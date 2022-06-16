聯準會升息3碼四大重點解析：全年預測上調13碼，承諾將使通膨回落2％目標
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委員以10比1通過升息3碼至1.5～1.75％，為繼1994年以來最大升息幅度，同時2022年利率點陣圖落點大幅上調至3.375％，即全年升息13碼（3月為7碼），進一步傳遞年內升息加速訊號，整體會議偏向鷹派，M平方以四大重點詳細解析。
聯準會6月會議升息3碼，同時大幅上調今（2022）年升息次數預估至13碼，並且Powell於會後表示下次仍有可能是2碼或是3碼的升息幅度，本次聯準會大幅加速緊縮政策，我們該如何解讀？
台灣時間6月16日凌晨2點，美國聯準會公布6月利率決策會議，委員以10比1通過升息3碼至1.5～1.75％，為繼1994年以來最大升息幅度，同時2022年利率點陣圖落點大幅上調至3.375％，即全年升息13碼（3月為7碼），進一步傳遞年內升息加速訊號，整體會議偏向鷹派，M平方以四大重點詳細解析。
一、聯準會升息3碼，聲明稿承諾將使通膨回落2％目標
如市場於會議前兩天快速拉升的升息預期，聯準會票委以10比1通過升息3碼，僅堪薩斯聯儲行長Esther L. George支持升息2碼。而聲明稿中，強調經濟活動在Q1的小幅下滑之後有所回升，並刪除俄烏衝突可能對美國經濟帶來不確定性的論述以及預計通膨將回落措辭，新增將強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標，我們摘要如下：
近期經濟及通膨論述：整體經濟活動在Q1小幅下滑後，目前已經有所回升。而最近就業增長依舊強健（robust），失業率保持低位。通膨仍然居高不下，反映由疫情、能源價格上漲和更廣泛的價格壓力相關的供需失衡。
烏俄戰爭、中國清零將造成通膨上行風險：俄羅斯入侵烏克蘭正造成龐大的人力和經濟困難，提及烏俄衝突將造成通膨上行風險、壓抑經濟活動的論述，不過刪除了對美國經濟影響是高度不確定地。而中國清零政策可能為加劇供應鏈中斷，委員將高度關注通膨風險。（原文：In addition, COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions. The Committee is highly attentive to inflation risks.）
票委以10比1通過升息3碼：委員會決定調升基準利率3碼至1.5～1.75％，並繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS，如5月聲明發布《聯準會縮減資產負債表規模計劃》中所述。同時刪除了委員會預計通膨將回落措辭，並新增將強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標論述，反映聯準會認為通膨未如預期回落，將更為鷹派的態度。
不過讓市場意外的是，過去較為鷹派的堪薩斯聯儲行長 Esther L. George 投下反對票，其支持在本次會議升息2碼。（原文：Voting against this action was Esther L. George, who preferred at this meeting to raise the target range for the federal funds rate by 0.5 percentage point to1-1/4 percent to1-1/2 percent.）
二、大幅上調利率點陣圖，委員預測年內將升息13碼
本次市場最為關注的聯準會升息路徑、利率點陣圖大幅上調，2022年、2023年、2024年、長期的中位數利率中位數分別上調至3.375％（前1.875％）、3.75％（前2.875％）、3.375％（前2.875％）、2.5％（前2.375％）。其中2022年上調幅度，超出普遍委員於緘默期前公開發言的全年升息10～11碼，透露聯準會年內將加速升息的鷹派態度，全年升息次數將達到13碼至3.25～3.5％，超過中性利率（長期利率）的2.5％。
不過觀察點陣圖在全面上調之後，長期利率並未大幅調升，同時2024年出現進一步倒掛現象，顯示短期加速升息之後，委員尚不認為需要中長期均保持鷹派貨幣政策。
三、SEP再度下修經濟，並上調今年通膨預測
本次聯準會經濟預測報告（SEP）除再度下修今年GDP預測值至1.7％（ 原2.8％），也大幅下修明年GDP預測值至1.7％（原2.2％），同時上調未來三年失業率至3.7％（原3.5％）、3.9％（原3.5％）、4.1％（原3.6％），並再度上調今年 PCE 物價、核心 PCE 物價至 5.2％（ 原4.3％）、4.3％（ 原4.1％），明後兩年通膨則變化不大。
而政策利率部分，如點陣圖所述未來三年大幅上調，長期利率則僅小幅上調，顯示聯準會預期美國今年通膨超預期以及加速升息影響下，經濟增速將回落至長期平均之下，聯準會貨幣政策維持以鷹派控制通膨的態度。
近3個年度聯準會預期（2022～2024 ）：
- GDP成長今、明兩年均下修，並低於長期平均，2022～2024 預測值：1.7％（ 原2.8％）、1.7％（ 原2.2％）、1.9％（ 原2％）。
- 失業率未來三年均上調，2022～2024 預測值：3.7％（ 原3.5％）、3.9％（ 原3.5％）、4.1％（ 原3.6％）。
- PCE今年進一步上修，反映通膨超預期的影響，2022～2024 預測值：5.2％（原4.3％）、2.6％（ 原2.7％）、2.2％（ 原2.3％）。
- 核心PCE小幅上修，明後年仍將高於長期目標，2022～2024 預測值：4.3％（ 原4.1％）、2.7％（ 原2.6％）、2.3％（ 原2.3％）。
- 政策利率大幅上調，反映聯準會加速升息的鷹派態度，2022～2024 預測值：3.4％（ 原1.9％）、3.8％（ 原2.8％）、3.4％（原2.8％），長期利率則小幅上調至2.5％（原2.4％）。
四、縮表效應仍未浮現，預計將於月中後逐漸反映
聯準會宣布自6月1日正式啟動縮表，不過可以發現目前尚未見到聯準會持有美債金額有所下降，主要原因來自於中長期美債到期普遍落在6月中下旬，預計縮表實際影響將在月底後才逐漸反映。而本次會議聯準會在溝通升息加速後，維持5月會議宣布路徑，從6月1日開始以每月475億（美債300億、MBS175億）速度實施縮表，並於3個月後增加到每月950億（美債600億、MBS350億）。
我們也維持5月對縮表路徑看法，並將SOMA持有證券組成中，每月到期本金不再投資金額上限、短期國庫券及美債到期金額繪製成下方表格，可以發現在初期縮減速度較小的情況下，6～7月美債到期量大於上限，不需要以短期國庫券到期不再投資進行補充至上限，因此短端流動性被回收速度有限，而會出現吸收短端流動性的時點約落在 9、10、12月（美債低於600億）。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」