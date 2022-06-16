新竹市輪胎汽修廠疑家庭爭吵憤而縱火，釀全家8死1傷悲劇，消防局記者會說明案情
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警消表示，這起火警8名罹難者為同一個家庭成員，昨晚疑二兒子與媽媽吵架，情緒不滿縱火，屋主見狀順利逃出，縱火的二兒子逃出後立即遭逮後送醫。
《中央社》報導，新竹市東大路一段一處輪胎汽車維修廠昨（15）日晚間發生火警，消防局共出5條水線滅火，半小時左右火勢控制，現場為二層樓鐵皮建築物全面燃燒。據現場民眾表示，疑為屋主的兒子與家人發生口角，情緒不滿縱火，造成8死1傷的悲劇。
《中央社》報導，警消表示，這起火警8名罹難者為同一個家庭成員，昨晚疑二兒子與媽媽吵架，情緒不滿縱火，屋主見狀順利逃出，縱火的二兒子逃出後立即遭逮後送醫。據屋主表示，未逃出火場的包括他妻子、2名媳婦、1名女兒共4名大人，以及1歲、4歲、7歲與10歲孩童，均因火勢猛烈逃生不及，葬身火海。縱火嫌犯本人則被依現行犯被警方逮捕，由於有輕微燒傷、嗆傷等情況但意識清楚，隨後也戒護送醫。
《三立新聞網》報導，該棟建築是兩層樓的鐵皮屋，且存放大量輪胎，二樓又是木製地板，火警發生後直接塌陷，火勢一發不可收拾，因此警消搜救時格外困難。
《中時新聞網》報導，新竹地檢署獲悉後，檢察長張介欽立即率主任檢察官高如應、鄒茂瑜以及檢察官馮品捷於晚間11時到達火場展開專案會議，並就大體相驗、釐清火災發生原因並查明有無相關刑事責任等展開任務分工，盡速釐清真相，查明事實。
新竹市消防局於今日上午的記者會中說明，昨日晚間10點09分接獲報案，由於是縱火的原因，到現場時已經全面燃燒，布置5條水線後，火勢在10點36分獲得控制，10點45分熄滅。期間立刻組織人員進行搜救，不幸發現8名罹難者遺體。
現場燃燒面積約100平方公尺，1樓部分有縱火點，從關係人口中得知當時晚上10點，店面休息打烊後家人將4台機車移入1樓門口進來的位置停放。縱火者是將促燃劑灑在4台機車上，火勢很快就全面燃燒。
消防局表示，當時有4名小孩是在2樓，因此研判家裡大人是先往2樓欲將小孩帶出，但是因為火勢燃燒得很快，所以到達2樓後可能就失去意識。由於現場1、2樓皆用易燃材質裝潢，全面燃燒之後2樓有8名罹難者的居室便掉落到地面。
新竹市長林智堅今日凌晨於臉書發文，表示初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。並已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。
新聞來源
- 疑家庭爭吵汽修廠縱火已7死 檢警介入偵辦（中央社）
- 新竹市輪胎汽修廠火警8死 疑家庭爭吵縱火釀災（中央社）
- 竹市輪胎行二兒跟父吵架縱火！祖孫三代釀8死…最小才1歲（三立新聞網）
- 輪胎行火警釀祖孫三代8死 新竹地檢漏夜相驗（中時新聞網）
- 【LIVE直播】新竹輪胎行遭逆子縱火8死 竹市警察局最新說明｜2022.06.16 @中時新聞網
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
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台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。