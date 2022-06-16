雙北成立「確診病歿者喪葬專區」20日啟用，設置臨時冷藏櫃、入殮區並提供透明屍袋

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診死亡者依中央規定需在24小時內火化引熱議，雙北兩市昨（15）日公布20日起將成立確診病歿者喪葬專區，將設有大體臨時冷藏櫃及入殮區，並提供透明視窗型屍袋，供家屬瞻仰遺容。

台北市副市長黃珊珊昨日在北市疫情記者會表示，中央目前的規定還是確診者死亡後儘速火化，經過許多市民反映後，為了讓亡者更有尊嚴且避免對家屬的二次傷害，北市府將啟用確診者喪葬專區。

黃珊珊說明，此專區相關的措施總計有7項，大體火化方面將設置待火化大體臨時冷藏櫃，減少讓殯葬業者在醫院將大體移出後，在車上入殮、在靈車上等待的情形。

黃珊珊表示，若大體冰存完畢，需在晚間進入火化，也將設有臨時入殮區，讓大體能夠在此入殮到棺木裡，家人也能在此進行簡單的告別。另外也會設置火化前的儀式告別曲，家屬也可在此向死者告別。

喪葬關懷方面，黃珊珊表示將會提供家屬24小時諮詢專線，電話號碼為（02）8732-9762。北市府針對確診者家屬也會主動提供電話關懷，並要求心理衛生中心啟動悲傷輔導，盡量協助有需要的民眾。

黃珊珊表示，北市府自下週起會提供特殊式窗型大體袋，讓家屬能瞻仰死者，另外也會設置牌位拜飯專區。

《中央社》報導，新北市副市長劉和然昨日表示，因新北市、台北市屬共同生活圈，雙北14日共同討論後決定，確診死亡者告別式措施。

新北市自20日起依中央現行指引，免費提供透明視窗型屍袋，於三峽火化場設置專區，有臨時冷藏櫃、臨時入殮區、儀式告別區，讓家屬陪亡者走完最後一程，安心告別。

新北市民政局長柯慶忠補充說明，會設置牌位安排誦經祝禱，每天上午有祈福法會告慰亡靈；透明視窗型屍袋則是讓家屬有機會見最後一面。

《公視新聞網》報導，對於此項新措施，有殯葬業者反映，以二殯來說，旁邊可能沒有這麼多的閒置腹地可以放置這些設備，考量冷藏量能，推估大體冷藏的天數可能得限制。

殯葬業者指出，「這些設備，必須要在一個比較隱密的地方，比如說冰箱就需要溫度較低的地方，來擺設大體，暴露的開放式空間不太尊重往生者。」

也有殯葬業者表示，這是雙北經過縝密溝通後，做出的讓步因應，期盼後續有明確的指引，供業者來依循。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航