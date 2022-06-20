習近平與李克強的政策隱約分歧，但這場路線之爭遠遠稱不上「腥風血雨」

最近數月以來，作為全球金融中心及中國經濟的「火車頭」上海，其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情飆漲歷經從封控至解封過程，全球社會及中國內部皆產生「動態清零」及「與病毒共存」爭論。

在疫情防控治理過程中，中國國家主席習近平與總理李克強為疫情防控與經濟增長，似乎隱約產生路線分歧。習始終堅持「動態清零」政策，不惜付出龐大成本與代價防控。但李卻認為不應將防疫當成唯一目標，應讓防控措施為經濟社會發展服務。

習李在疫情防控政策議題上產生差異，尤其在中共二十大召開前更是激起政治敏感神經。

習李路線分歧，反應在公開場合政治語言及政策論述上，李克強並未為習近平所堅持「動態清零」政策辯護。例如5月18日習近平在「全球貿易投資促進峰會」會議講話，宣稱「中國開放的大門會越來越大」。也論及全球因新冠疫情，經濟遇到嚴厲挑戰，但未提及因應新冠疫情採取的「零容忍」策略，已導致中國經濟陷入惡化狀態。

5月19日李克強對一群美國、歐洲和亞洲跨國公司的高級代表們表示，中國致力於在推動經濟發展和遏制反覆爆發的新冠疫情間取得平衡，並未對習近平的「清零」戰略進行辯護。甚至李走進釣魚台會議室或至地方巡視民情，即摘下口罩，其陪同官員及地方領導、民眾也未戴口罩，李克強以其「身體語言」折射出對習近平領導威望挑戰。

首先，習李路線分歧，李克強訴求糧食安全及經濟增長目標，高於動態清零目標

李不斷大動作警告新冠疫情導致的經濟危機，指稱若不採取行動恐造成經濟萎縮。進入「三夏」時節，不能讓疫情擾亂小麥收割，「如果轄區內糧食產量不穩定，將追究地方官員責任。」這與習近平堅持「動態清零」似有所差異。

5月25日「全國穩住經濟大盤電視電話會議」中，李克強指出糧食安全是優先考量事項。26日再度強調夏收是當前重要任務之一，敦促各級政府確保夏糧豐收，且「不允許任何地方政府以任何理由設置影響夏糧收成的檢疫站」。指示在收成期間即使出現疫情，也不能停止收割，「確保不誤農時、顆粒歸倉。」

其次，「動態清零」與穩經濟發展，涉及中共傳統「紅」與「專」之爭論