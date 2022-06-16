外媒披露臉書限動「抖音化」：將與Messenger重新合併、演算法無限制推薦內容，企圖挽救流失用戶

臉書員工近期接到高層指令，要讓限時動態抖音化。一份洩露的內部備忘錄指出，臉書接下來會模仿抖音無限制的大量推薦內容；分開運作多年的Messenger也會再次與臉書合併，模仿抖音可以透過訊息分享影片的功能。然而，這次的內部變革卻引來公司內部員工批評，指出臉書與成立初衷漸行漸遠，根本就是短視近利。

隨著抖音已成為臉書作為社交媒體龍頭的挑戰者，Meta為削減其影響力便於Instagram上推出Reels短影音功能，希望扭轉臉書用戶成長停滯的劣勢並吸引年輕用戶回流。Meta今（2022）年年初更是將Reels納入臉書，企圖獲得更大成效，然而Meta高管認為這樣的變革在兩大社交媒體的激烈競爭中仍遠遠不夠。

抖音成功關鍵在於，根據用戶觀看習慣來決定推薦影片的種類，並將永無止盡的短影音輸出給民眾。另一方面，不需要追蹤也能看到其他用戶內容的功能，讓就算沒有大量追蹤者的帳戶，也能透過病毒式傳播使影片爆紅，抖音也因此搖身一變成為創作者公平競爭的平台。

一份由《 The Verge》披露的內部備忘錄中，Meta高管艾利森（Tom Alison）指出，未來臉書限時動態的呈現除了優先考慮用戶已追蹤的帳號，接下來更會複製抖音無限制大量推薦內容的方式。此外，Meta也將讓分開8年的臉書與Messenger重新合併，模仿抖音能夠透過訊息分享影片的功能。

「我們最終的發現是，人們希望透過內容建立連結。」艾利森說道。他要求公司團隊引導用戶在臉書內部發送關於Reels的消息，而不是讓民眾在其他App上分享貼文。

目前，以Instagram Reels來說，由演算法投餵且與用戶追蹤帳號無關的內容比例遠遠領先臉書。臉書前述部分的內容僅佔11%，限時動態仍以用戶轉發內容為主而非由AI推薦，這樣的設計無可避免的讓平台居於劣勢。

根據市場調查公司Sensor Tower的統計，抖音去（2021）年第一季的下載次數就高達35億次，一整年的下載量也比臉書、Instagram分別高出20%、 21%。此外今年第一季中，iPhone用戶在抖音停留的平均時間更比臉書多出78%。

雖然臉書每一季收入仍穩定落在數十億美元，每月也有大約30億用戶，卻有跡象表明平台已好景不常。臉書不僅在去年首次出現每日用戶流失，內部報告更揭露平台用戶平均年齡正在上升，青少年用戶到明（2023）年更可能下降45%。

對此艾利森坦承，當Meta意識到抖音是一個強力的競爭對手時已經為時已晚，即便該平台一開始是利用臉書進行廣告宣傳。他指出臉書因為忽視了抖音這種影音社交型態對於人們的價值，因此未能進化。

面對這次的抖音化變革，公司內部反對者向《The Verge》表示，Meta急於複製抖音的方式太過激進，已經與臉書一開始企圖連結家人和朋友的初衷越差越多。「這樣的做法存在著真正的風險，我們不再專注於追求核心差異、與其他公司做出區別，而是為了潮流與利益變得短視近利。」

過去，臉書的核心競爭力一直是關注社交媒體市場中的新秀，並無情地複製它們的核心功能，Meta成功的利用這項戰術對付Snapchat和Stories。對於艾利森來說，這次競爭的決勝關鍵在於臉書是否能夠變得更像抖音，而不是抖音能否超趕臉書。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航