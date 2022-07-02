各黨推出「美女牌」、「小鮮肉」候選人，是否能在年底選舉中發揮功效？

文：彭秀林

今（2022）年5月25日，在「只聞樓梯響」多時之後，國民黨明星蔣萬安終於正式宣佈，接受國民黨提名，參選台北市長。而在稍早，兩年前曾跟他競逐立委席位落敗的吳怡農，也宣佈不再連任民進黨台北市黨部主委，並會「在哪裏跌倒、在哪裏站起來」，角逐蔣萬安選舉市長之後留下的立委空缺。

兩人的一進一退，不只牽動著台灣政壇的目光，也牽動著廣大粉絲的注意力。在「蔣萬安地方媽媽後援會」的羣組裏，便流傳著蔣萬安宣佈參選記者會上的帥氣微笑照片，「好帥！」「你看他好斯文！」「正派！跟吳怡農那個邪氣就是不一樣！」

然而，在另一廂，一個由吳怡農鐵粉組成的社團裏，只冷冷地酸蔣萬安「沒肌肉的三角眼要上了」」瘦皮猴，哪裏帥？」「怡農最高！怡農加油！」一時之間，將兩邊的支持者又稍稍拉回了2020年，該選區「雙帥對決」的熱鬧時光。

在前（2020）年，被稱為「全台灣最帥選區」的中山、北松山選區，由於有蔣家第四代蔣萬安與知名學者吳乃德的兒子吳怡農參選，熱鬧滾滾，喧騰全國。蔣萬安身高176公分，外型斯文白淨、談吐温柔有禮，又擁有美國律師身分，在2016年初踏入政壇時，便吸引不少婦女票。許多老一輩的國民黨支持者，則是堅持他「越看越像老蔣總統，帥、正氣」，也是另類被蔣萬安「顏值」征服的粉絲。

而吳怡農雖是政治素人，卻挾著「高盛金童」的財經專業形象歸國，精煉平頭、渾身肌肉，一雙被稱為「小狗眼」的電眼，宣稱自己因為愛台灣而自願返國當兵，專攻國防軍事專業，男子氣概十足，與蔣萬安的白領書生形象形成強烈對比。在官方IG成立初期，吳怡農甚至為了吸引人氣而表演「徒手撕柚子」，壯碩的手臂，吸引不少迷弟迷妹激動圍觀，自封「農夫農婦」（吳怡農的老公、老婆），一時之間，「你覺得蔣萬安與吳怡農誰帥」的話題熱度，甚至一度超越總統候選人蔡英文、韓國瑜，成為青壯選民最愛討論的話題。

最後選舉結果，吳怡農雖然票數輸了蔣萬安十個百分點，卻贏得全國級的關注與網路上的超高人氣，甚至被推選為民進黨台北市黨部的主委。以吳怡農近乎一張白紙的素人資歷、一口並不流利的中文，為何得以拿下許多資深政治工作者求而不可得的台北市黨部主委大位？因為「高顏值」而來的好感度與關注，幾乎可説是最重要的答案。

Photo Credit: 中央社 現任新境界文教基金會副執行長、2021年2月到2022年5月間曾任民進黨台北市黨部主委的吳怡農。

即便在「雙帥對決」落幕後，這股關注男性候選人顏值的風氣依然未歇，甚至越燒越旺。在2022年選舉前夕，有網友整理了藍綠政治人物的「青春九宮格」，當中基隆市長林右昌年輕時代的一張學生照片，劍眉星目，頗有日本男星三浦春馬的氣質，讓他一時間被稱為「台灣政壇的三浦春馬」，基隆的市政表現也連帶受到矚目。

同樣被列入「青春九宮格」的政治人物中，在2014年以39歲之齡當選新竹市長的林智堅，也是不折不扣的高顏值當選人。與台灣傳統男性政治人物禿頭凸肚、西裝袖口過長、褲腳拖地的形象完全不同，他在競選時不但身材保持良好，一身西裝穿著頗有時尚雜誌水準，最神奇的是，他的油頭在新竹知名的強風中仍然一絲不亂，十足紳士風格。

根據選後的新竹市民深度訪談，不少從事科技業的年輕選民稱，選了林智堅，就是為了「讓人家知道我們新竹的市長可以這麼帥」，代表了新竹市民相對年輕、在台北之外另立「科學園區生活圈」的野心與想像。

在縣市議員這一層級的選舉中，因為採取複數選區制度（即一選區可以選出多人代表），更有利於青年參政，讓更多「小鮮肉」得以出頭。各縣市都動輒有「台中三帥」、「彰化四帥」的非正式組合，在選民的津津樂道中出線。苗栗縣議員曾玟學與立法委員賴品妤這對政壇情侶，更自稱為「品學兼優」組合，到市場掃街發放春聯時，俊男美女組合吸睛，拜票也格外順利。

台灣「婦女票」現象始祖：馬英九

Photo Credit: 中央社

不過，説到男性「鮮肉」擄獲婦女票的始祖，當推前任總統馬英九。馬英九在1998年競選台北市長時，便以高學歷、清秀的容貌、和善的態度而成為台北市的師奶殺手。當年的台北市，正是誠品書店、IKEA紛紛開幕，《還珠格格》在電視上熱映的年代，台北市新中產階級對於民進黨男性政治人物粗魯、生猛的政治氣質逐漸感到不耐，渴望有新世代的政治代表出現。

這時，被暱稱為「小馬哥」的馬英九出現了。選民以他的姓氏、也是周潤發在《英雄本色》中的角色稱呼他，毫不掩藏對他帥氣容貌的喜愛。哈佛大學法律系畢業、風度翩翩、熱愛在城市中慢跑，與其説馬英九的顏值擄獲了選民的心，不如説他代表了90年代台北新中產階級對都市生活的想像：陳水扁式的犀利、憤怒、陽剛男子氣概已經過時，男人要優雅、帥氣、温柔才是王道。

1998年的選舉中，馬英九擊敗滿意度頗高的陳水扁市府團隊，入主首都。他的婦女票優勢一直延燒到2008年，讓他順利登上總統大位。根據數據研究顯示，2008年是台灣首次出現「性別差距」的選舉，即男女性選民的投票傾向開始出現明顯差距。在該年投票的選民當中，投給馬英九的女性選民，遠遠超過投給謝長廷的男性選民，但投給兩者的男性選票，則沒有如此顯著的差異。婦女票，也成為馬英九奪下高票的關鍵因素。

當然，女性選民對與馬英九的支持，必須綜合諸多因素來分析，並非僅僅只是因為「顏值」而已，但自此而後，「婦女票」開始與「美女牌」並列，成為台灣各大選舉操盤手們的勝選關鍵字之一。2012年選舉，國民黨便在馬英九領導的團隊策劃下，徵召了前新聞局長江啓臣、知名主播陳以真、前籃球國手錢薇娟等人「空降」從未經營過的選區，想複製馬英九的成功方程式，以高學歷、高顏值的形象強取選票。