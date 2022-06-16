MIS-A 好發於年輕男性，確診後3週可能出現5大症狀，羅一鈞：國內尚無通報病例

（中央社）前國健署長邱淑媞在臉書提到，14日出現2名40多歲男性解隔離後病逝可能死於MIS-A。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（15）日說，雖然MIS-A好發成年男性，但國內尚無通報。

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續，部分兒童出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），備受關注。邱淑媞在臉書發文指出，成人多系統發炎症候群（MIS-A）其中A指的是成人（adults），與MIS-C一樣，都是因染疫產生多系統發炎症候群，懷疑台灣可能已有相關案例。

羅一鈞昨天下午在疫情記者會中表示，目前沒有接到MIS-A臨床診斷通報，國內還沒有真正通報為MIS-A的個案。據美國去（2021）年9月統計，國際上已通報MIS-A個案共200多例，其中男性占7成，患者年齡介於19至34歲，平均年齡約20多歲，40至50歲並非好發年齡。

羅一鈞指出，MIS-A有5大症狀，包含發燒（96％）最多、低血壓（60％）次之、心臟功能低下（54％）、呼吸喘（52％）及腹瀉（52％），多數在確診後3週以上才會出現症狀。前天國內解隔離後死亡的40多歲男性，距離發病都是在兩週內，評估為MIS-A的機率不是那麼高，但不能排除，需要後續研判。

國內疫情走向及死亡人數持續受關注，近期有推估6月底疫情探底看法，甚至認為台灣有多人染疫死亡未通報狀況。羅一鈞表示，尊重各種預估，疫情走向會受民眾自主防疫措施遵從性影響，至於未通報率可能就是待審人數，不見得是黑數，而是仍在研判的個案。

確診康復者獲得「無敵星星」說法持續受關注，近期英國有研究顯示，打滿3劑疫苗者，在第一波Omicron爆發期間仍然染疫，就算感染依舊無法增強免疫反應，所以才會有2、3度感染狀況發生。

羅一鈞表示，針對重複感染，不同國家團隊有不同研究，大部分研究仍認為接種3劑疫苗對預防重複感染有保護效果，確實會在3至5個月後衰退，在不同時期就會看到不同效果，施打疫苗對預防重症和死亡確實有顯著效果，即使重複感染，也有很好保護，疫苗對預防兒童MIS-C也有很好效果。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航