新竹市輪胎汽修廠疑家庭爭吵憤而縱火，釀全家8死1傷悲劇，消防局記者會說明案情

《中央社》報導，新竹市東大路一段一處輪胎汽車維修廠昨（15）日晚間發生火警，消防局共出5條水線滅火，半小時左右火勢控制，現場為二層樓鐵皮建築物全面燃燒。據現場民眾表示，疑為屋主的兒子與家人發生口角，情緒不滿縱火，造成8死1傷的悲劇。

《中央社》報導，警消表示，這起火警8名罹難者為同一個家庭成員，昨晚疑二兒子與媽媽吵架，情緒不滿縱火，屋主見狀順利逃出，縱火的二兒子逃出後立即遭逮後送醫。據屋主表示，未逃出火場的包括他妻子、2名媳婦、1名女兒共4名大人，以及1歲、4歲、7歲與10歲孩童，均因火勢猛烈逃生不及，葬身火海。縱火嫌犯本人則被依現行犯被警方逮捕，由於有輕微燒傷、嗆傷等情況但意識清楚，隨後也戒護送醫。

Photo Credit: 中央社 新竹市東大路一段一處輪胎汽車維修廠15日晚間發生火警，警消獲報到場將火勢撲滅

《三立新聞網》報導，該棟建築是兩層樓的鐵皮屋，且存放大量輪胎，二樓又是木製地板，火警發生後直接塌陷，火勢一發不可收拾，因此警消搜救時格外困難。

《中時新聞網》報導，新竹地檢署獲悉後，檢察長張介欽立即率主任檢察官高如應、鄒茂瑜以及檢察官馮品捷於晚間11時到達火場展開專案會議，並就大體相驗、釐清火災發生原因並查明有無相關刑事責任等展開任務分工，盡速釐清真相，查明事實。

新竹市消防局於今日上午的記者會中說明，昨日晚間10點09分接獲報案，由於是縱火的原因，到現場時已經全面燃燒，布置5條水線後，火勢在10點36分獲得控制，10點45分熄滅。期間立刻組織人員進行搜救，不幸發現8名罹難者遺體。

現場燃燒面積約100平方公尺，1樓部分有縱火點，從關係人口中得知當時晚上10點，店面休息打烊後家人將4台機車移入1樓門口進來的位置停放。縱火者是將促燃劑灑在4台機車上，火勢很快就全面燃燒。

消防局表示，當時有4名小孩是在2樓，因此研判家裡大人是先往2樓欲將小孩帶出，但是因為火勢燃燒得很快，所以到達2樓後可能就失去意識。由於現場1、2樓皆用易燃材質裝潢，全面燃燒之後2樓有8名罹難者的居室便掉落到地面。

新竹市長林智堅今日凌晨於臉書發文，表示初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。並已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航