聯準會升息3碼抗通膨，《華爾街日報》示警經濟恐過度降溫，拜登年底期中選舉壓力大
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高通膨讓美國民眾叫苦連天，讓拜登的支持率連跌3周，僅剩下39%，上任以來最低。距離11月初的美國期中選舉僅剩5個月不到，若無法解決高物價壓力，拜登所屬的民主黨勢將遭到選民背棄，失去國會領導地位，讓拜登執政後期面臨更大施政壓力。
聯準會大幅升息，《華爾街日報》示警經濟恐過度降溫
（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今（16）日宣布升息3碼，為28年來最大升幅。《華爾街日報》警告，大幅升息可能有助聯準會對抗居高不下的通貨膨脹，但經濟降溫過頭的風險隨之升高。
聯準會官員歷經兩天集會，決議調升聯邦資金利率目標區間3碼（0.75個百分點），並示意將積極升息到年底，明（2023）年持續調高這項短期基準利率。最新經濟預測顯示，官員預期經濟成長將明顯減速，通膨逐步降溫，接近半世紀低點的失業率回升。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會說升息3碼不會是常態後，投資人稍微安心。美股止跌強彈，美國公債買氣再現、殖利率下滑。
《華爾街日報》專欄文章分析，聯準會為壓制通膨、讓鮑爾口中「極度吃緊」的勞動市場降溫，一口氣升息3碼是大膽之舉，也伴隨重大風險：經濟降溫可能比聯準會預期還快，在聯準會意識到之前邁向衰退。
聯準會最新預測顯示，官員預期今年剩餘4次決策會議還會升息1.75個百分點，明年再升息0.25至0.5個百分點，使基準利率達到3.75%左右，遠高於聯準會稱作「中性利率」、也就是不刺激也不抑制經濟成長的2.5%。
最新預測顯示，聯準會官員預期今明兩年美國國內生產毛額（GDP）僅各成長1.7%，不如去年擴張5.5%的表現；今年底失業率升至3.7%，明年底達到3.9%，略高於今年5月的3.6%。
文章寫道，簡言之，聯準會官員期待把經濟帶向痛楚可容忍的軟著陸，「是個好結果，如果他們能辦到」。
鮑爾在記者會坦言實現「軟著陸」並不容易，原因在於俄烏戰爭恐刺激能源與大宗商品價格持續上漲，中國對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封控防疫造成供應鏈亂局加劇，這些都是聯準會嘗試壓制通膨掌控不了的外部供給因素，升息只能壓抑內部需求。
鮑爾記者會結束不久，富國銀行（Wells Fargo）經濟學家在致客戶報告中說，明年經濟陷入衰退「現在似乎更有可能了」。
《華爾街日報》也認為實現「軟著陸」並非易事，特別是美國經濟仍深受COVID-19大流行影響，了解經濟實情依舊困難重重。
隨著房貸利率竄升，美國房市已明顯走弱。民眾消費從貨品轉向服務，汽油價格水漲船高，許多零售商業績開始受影響。但就業市場欣欣向榮，業者對勞工的需求似乎還很旺盛，而一般家庭還有充裕的銀行存款。
文末寫道，未來幾個月最佳結果將是通膨在聯準會把利率拉得更高前開始降溫。唯有一連串消費者物價數據顯示通膨朝聯準會目標2%回歸，決策官員才會確信他們可稍微放慢升息步調，「但如果通膨居高不下，那（指官員放慢升息步調）是不會發生的，而聯準會把經濟推向衰退的風險只會增加」。
聯準會升息抗通膨，拜登年底期中選舉壓力大
（中央社）美國聯準會今天宣布升息3碼，期望化解通膨壓力。但每加侖平均油價漲破5美元、食物價格持續上揚，美國民眾的不滿衝上高點，不僅反映在美國總統拜登（Joe Biden）的支持率上，年底的期中選舉可能也不會好看。
美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布大幅升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，期望能壓制處在40年高點的通貨膨脹。
當美國勞工部10日即將公布5月份消費者物價指數（CPI）之前，白宮還頗具信心地向媒體表示，5月報告可望出現通貨膨漲趨緩、經濟穩定增長等拜登（Joe Biden）政府期望的趨勢，不料實際數據事與願違，5月CPI較去年同期飆升8.6%，攀升速度是1981年12月以來最高，讓官員大為錯愕。
物價飆升持續反映在美國民眾日常生活，食品雜貨價格較去年增加11.9%，是1979年以來最大漲幅；而根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美平均汽油價格已升破每加侖5美元，創下歷史新高。
更糟的是，美國民眾的消費者信心指數（CCI）也有惡化趨勢。密西根大學公布的最新CCI初估值顯示，從5月的58.4降為6月的50.2，是有記錄以來的新低；近半受訪者將悲觀看法歸因於通膨，高於一個月前的38%。
儘管物價上揚因素眾多，不能全怪罪拜登的施政不力，俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國COVID-19擴散帶來的糧食短缺、供應鏈中斷、天然氣價格飆漲，都是物價上揚的主因。但高通膨讓美國民眾叫苦連天，對拜登政府面對高物價的束手無策大感不滿，明確反映在拜登支持度上，讓拜登的支持率連跌3周，僅剩下39%，上任以來最低。
距離11月初的美國期中選舉僅剩5個月不到，若無法解決高物價壓力，拜登所屬的民主黨勢將遭到選民背棄，失去國會領導地位，讓拜登執政後期面臨更大施政壓力。
為了遏制物價上揚壓力，拜登也顧不得聯準會的獨立性，罕見地將聯準會主席鮑爾叫進白宮，商談對抗通膨的因應之道，以遏制物價上揚，雖然拜登仍頻向外界保證尊重聯準會職權，聯準會做任何決策都不會受到政治干預。
除了透過貨幣政策，拜登政府也大量釋出戰略石油儲備、呼籲石油業者增加石油產量，並考慮取消部分對中國加徵的「不負責任」關稅，就是希望能減緩物價上揚壓力，化解政治危機。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。