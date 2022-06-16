先挑釁再拘捕、又剷平穆斯林家園，印度執政黨污辱先知穆罕默德加劇宗教衝突

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度多個城市自2022年6月10日開始，陸續有穆斯林發起大規模示威活動，抗議印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人公開貶損伊斯蘭教先知穆罕默德（Muḥammad）。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，印度賈坎德邦首府「蘭契」（Ranchi）、東北部大城「豪拉」（Howrah）、印度北方邦工商業重鎮「坎普爾」（Kanpur），以及同屬北方邦管轄的「薩哈蘭普爾」（Saharanpur）皆有部分穆斯林示威人士焚燒街區店家、損毀周遭車輛，並與警方發生衝突，在豪拉市區，更有人民黨的辦公室遭破壞。

《衛報》也表示，連續的衝突事件，在蘭契地區已造成2人死亡、數百人受傷及遭拘捕。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指出，截至6月15日上午，蘭契警方共紀錄了25起與抗議活動有關的暴力事件，其中包括部分抗議者試圖從警察手中搶奪武器、投擲石塊，或挑釁維安人員。

印度媒體《The Print》則稱，在許多示威衝突中，多數警力以揮舞警棍、投擲催淚瓦斯的方式試圖驅趕抗議民眾，目前並無傳出有員警傷亡。

身為「始作俑者」的執政黨如何回應？

印度人民黨發言人夏爾瑪（Nupur Sharma）於今（2022）年5月26日參加印度新聞頻道《Times Now》時，出言羞辱伊斯蘭教先知穆罕默德及其最年輕的妻子阿伊夏（Aisha），此番言論不僅引發印度境內大量穆斯林不滿、部分人士要求對夏爾瑪處以絞刑，更引起海外伊斯蘭世界的抨擊。

據《英國廣播公司》（BBC）揭露，在夏爾瑪發表侮辱性言論後，阿拉伯聯合大公國（The UAE）、阿曼（Oman）、伊拉克（Iraq）、約旦（Jordan）、利比亞（Libya）以及巴林（Bahrain）等阿拉伯國家皆隨即發出譴責。科威特（Kuwait）、伊朗（Iran）和卡達（Qatar）甚至直接致電印度大使館進行抗議。

卡達外交部對此便表示：「這種仇視伊斯蘭教的言論，若繼續存在卻不受懲罰，對人權實則構成嚴重威脅，並可能導致印度社會偏見加劇及邊緣化穆斯林處境，最終造成暴力和仇恨事件重複發生。」

在諸多阿拉伯國家的譴責下，當前執政、意識形態傾向右翼印度教民族主義的印度人民黨，因擔憂引發外交、經貿危機，最後選擇公開道歉。

現階段除將夏爾瑪做停職處分，另解僱該黨德里分部的新聞媒體處負責人金達爾（Naveen Jindal），金達爾日前亦就該爭議事件發表挑釁言論。

「人民黨強烈譴責侮辱任何信仰或宗教人士的言論。人民黨也反對貶低任何宗教的意識形態，我們絕對不贊同這樣的行徑。」 印度人民黨在其公布的聲明中如此寫道。

出動推土機剷平穆斯林家園

然而，面對國內因夏爾瑪不當言論而起的衝突事件，印度人民黨卻採取完全不同的處理方式打壓境內穆斯林群體。

印度北方邦（Uttar Pradesh）首席部長、所屬印度人民黨的印度教民族主義僧伽阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath），於6月12日向北方邦當局下令，夷平部分穆斯林住所。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，阿蒂提亞納特命令北方邦官員，直接拆除穆斯林示威者的「非法」住宅。參與抗議活動的法蒂瑪（Afreen Fatima）便告訴《半島電視台》，在6月10日的示威遊行發生不久後，當地警隊隨即包圍了她的自宅，並在幾小時內就將這棟2層樓的建築夷為平地，還將住家的家具、書籍、私人物件等財物隨意棄置在一旁的荒地上。

北方邦警察同時也將法蒂瑪的父母及胞妹拘捕，當地法院甚至指控法蒂瑪的父親是抗議活動的策劃者，並不斷宣稱這棟建築是「非法建造」。

「強制拆遷我們的住處絕對是非法的，該房舍原本就是屬於我母親的財產，且我們已經繳了超過20年的房屋稅，政府也從未表示這個房屋是非法建物，如果整棟建築都不合法，為何當局還要強收我們稅？」法蒂瑪在接受《半島電視台》專訪時如此表示。

法蒂瑪認為，這根本是政府對穆斯林所做的「報復行徑」，且根本沒有證據顯示其父親是活動的策劃者，當局在將法蒂瑪家人拘留的過程中，也沒有出示任何「逮捕令」或相關證明。「用推土機強拆我們的住處，才是政府非法的行為」法蒂瑪補充說道。

現年48歲、同樣居住於北方邦的穆斯林阿拉姆（Imamuddin Alam）向《衛報》表示：「我很擔心這一帶的雜貨店，最後可能會只剩下瓦礫和廢土。印度人民黨現在對付我們的方式就是『先挑釁我們，當我們抗議時便逮捕我們，然後再剷平我們的家園。』」

據悉，僅在6月11至12日期間，北方邦就至少有2處穆斯林住宅遭強制拆除。

擔憂掉入「印度教極右翼」的衝突陷阱

《衛報》分析，過去2年裡，印度人民黨部分官員及印度教極端組織，經常針對穆斯林發表侮辱、歧視性言論，且次數日趨頻繁，然而印度總理莫迪（Narendra Modi）及印度人民黨的其他高層皆對這些言論保持沉默。其他反對人士就算不滿人民黨的處理方式，也因擔心遭佔印度總人口80％的印度教信眾抨擊，最終選擇不予干涉。

「印度穆斯林政治委員會」（Muslim Political Council of India）主席拉馬尼（ Taslim Rahmani）對此強調，穆斯林各方的領袖皆在尋找適切的回應方式。