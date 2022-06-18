夏季之瓜兩三事：上班經歷許多苦，終於能嚐出苦瓜「先苦後甘」的美妙滋味

夏季之瓜

春去夏來，市場上的瓜類蔬菜就變得很多，蒲瓜、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、櫛瓜擺滿菜攤，讓夏令的氣氛特別凸顯。

一個大苦瓜分成兩半，先把子挖空，再依照想做的料理來切片，我通常是一半切塊煮湯，一半切薄片炒鹹蛋或是涼拌。苦瓜可以做雞湯或是排骨湯，做法很容易，先汆燙過去了苦味，在和汆燙過的雞肉或排骨燉煮一小時，可以加點蔭鳳梨，會更有味。

涼拌就是汆燙過再煎，放涼後找個容器，把破布子、米酒和酸梅放進冰箱，醃一個晚上即可。至於炒鹹蛋，要把蛋黃、蛋白分開，分別絞碎，先下蛋黃、再下汆燙過的薄片苦瓜，炒至苦瓜稍微透明再下蛋白炒勻即可食用。

小孩時多半聽到「苦」瓜就覺得不想吃，上班之後大概經歷許多苦，覺得苦瓜不但不苦，苦過之後反而很甘甜，正所謂「先苦後甘」。最早吃到的苦瓜排骨湯應該是在「鬍鬚張」，台灣的滷肉飯小店很喜歡把苦瓜排骨湯用不鏽鋼小缽盛著，放在電蒸鍋裡蒸，一人一小碗，味道挺驚艷。

我自己很喜歡的是新竹中正路上的「源味燉品屋」，多年前在新竹唸書，下課後常會到市區吃碗滷肉飯、苦排湯，再沿著全新竹人行道最好走的中正路或者府後街的運河邊，散步到火車站搭車北返，沿路想想今天上課堂上的韋伯（Max Weber）、涂爾幹（Emile Durkheim），也是一番滋味。

涼拌苦瓜首推米其林一星名店「大三元」，那是辦桌上菜前的幾道小菜之一，醃過酸梅的酸甘甜味道蓋過了苦瓜的苦，也讓「小時候不敢吃苦瓜」的閒話家常主題解了應酬桌上偶而會有的尷尬。

至於鹹蛋炒苦瓜，公館附近的「重順」、「峨眉」都很好吃，尤其「峨眉」刀工特別幼路，薄如蟬翼的苦瓜帶著油，吸滿了幼碎的鹹蛋汁液和鑊氣，我自己怎麼嘗試也煮不出這樣的味道。苦瓜和羊肉也很好搭配，這是我認為捷運民權西路站附近的「下港ㄟ」羊肉店最好吃的一道菜，小魚乾、羊肉和切薄片的苦瓜，光這道菜就可以扒下一碗飯。