習近平與李克強的政策隱約分歧，但這場路線之爭遠遠稱不上「腥風血雨」
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李克強並沒有公開且直接挑戰習近平的抗疫政策，然卻隱約浮現黨國中央內部對「動態清零」政策之爭議，及以「身體語言」展現隱諱不清權力競逐及政策路線之分歧。
最近數月以來，作為全球金融中心及中國經濟的「火車頭」上海，其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情飆漲歷經從封控至解封過程，全球社會及中國內部皆產生「動態清零」及「與病毒共存」爭論。
在疫情防控治理過程中，中國國家主席習近平與總理李克強為疫情防控與經濟增長，似乎隱約產生路線分歧。習始終堅持「動態清零」政策，不惜付出龐大成本與代價防控。但李卻認為不應將防疫當成唯一目標，應讓防控措施為經濟社會發展服務。
習李在疫情防控政策議題上產生差異，尤其在中共二十大召開前更是激起政治敏感神經。
習李路線分歧，反應在公開場合政治語言及政策論述上，李克強並未為習近平所堅持「動態清零」政策辯護。例如5月18日習近平在「全球貿易投資促進峰會」會議講話，宣稱「中國開放的大門會越來越大」。也論及全球因新冠疫情，經濟遇到嚴厲挑戰，但未提及因應新冠疫情採取的「零容忍」策略，已導致中國經濟陷入惡化狀態。
5月19日李克強對一群美國、歐洲和亞洲跨國公司的高級代表們表示，中國致力於在推動經濟發展和遏制反覆爆發的新冠疫情間取得平衡，並未對習近平的「清零」戰略進行辯護。甚至李走進釣魚台會議室或至地方巡視民情，即摘下口罩，其陪同官員及地方領導、民眾也未戴口罩，李克強以其「身體語言」折射出對習近平領導威望挑戰。
首先，習李路線分歧，李克強訴求糧食安全及經濟增長目標，高於動態清零目標
李不斷大動作警告新冠疫情導致的經濟危機，指稱若不採取行動恐造成經濟萎縮。進入「三夏」時節，不能讓疫情擾亂小麥收割，「如果轄區內糧食產量不穩定，將追究地方官員責任。」這與習近平堅持「動態清零」似有所差異。
5月25日「全國穩住經濟大盤電視電話會議」中，李克強指出糧食安全是優先考量事項。26日再度強調夏收是當前重要任務之一，敦促各級政府確保夏糧豐收，且「不允許任何地方政府以任何理由設置影響夏糧收成的檢疫站」。指示在收成期間即使出現疫情，也不能停止收割，「確保不誤農時、顆粒歸倉。」
其次，「動態清零」與穩經濟發展，涉及中共傳統「紅」與「專」之爭論
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
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