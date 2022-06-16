聯準會升息3碼抗通膨，《華爾街日報》示警經濟恐過度降溫，拜登年底期中選舉壓力大

聯準會大幅升息，《華爾街日報》示警經濟恐過度降溫

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今（16）日宣布升息3碼，為28年來最大升幅。《華爾街日報》警告，大幅升息可能有助聯準會對抗居高不下的通貨膨脹，但經濟降溫過頭的風險隨之升高。

聯準會官員歷經兩天集會，決議調升聯邦資金利率目標區間3碼（0.75個百分點），並示意將積極升息到年底，明（2023）年持續調高這項短期基準利率。最新經濟預測顯示，官員預期經濟成長將明顯減速，通膨逐步降溫，接近半世紀低點的失業率回升。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會說升息3碼不會是常態後，投資人稍微安心。美股止跌強彈，美國公債買氣再現、殖利率下滑。

《華爾街日報》專欄文章分析，聯準會為壓制通膨、讓鮑爾口中「極度吃緊」的勞動市場降溫，一口氣升息3碼是大膽之舉，也伴隨重大風險：經濟降溫可能比聯準會預期還快，在聯準會意識到之前邁向衰退。

聯準會最新預測顯示，官員預期今年剩餘4次決策會議還會升息1.75個百分點，明年再升息0.25至0.5個百分點，使基準利率達到3.75%左右，遠高於聯準會稱作「中性利率」、也就是不刺激也不抑制經濟成長的2.5%。

最新預測顯示，聯準會官員預期今明兩年美國國內生產毛額（GDP）僅各成長1.7%，不如去年擴張5.5%的表現；今年底失業率升至3.7%，明年底達到3.9%，略高於今年5月的3.6%。

文章寫道，簡言之，聯準會官員期待把經濟帶向痛楚可容忍的軟著陸，「是個好結果，如果他們能辦到」。

鮑爾在記者會坦言實現「軟著陸」並不容易，原因在於俄烏戰爭恐刺激能源與大宗商品價格持續上漲，中國對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封控防疫造成供應鏈亂局加劇，這些都是聯準會嘗試壓制通膨掌控不了的外部供給因素，升息只能壓抑內部需求。

鮑爾記者會結束不久，富國銀行（Wells Fargo）經濟學家在致客戶報告中說，明年經濟陷入衰退「現在似乎更有可能了」。

《華爾街日報》也認為實現「軟著陸」並非易事，特別是美國經濟仍深受COVID-19大流行影響，了解經濟實情依舊困難重重。

隨著房貸利率竄升，美國房市已明顯走弱。民眾消費從貨品轉向服務，汽油價格水漲船高，許多零售商業績開始受影響。但就業市場欣欣向榮，業者對勞工的需求似乎還很旺盛，而一般家庭還有充裕的銀行存款。

文末寫道，未來幾個月最佳結果將是通膨在聯準會把利率拉得更高前開始降溫。唯有一連串消費者物價數據顯示通膨朝聯準會目標2%回歸，決策官員才會確信他們可稍微放慢升息步調，「但如果通膨居高不下，那（指官員放慢升息步調）是不會發生的，而聯準會把經濟推向衰退的風險只會增加」。

聯準會升息抗通膨，拜登年底期中選舉壓力大

（中央社）美國聯準會今天宣布升息3碼，期望化解通膨壓力。但每加侖平均油價漲破5美元、食物價格持續上揚，美國民眾的不滿衝上高點，不僅反映在美國總統拜登（Joe Biden）的支持率上，年底的期中選舉可能也不會好看。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布大幅升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，期望能壓制處在40年高點的通貨膨脹。

當美國勞工部10日即將公布5月份消費者物價指數（CPI）之前，白宮還頗具信心地向媒體表示，5月報告可望出現通貨膨漲趨緩、經濟穩定增長等拜登（Joe Biden）政府期望的趨勢，不料實際數據事與願違，5月CPI較去年同期飆升8.6%，攀升速度是1981年12月以來最高，讓官員大為錯愕。

物價飆升持續反映在美國民眾日常生活，食品雜貨價格較去年增加11.9%，是1979年以來最大漲幅；而根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美平均汽油價格已升破每加侖5美元，創下歷史新高。

更糟的是，美國民眾的消費者信心指數（CCI）也有惡化趨勢。密西根大學公布的最新CCI初估值顯示，從5月的58.4降為6月的50.2，是有記錄以來的新低；近半受訪者將悲觀看法歸因於通膨，高於一個月前的38%。

儘管物價上揚因素眾多，不能全怪罪拜登的施政不力，俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國COVID-19擴散帶來的糧食短缺、供應鏈中斷、天然氣價格飆漲，都是物價上揚的主因。但高通膨讓美國民眾叫苦連天，對拜登政府面對高物價的束手無策大感不滿，明確反映在拜登支持度上，讓拜登的支持率連跌3周，僅剩下39%，上任以來最低。

距離11月初的美國期中選舉僅剩5個月不到，若無法解決高物價壓力，拜登所屬的民主黨勢將遭到選民背棄，失去國會領導地位，讓拜登執政後期面臨更大施政壓力。

為了遏制物價上揚壓力，拜登也顧不得聯準會的獨立性，罕見地將聯準會主席鮑爾叫進白宮，商談對抗通膨的因應之道，以遏制物價上揚，雖然拜登仍頻向外界保證尊重聯準會職權，聯準會做任何決策都不會受到政治干預。

除了透過貨幣政策，拜登政府也大量釋出戰略石油儲備、呼籲石油業者增加石油產量，並考慮取消部分對中國加徵的「不負責任」關稅，就是希望能減緩物價上揚壓力，化解政治危機。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀