日本眾議院通過《成人影片（AV）出演被害防止及救濟法》，影片發布1年內演員可無條件解約、要求停止販售
我們想讓你知道的是
前成人影片演員小室友里也對這個法案表示肯定，她認為這個法案，將徹底改革成人影片行業的權力。她今年3月向日本國會表示：「未成年人喪失撤銷契約的權利所造成的真正損害，要等20年後那些未成年人組成家庭、生了孩子之後才能知道」。這次日本國會通過救濟法案，她很高興自己的建議能被政府聽見。
日本眾議院昨（15）日通過了《成人影片（AV）出演被害防止及救濟法》，法案規定成人影片演員在影片發布起1年內，皆可以無條件解約、要求業者停止販售或發行，這個法案被譽為日本成人影業劃時代的新法。
根據《NHK》、《朝日新聞》報導，法案的源起是從今（2022）年春天起，日本成人的年齡從20歲降至18歲，因此18歲和19歲者不能再使用「未成年人撤銷權」解約。
自民黨、立憲民主黨等6黨聯核報告指出，降低成人年齡可能會增加18歲和19歲者將被迫出現在成人影片中的傷害。這項法案在5月27日時眾議院通過、送交參議院，6月14日在參議院內閣委員會通過，最後在昨日眾議院全體會議通過。
影片發布起1年內可無條件解約、演員可拒絕違反意願的性行為
法案對契約內容、拍攝到公開的時間以及契約的取消都做出了規範。法案規定，製作者和演員有義務簽訂契約，契約內容需包括拍攝的具體內容，業者也要說明影片會被公開發布、並說明政府所設立諮詢平台的聯繫方式以及取消契約的方式。
攝影期間，演員可以拒絕違反自己意願的性行為，法案規定從簽約到拍攝所需時間為1個月，從拍攝結束到發布所需時間為4個月。
此外，在影片發布起1年內，無論性別年齡，演員可以無條件解約，（新法施行給予2年為限解約過渡期，2年後恢復成1年），讓業者停止販售或發行影片。
如果業者為了防止契約被取消而恐嚇演員，將被處以3年以下有期徒刑或300萬日元以下罰款（法人為1億日元以下）。
內閣官房長官松野（Matsuno Hirokazu）表示，「成人影片中造成的損害是嚴重的侵犯人權行為，對受害者的身心和個人生活產生長期不利影響，是非常令人擔憂的問題。我也想在政府方面努力工作，例如加強諮詢制度，以防止損害的發生。」
參與該法案起草的自民黨眾議員宮崎（Masahisa Miyazaki）則表示，「為了防止損害並在發生損害時採取減輕的措施，訂定了這個劃時代的法案。即使法案通過了，我們也會密切關注，讓法案好好運作。」
法案通過後也有傳來不一樣的聲音，一些團體和專家擔憂該法案可能造成成人影片的合法化，對此日本國會表示，這不是一項允許非法行為並將其合法化的法律，《日經新聞》報導，國會通過的附帶決議將會對法律的運行狀況進行分析，並會對需要改善的部分採取措施。
前成人片演員：法案將徹底改革成人影片行業的權力
日本法律新聞網《弁護士ドットコムニュース》報導，前成人影片演員小室友里也對這個法案表示肯定，她認為這個法案，將徹底改革成人影片行業的權力。
她今年3月向日本國會表示：「未成年人喪失撤銷契約的權利所造成的真正損害，要等20年後那些未成年人組成家庭、生了孩子之後才能知道」。這次日本國會通過救濟法案，她很高興自己的建議能被政府聽見。
法案規定演員可以拒絕違反本身意願的行為，她也表示認同：「20年前，成人影片演員可以選擇是否發生性行為，但隨著馬賽克技術的發展和對客戶的過度服務，性行為已經成為天經地義。我認為這是對女性的性剝削，很高興該法案明確指出我們不應該進行無意識的性活動，不應該被欺騙。」
新聞來源
- 成人影片被迫出演、被害防止法案、明天將成立（NHK）
- AV救濟法頒布 自公告之日起一年內可以無條件解除契約（朝日新聞）
- AV救濟法成立，影片公布一年內、契約解除可能（日經新聞）
- 制定了AV損害預防法，支持小組「這是一個寶貴的一步」也得到了前女演員小室的評價（弁護士ドットコムニュース）
延伸閱讀
- 沈溺於「謎片」無法自拔？新創公司REMOJO號稱90天內幫助你脫離「慾海」
- OnlyFans掀起情色創作者革命（上）：營造與粉絲的數位親密感，不是「脫越多賺越多」
- OnlyFans掀起情色創作者革命（下）：男人不想為色情片付錢，但願意訂閱「線上女友」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
Tags：
當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗
我們想讓你知道的是
齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。