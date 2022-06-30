移民美國第一件事要做什麼？我一定回答準備一支好用的手機號碼
我們想讓你知道的是
在我最沒有頭緒的時候，我的朋友這樣安慰我：在美國生活就像是爬101，樓層再高，你只要一層一層上去，就是新的風景。所以也希望我的文字，可以鼓勵到每一個在異國他鄉開始新生活的人，跨過搬家真的不容易，願人人都有喜樂相隨。
在一個地方生活，和去一個地方旅遊，是截然不同的。旅遊是一件臨時和短暫的事，只要負責自己的心情就好了。而開始新的生活，意味著要融入，學習這裡的文化，成為當地人。這也意味著，很多從前的習慣和認知，都需要一一改過，從新學習。
赴美生活已經一年有餘，因為東西文化的大不同，加上語言難關，第一年的生活算不上順風順水，在不斷地磕磕碰碰中，也學到不少，遇到很多有耐心解釋和幫助我的美國人，也遇到過極不耐煩、敷衍了事的人。所以想要把自己的碰壁經歷分享給大家，作為今後赴美生活的參考。
如果要問我來美國第一件事要準備什麼，我一定回答要準備一支好用的手機號碼。現代社會已經離不開手機和網路了，即使剛來美國還沒有交到任何朋友，但有一支好用的手機號碼，就可以通過網路解決掉生活中很多麻煩。況且，在美國辦理很多事都需要留下手機號碼，持續接收訊息，所以千萬不要抱有僥倖心理，用一個臨時卡號，這樣未來換號，很多資料都需要改正號碼，非常麻煩。
不過就我個人的經驗來講，目前在美國如果沒有SSN（社會安全號碼），就很難擁有長期的手機卡。另一個值得注意的是，如果你有意願換手機，最好是買門號和換手機同時進行。美國是一個信用國家，買很多東西都可以用抵押的形式，手機加合約的形式，常常會遇到意想不到的折扣，非常划算。但也因為合約的關係，沒有社安碼就無法購買。
在我剛到美國的時候，我就決意要換一只新手機，所以辦理電話卡的時候，特別請對方推薦划算的選擇，剛好就遇到iPhone11買一送一，再綁定兩年的合約，每月只需要12.5美元。不過之後有家人需要換手機，在不綁卡、沒有社安碼的情況下，問了很多地方，只有到蘋果專賣店才能買到手機。
預備好手機號碼以後，第二件事就是開通銀行帳戶。不同的銀行對於開戶的要求是不同的，所以在此並不專門推薦某一間銀行。美國人很喜歡預約，為了避免白跑一趟，請提前在Google查詢家附近的銀行，並根據提供的電話去電預約，順便就問好開戶需要的證件。大部分銀行的營業時間是到下午4點，週六會營業半天。
所需證件也不太複雜，大概就是有效證件、地址證明等。這個有效的證件包括護照、駕照，我當時用到自己的護照和中國駕照。而所謂的地址證明，就是日常接收的信件，附有個人的名字和地址。剛來美國還沒開始收信件，可以用租房合約代替。
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。