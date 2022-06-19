創造「中年危機」的是一位加拿大精神分析學家，他在晚年很後悔提出這個概念
我們想讓你知道的是
步入中年之後，另一個最大的轉變是要去調整、甚至改變過去習以為常的東西，不能再像年輕時期般的持續擴展，超出能力範圍。在家庭、工作和社會的壓力下，重新建立新的「真實自我」系統．像是從跑百米轉換成跑馬拉松，並且要練習適度的「配速」，才能順利進入到人生最後的週期。
文：張淑媛（台灣大學森林環境暨資源學系碩士班）
「中年危機」（midlife crisis）存在嗎？創造中年危機一詞的是一位加拿大籍精神分析學家艾略特．賈克（Elliott Jaques），當時他48歲，後來活到86歲。他在發表論文到去世的38年間寫了12本書，身上沒出現他所謂的「中年危機」。他在晚年曾向友人表示，後悔提出這個概念，因為中年危機並非客觀存在。
樂觀看待中年轉變階段
實際上從科學角度來看，中年（midlife）在很大程度仍是未知領域，但是大眾群體卻存留中年危機一詞的刻板印象，形成對中年相關的誤解。一份在2020年發表的論文期刊，以客觀多面向角度討論中年人面臨的機遇和挑戰，將中年視為充滿活力的時期．積極樂觀看待中年的轉變階段．重新概念化中年為關鍵的人生階段．
心理學家榮格將中年稱為生命的下午，最著名的是愛利克·艾瑞克森（Erik Erikson）提出的「心理社會發展論」，把人生發展分為八個階段，中年期及老年期是最後的兩個階段。中年期從40歲到65歲，其中40～50歲為中年轉換期，55～60歲達到中年高峰期。
他非常注重中年期，在晚年還出版《Erikson老年研究報告》強調一個人的「自我」會隨著年齡的增長，內在的心理與外在的社會，不斷地發展與平衡。而每一階段看似的危機藉著修正去消彌對立，維持一個和諧的狀態，進入到下一個階段。
中年時期是在人生的轉換期，為進入到人生最後一個階段做大幅的調整，開始評價以往的生活，檢視人生的現實狀態。有時又對未來充滿迷茫而停滯不前，所以面臨的挑戰是外而內、內而外的雙重夾擊，但是經歷轉折後，進入比較穩定的時期，這時期會建立自己的價值觀、信念和個人優勢．
從跑百米轉變成跑馬拉松
步入中年之後，另一個最大的轉變是要去調整、甚至改變過去習以為常的東西，不能再像年輕時期般的持續擴展，超出能力範圍。在家庭、工作和社會的壓力下，重新建立新的「真實自我」系統．像是從跑百米轉換成跑馬拉松，並且要練習適度的「配速」，才能順利進入到人生最後的週期。
除了任務、責任及角色的調整，同時面臨生理、心理上的明顯變化，許多醫學研究都提出，中年的健康和幸福對於下一階段的老年生活有著深刻巨大的影響，中年的代謝性疾病、壓力相關的憂鬱症等要及早治療與預防，對於整體健康必須要更積極的關注，慢慢改變生活型態、飲食以及運動休閒習慣，為身體的衰老及早準備．
從大自然體悟生命的意義
中年期是人生中相當長的一段歲月，人生的許多重要任務都在這一時期完成，看待人生的方式由年輕的外傾變得越來越內傾。依照榮格的理論，中年時期把關注的焦點投向內心，以內省方式檢視人生的現實狀態，探究生命的意義。有時對未來感到迷茫或焦慮不安，要如何渡過這段停滯不前的困境呢？
O’Connor和Chamberlain的研究顯示，自然體驗讓中年人體悟到生命的意義，許多學者都呼應威爾遜（Edward O. Wilson）的「親自然假說」，人類與其他生命系統之間有獨特的聯繫，人是屬於自然的一部分，在一個不穩定的世界中，大自然提供了自我超越的感受，親近大自然也增強在生活中的意義感及存在感．
許多發布在環境與公共衛生領域的實證研究證明，自然環境帶來的健康效益，特別是森林生態系統當中樹木釋放的揮發性物質及芬多精能增強人體自然殺手（NK）細胞，提升免疫力。在森林裡漫步行走能觸發感官與森林之間的相互作用，減少焦慮。隨著大自然的季節更替、生生不息的循環，感受到生命的力量，調整生活節奏，重新與自然連結有助於建立深層的平衡和幸福感．
成年後幸福感的U型曲線
另一個對於中年的迷思，來自於一些大型研究公布的U型曲線圖，這項調查是由經濟學家們主導調查與其他年齡比較的幸福感受，從1991年已在德國、英國、美國等多個國家／地區進行複製，到2018年累積了145國。
調查結果（下圖）顯示幸福感從青少年晚期開始下降，在45～50歲區間來到谷底，然後在50多歲觸底反彈，一路緩步爬升。
因為沒有科學的解釋說明幸福感是受到年齡的影響，經濟學者、心理學者對於曲線有各自的解讀．有人認為中年危機真的存在，也有人認為這是個過渡期，看到的是曲線另一端往上走揚的微笑。
中年是人生必經的過程，正面的看待接受，如同大自然的定律，也能像當初發明「中年危機」一詞的艾略特．賈克，沒有所謂的「中年危機」．
參考資料
- ”Midlife in the 2020s: Opportunities and Challenges” by Frank J. Infurna, Denis Gerstorf, and Margie E. Lachman（Am Psychol. 2020 May-Jun:75(4）: 470-485）
- ”Meaning in Nature: Meaning in Life as a Mediator of the Relationship Between Nature Connectedness and Well-Being” by Andrew J. Howell, Holli-Anne Passmore, Karen Buro（J Happiness Stu(2013） 14:1681-1696）
- ”Forest Bathing as a Mindful Tourism Practice” by Jelena Farkic, Gorana Isailovic, Steve Taylor（Annals of Tourism Research Empirical Insights 2(2021）100028
- “Is happiness U-shaped everywhere? Age and subjective well-being in 145 countries“by David G. Blanchflower（ Journal of Population Economics（2021） 34:575-624）
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
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畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
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有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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