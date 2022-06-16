28年來首見！聯準會一口氣升息3碼對抗40年來最強通膨，符合市場預期美股連5黑止步
我們想讓你知道的是
這將是1980年代以來聯準會最積極升息循環。除升息外，聯準會自6月起逐步減持美國公債、房貸擔保證券（MBS）等資產，縮減規模近9兆美元的資產負債表，加速撤除COVID-19大流行後的貨幣刺激措施。
聯準會抗通膨一口氣升息3碼，28年來首見
（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今（16）日宣布升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，加強壓制處在40年高點的通貨膨脹。
聯準會官員連3次例會決議升息，升幅逐步擴大，這次一口氣將聯邦資金利率目標區間調高到1.5%至1.75%，重返2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行前的短期利率水準。
聯準會5月決議升息2碼後，主席鮑爾（Jerome Powell）示意接下來兩場例會可能也會升息2碼。但上週公布的通膨數據回升，投資人普遍認為聯準會將以升息3碼因應，最新決策結果符合市場預期，美股收紅，3大指數漲幅都達1%以上。
鮑爾在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼，「我們希望見到進展，通膨在到頂前是不會降低的」。
制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）歷經兩天集會，以10票對1票決議升息3碼，唯一反對的堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）主張升息2碼。
這是聯準會自1994年11月以來首度決議升息3碼，用意是在通膨居高不下時壓抑需求，以利供給跟上腳步。隨著能源價格彈升，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創1981年12月以來新高。
聯準會雙重使命是實現充分就業、維持物價穩定，並以長期通膨率2%為目標。FOMC聲明提到，官員預期聯邦資金利率目標區間持續升高將是適當的，且「堅定致力」讓通膨率重返2%目標。
聯準會在例會結束後公布最新經濟預測。18名官員全數預期聯邦資金利率目標區間今年底將升到3%以上，中位數約為3.375%，也就是說，今年剩餘4場例會還會升息1.75個百分點。相較之下，多數官員3月預測今年底基準利率將升到1.875%以上。
官員預期明年底基準利率將升到3.75%左右，高於3月預測的2.75%左右。
這將是1980年代以來聯準會最積極升息循環。除升息外，聯準會自6月起逐步減持美國公債、房貸擔保證券（MBS）等資產，縮減規模近9兆美元的資產負債表，加速撤除COVID-19大流行後的貨幣刺激措施。
聯準會為抗通膨而積極緊縮貨幣政策，官員預期經濟將顯著降溫。最新預測顯示，聯準會官員預期今年美國國內生產毛額（GDP）成長1.7%，不如3月預測的2.8%；年底失業率達3.7%，高於3月預測的3.5%；年底個人消費支出（PCE）通膨率達5.2%，高於3月預測的4.3%。
鮑爾警告，聯準會嘗試壓制通膨且避免經濟衰退的「軟著陸」過程不會很輕鬆，原因在於俄烏戰爭恐刺激能源與大宗商品價格持續上漲，中國封控防疫造成供應鏈亂局加劇，這些都是聯準會無法掌控的因素。
不過，聯準會官員仍認為通膨將逐漸緩和，預期明年底PCE通膨率降至2.6%，低於3月預測的2.7%。根據最新數據，美國4月PCE物價指數年增6.3%。
聯準會緊縮貨幣政策之際，經濟成長漸失勁道，物價漲勢有如脫韁野馬，愈來愈多人擔心停滯性通膨（stagflation）現象。
美國首季GDP折合年率萎縮1.5%，遠不如前一季擴張6.9%的表現。根據亞特蘭大聯邦準備銀行預估經濟走勢的GDPNow資料，美國第2季GDP零成長。6月後半景氣如進一步惡化，以致經濟連兩季負成長，將符合技術性衰退定義。
從數據觀察，美國經濟失去貨幣刺激後確實警訊不斷。
密西根大學6月消費者信心指數初值驟降14%，來到歷來最低點50.2，民眾通膨預期心理顯著升溫。此外，商務部今天公布，美國5月零售銷售月減0.3%，今年首見衰退，反映經濟在聯準會持續升息壓制通膨時漸失動能。
聯準會升息3碼符合預期，美股連5黑止步
（中央社）美股今天反彈，道瓊指數上漲303點，與標普500指數一同止住連5黑跌勢。聯準會為壓制通膨而升息3碼，為28年來首見，但主席鮑爾示意如此升幅並非常態，投資人稍微安心。
3大指數幾乎全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場上漲303.7點，漲幅1%，收在30668.53點。標準普爾500指數勁揚54.51點，漲幅1.46%，收在3789.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數強彈270.81點，漲幅2.5%，收在11099.15點。
勞工部上週公布，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創1981年12月以來新高。投資人迅速調整預期，研判聯邦準備理事會（Fed）本週例會將決議升息3碼（0.75個百分點），有別於5月升息2碼。結果確實如此，聯邦資金利率目標區間重返2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前的1.5%至1.75%。
鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼。這番說詞緩和部分投資人認為聯準會可能更積極升息的憂慮。
道瓊指數與標普500指數一掃連5黑陰影，後者11大類股除能源股外全數收紅。
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當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗
我們想讓你知道的是
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