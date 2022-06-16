今日本土新增6萬3170例、死亡168例：國內病房收治脫離高峰，目標7月每日確診人數達到萬例以下

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增6萬3221例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬3170例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增168例死亡。羅一鈞解釋，確診人數比起昨（15）日下降8.4%，各縣市均未有超過萬例的情形，整體情況比起上週有明顯下降，希望這個趨勢可以持續下去。

指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未接種3劑COVID-19疫苗。

今日死亡個案當中，包含一名17歲未接種疫苗且罹患多重慢性疾病的男性，該個案長期臥床，於六月初出現發燒、咳嗽等症狀，經快篩確診陽性。後因氧氣濃度下降，出現肺炎、胸水、呼吸窘迫等情況住進加護病房，最後因休克、心肺衰竭不幸離世。

羅一鈞補充，目前國內13至18歲重症個案共有6位，其中有4位為肺炎，1位為心肌炎，1位為MIS-C，其中有3名個案死亡。另外，兒童重症部分今日公布3例，其中有一位為腦炎，其他則是MIS-C。截至今日國內12歲以下重症兒童共有57位，死亡人數維持17位，其中有20位出現腦炎症狀，另有12位罹患MIS-C。

國內病房收治情形脫離高峰，中南部仍需觀察

指揮中心報告，專責病房收治情形就昨天來看六區收治人數都有下降，代表國內住院病人收治情形已經脫離高峰，但中、南部仍需觀察未來一兩週的變化。

若將全台劃分為六區，最明顯下降的是綠色曲線，為北北基加上宜蘭地區，收治數一路下降，最近的數字為2088人，過去的高峰大約落在3500人； 北區部分也正在明顯下降；中區已經出現緩降情形；南區、高屏區仍處於高原期，有上下起伏。

專責ICU病房部分，最高點為6月13日的907人，昨日已經降到833人，六區情形一致，收治人數皆有下降或緩降的情形。

民眾自主檢疫入住防疫旅宿：外出須出示快篩陰性，不得徹夜未歸

指揮中心公布，居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示之方式，向業者出示其2日內快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅宿。出示文件部分，工作人員得以入住須知、廣播或房間張貼文宣等方式提醒。

考量自主防疫期問可能仍具傳染風險，必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；若自主防疫者發生外出未歸等情況，防疫旅宿業者必須於次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

羅一鈞補充，必要外出指的是工作、必要生活採買等事項；至於幾點才算是外出未歸指揮中心並未明定時點，基本上就是不能整個晚上沒有回防疫旅館，具體細節則會由地方政府視情節判斷。

另外針對入境檢疫3+4，民眾希望後4天自主防疫期間入住在一般旅館的請求，羅一鈞解釋一般旅館仍包含平常不會接觸到境外移入者的普通民眾，指揮中心不希望將他們暴露於仍在潛伏期的入境者當中，避免旅館內出現感染或群聚。

疾管署再次進行血清流行病學調查，想退出者須於6月30日前致電1922取消

為瞭解今（2022）年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情期間，社區是否存在隱形傳播鏈，並建構全國COVID-19血清流病監測機制，疾管署將針對今年1月至6月收受之全國各捐血中心之血清存檔樣本，預計抽樣3萬6000件檢體；進行SARS-CoV-2病毒抗核蛋白抗體檢測。

指揮中心進一步說明，本計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾管署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，血液基金會或疾管署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，故無法將檢驗結果通知特定捐血人，亦無法提供查詢。

指揮中心指出，加入或退出此計畫不會影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該計畫經疾管署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出（opt out）的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，必須於6月30日前致電1922並請留下相關資料（血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日）。

確診人數7月是否達到萬例以下，落實防疫措施、人流群聚感染為重點

羅一鈞指出高原期過後，疫情每週會開始持續下降，北部態勢已經相當明顯，南部則是希望下週就可以看見減緩趨勢。目前當然希望7月確診人數就能達到萬例以下，但實際情況還是要看民眾防疫措施有無落實，人流是否導致群聚感染而定。

此外，羅一鈞強調疫苗的接種對於疫情脫離高原期仍十分重要，除了可以加速疫情下降，也可以保護大家不用在疫情後期人流開始回升、民眾防疫措施鬆懈時，反而感染病毒。

關於國境開放程度的調整，羅一鈞表示人數上限仍需考量入境旅客的管理、採檢，以及後續如果確診人數上升，國內的醫療量能是否能夠負荷。以上述收治人數來看也才剛脫離高峰，因此必須搭配國內後續疫情走勢，再來討論要不要把人數適度增加。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航