時間是到下午4點，週六會營業半天。

所需證件也不太複雜，大概就是有效證件、地址證明等。這個有效的證件包括護照、駕照，我當時用到自己的護照和中國駕照。而所謂的地址證明，就是日常接收的信件，附有個人的名字和地址。剛來美國還沒開始收信件，可以用租房合約代替。