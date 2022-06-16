美國聯邦資金利率40年歷史回顧，5階段大幅升、降息原因總整理

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開貨幣政策會議，市場認為聯準會恐一口氣升息3碼。金融理財網站Bankrate整理出美國聯邦資金利率過去40年升降歷程，並分析利率大幅變動的背景因素。

Bankrate專文指出，美國聯邦資金利率（Federal Funds Rate）近來不斷調升，但回顧歷史仍處於低點。部分原因是這項聯準會設定的關鍵借貸基準，在過去16年一直低於歷史平均值。

事實上，這段期間美國聯邦資金利率曾有長達9年時間都處於趨近於零的最低目標區間，首先是2008年到2015年，然後是2020年3月至2022年3月。

但美國聯準會設定的利率，也曾在1980年代初期調升至20%的高點。

圖取自Bankrate網頁bankrate.com Bankrate專文指出，美國聯邦資金利率近來不斷調升，但回顧歷史仍處於低點。

1981至1990年：聯準會對抗「大通膨」

美國聯邦資金利率從未像1980年代如此之高，其中大部分原因是聯準會想要對抗通貨膨脹問題，通膨率在1980年飆升至有紀錄以來的最高峰14.6%。

結果，聯準會做出一些似乎跟預期相反的的事情，它製造了一場經濟衰退好讓物價下跌。

1980年1月，美國聯邦資金利率為14%。到了1980年12月5日，美國聯準會官員結束電話會議時，他們將利率區間大幅上調2個百分點來到19%至20%，這是有史以來最高點。

然後聯準會開始大幅降息，首先在1982年11月2日降到13%至14%的目標區間，然後在1982年7月20日降到11.5%至12%。經過一些波動之後，從1984年11月迄今，聯邦資金利率都沒有超過10%。

在這10年期間，聯準會官員不是把利率緩慢且逐漸往一個方向調整，而是經常大幅升息，然後大幅降息，之後又大幅升息。

1991至2000年：葛林斯潘時代

美國聯準會在大通膨時代經歷了動蕩的幾年後，時任聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）面臨一段相對平靜得多的時期，但這並不是說他領導聯準會近18年時間中沒遇到應有的挑戰。

從1990年8月開始的8個月經濟衰退之後，葛林斯潘等美國聯準會官員設法將聯邦資金利率一路調升，直到2000年5月的6.5%利率目標，這是該時期的最高點。聯邦資金利率曾在1992年9月降至3%，是1990年代最低點。

另一個值得注意的事蹟是美國聯準會首次實施「保險」降息，這代表聯準會降息是為了給經濟帶來額外提振，而不是為了因應衰退。1995年、1996年和1998年就是這種情況，當時金融體系面臨俄羅斯債務違約、大型對沖基金倒閉等一連串不利因素。

2001至2010年：網路泡沫、911恐怖攻擊和2008年金融危機

2000年代是美國聯準會迄今為止最具有節奏的時期，當時聯準會遵循緊縮和放寬利率的明確週期。

2000年代初期，科技類股的股市泡沫破滅後，引發了一場經濟衰退，又因911恐怖攻擊而加劇惡化，當時聯準會降息多達13次，利率來到1%的低點，對於那些記得1980年代利率的人們來說，這個利率區間可能難以想像。

隨後，美國聯準會在2004年至2006年期間成功升息17次，所有這些升息都是漸進式、每次幅度1碼，逐步調到5.25%。

直到2008年金融危機爆發和隨之而來的大衰退，經濟狀況這才猛然踩下剎車。美國聯準會隨後做了不可思議的事情，即是一次降息100個基點至趨近於零的利率區間這在當時是聯準會史上最積極的經濟救援行動之一。

2011至2020年：從大衰退和疫情流行中復甦

美國聯準會無法擺脫2010年代的零利率，就像它無法擺脫毀滅性的經濟衰退一樣。

2008年至2015年，聯準會官員將聯邦資金利率維持在趨近於零的最低目標區間，之後他們每次只升息1碼，2016年升息1次，2017年升息3次，2018年升息4次，而達到2.25%至2.5%的目標區間。

面對不溫不火的通貨膨脹和放緩的經濟成長，美國聯準會還在2019年決定降息3次，以帶給經濟新的提振，類似葛林斯潘在1990年代的「保險」降息。

但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行到來，開啟了另一段趨近零利率的時代。隨著經濟減速，2020年3月聯準會在13天內的兩次緊急會議，大幅降息至趨近於零的目標區間。

2021年至今：通膨問題回歸

美國聯準會在今（2022）年3月升息1碼，為2018年以來首次升息。聯邦資金利率於2020年至2022年長達2年時間維持在趨近於零的區間，讓美國經濟有時間從COVID-19疫情大流行的衝擊中恢復過來。

聯準會又在今年5月的會議升息2碼，這是2000年以來最大升息幅度。

美國喬治梅森大學貨幣政策學者薩姆納（Scott Sumner）表示，就像聯準會官員在1990年代擔心通膨問題一樣，聯準會可能在2020年代初期擔心通膨率過低。

薩姆納提到，從許多標準來看，完全不同的美國聯準會正在掌舵，這代表聯準會官員不希望透過類似1980年代的激進、波動性大幅升息來抑制通膨問題。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀