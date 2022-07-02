各黨推出「美女牌」、「小鮮肉」候選人，是否能在年底選舉中發揮功效？
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實際上，在這一大波「男性鮮肉候選人」出現之前，錢薇娟口中的「豬哥票」才是政壇主流現象。豬哥，為台語，台灣民間專以此指「好色、色眯眯的男性」，在過往立法委員也採取複數選區制度，政黨可能會在一些選出推出美女候選人來吸引男性選票。直到2008年後，才由馬英九正式開啓「帥哥吸引婦女票」的慣例。
文：彭秀林
今（2022）年5月25日，在「只聞樓梯響」多時之後，國民黨明星蔣萬安終於正式宣佈，接受國民黨提名，參選台北市長。而在稍早，兩年前曾跟他競逐立委席位落敗的吳怡農，也宣佈不再連任民進黨台北市黨部主委，並會「在哪裏跌倒、在哪裏站起來」，角逐蔣萬安選舉市長之後留下的立委空缺。
兩人的一進一退，不只牽動著台灣政壇的目光，也牽動著廣大粉絲的注意力。在「蔣萬安地方媽媽後援會」的羣組裏，便流傳著蔣萬安宣佈參選記者會上的帥氣微笑照片，「好帥！」「你看他好斯文！」「正派！跟吳怡農那個邪氣就是不一樣！」
然而，在另一廂，一個由吳怡農鐵粉組成的社團裏，只冷冷地酸蔣萬安「沒肌肉的三角眼要上了」」瘦皮猴，哪裏帥？」「怡農最高！怡農加油！」一時之間，將兩邊的支持者又稍稍拉回了2020年，該選區「雙帥對決」的熱鬧時光。
在前（2020）年，被稱為「全台灣最帥選區」的中山、北松山選區，由於有蔣家第四代蔣萬安與知名學者吳乃德的兒子吳怡農參選，熱鬧滾滾，喧騰全國。蔣萬安身高176公分，外型斯文白淨、談吐温柔有禮，又擁有美國律師身分，在2016年初踏入政壇時，便吸引不少婦女票。許多老一輩的國民黨支持者，則是堅持他「越看越像老蔣總統，帥、正氣」，也是另類被蔣萬安「顏值」征服的粉絲。
而吳怡農雖是政治素人，卻挾著「高盛金童」的財經專業形象歸國，精煉平頭、渾身肌肉，一雙被稱為「小狗眼」的電眼，宣稱自己因為愛台灣而自願返國當兵，專攻國防軍事專業，男子氣概十足，與蔣萬安的白領書生形象形成強烈對比。在官方IG成立初期，吳怡農甚至為了吸引人氣而表演「徒手撕柚子」，壯碩的手臂，吸引不少迷弟迷妹激動圍觀，自封「農夫農婦」（吳怡農的老公、老婆），一時之間，「你覺得蔣萬安與吳怡農誰帥」的話題熱度，甚至一度超越總統候選人蔡英文、韓國瑜，成為青壯選民最愛討論的話題。
最後選舉結果，吳怡農雖然票數輸了蔣萬安十個百分點，卻贏得全國級的關注與網路上的超高人氣，甚至被推選為民進黨台北市黨部的主委。以吳怡農近乎一張白紙的素人資歷、一口並不流利的中文，為何得以拿下許多資深政治工作者求而不可得的台北市黨部主委大位？因為「高顏值」而來的好感度與關注，幾乎可説是最重要的答案。
即便在「雙帥對決」落幕後，這股關注男性候選人顏值的風氣依然未歇，甚至越燒越旺。在2022年選舉前夕，有網友整理了藍綠政治人物的「青春九宮格」，當中基隆市長林右昌年輕時代的一張學生照片，劍眉星目，頗有日本男星三浦春馬的氣質，讓他一時間被稱為「台灣政壇的三浦春馬」，基隆的市政表現也連帶受到矚目。
同樣被列入「青春九宮格」的政治人物中，在2014年以39歲之齡當選新竹市長的林智堅，也是不折不扣的高顏值當選人。與台灣傳統男性政治人物禿頭凸肚、西裝袖口過長、褲腳拖地的形象完全不同，他在競選時不但身材保持良好，一身西裝穿著頗有時尚雜誌水準，最神奇的是，他的油頭在新竹知名的強風中仍然一絲不亂，十足紳士風格。
根據選後的新竹市民深度訪談，不少從事科技業的年輕選民稱，選了林智堅，就是為了「讓人家知道我們新竹的市長可以這麼帥」，代表了新竹市民相對年輕、在台北之外另立「科學園區生活圈」的野心與想像。
在縣市議員這一層級的選舉中，因為採取複數選區制度（即一選區可以選出多人代表），更有利於青年參政，讓更多「小鮮肉」得以出頭。各縣市都動輒有「台中三帥」、「彰化四帥」的非正式組合，在選民的津津樂道中出線。苗栗縣議員曾玟學與立法委員賴品妤這對政壇情侶，更自稱為「品學兼優」組合，到市場掃街發放春聯時，俊男美女組合吸睛，拜票也格外順利。
台灣「婦女票」現象始祖：馬英九
不過，説到男性「鮮肉」擄獲婦女票的始祖，當推前任總統馬英九。馬英九在1998年競選台北市長時，便以高學歷、清秀的容貌、和善的態度而成為台北市的師奶殺手。當年的台北市，正是誠品書店、IKEA紛紛開幕，《還珠格格》在電視上熱映的年代，台北市新中產階級對於民進黨男性政治人物粗魯、生猛的政治氣質逐漸感到不耐，渴望有新世代的政治代表出現。
這時，被暱稱為「小馬哥」的馬英九出現了。選民以他的姓氏、也是周潤發在《英雄本色》中的角色稱呼他，毫不掩藏對他帥氣容貌的喜愛。哈佛大學法律系畢業、風度翩翩、熱愛在城市中慢跑，與其説馬英九的顏值擄獲了選民的心，不如説他代表了90年代台北新中產階級對都市生活的想像：陳水扁式的犀利、憤怒、陽剛男子氣概已經過時，男人要優雅、帥氣、温柔才是王道。
1998年的選舉中，馬英九擊敗滿意度頗高的陳水扁市府團隊，入主首都。他的婦女票優勢一直延燒到2008年，讓他順利登上總統大位。根據數據研究顯示，2008年是台灣首次出現「性別差距」的選舉，即男女性選民的投票傾向開始出現明顯差距。在該年投票的選民當中，投給馬英九的女性選民，遠遠超過投給謝長廷的男性選民，但投給兩者的男性選票，則沒有如此顯著的差異。婦女票，也成為馬英九奪下高票的關鍵因素。
當然，女性選民對與馬英九的支持，必須綜合諸多因素來分析，並非僅僅只是因為「顏值」而已，但自此而後，「婦女票」開始與「美女牌」並列，成為台灣各大選舉操盤手們的勝選關鍵字之一。2012年選舉，國民黨便在馬英九領導的團隊策劃下，徵召了前新聞局長江啓臣、知名主播陳以真、前籃球國手錢薇娟等人「空降」從未經營過的選區，想複製馬英九的成功方程式，以高學歷、高顏值的形象強取選票。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。