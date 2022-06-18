2022/06/18,
生活

荷蘭物價到底貴不貴？做好束緊腰帶的心理準備，才發現過去的印象不完全正確

荷蘭物價到底貴不貴？做好束緊腰帶的心理準備，才發現過去的印象不完全正確
Photo Credit：両天工作室

我們想讓你知道的是

在美食天堂長大的台灣人們，可是很難適應這樣的食物水準與文化，想要提升在荷蘭居住的幸福度，更要學習如何用平價預算與道地食材，煮出一頓媲美餐廳等級（甚至比多數荷蘭餐廳美味）的料理。

文字：両天工作室｜食譜：Yi提供

來歐洲旅遊或生活之前，光想到要以台幣所得在昂貴的物價下生存就備感壓力，早已做好束緊腰帶的心理準備。到歐洲後才發現，這樣的說法不完全正確，只要問問在荷蘭生活多年的台籍遊子，大家這兩年的結論皆是——荷蘭物價跟台北差不多，甚至比台北便宜喔！這個現象所言不假，除了自己有此感觸外，起碼聽過五位以上的在荷台人發表類似言論。

歐洲物價真的不貴？只要不經過人工就不貴！食材、原物料及日常生活用品，價格可以說是跟台北定價齊平（購買亞洲商品及非鄰近產地原物料不在此討論範圍內）。

習慣荷蘭生活後，建議去當地的開放早市，蔬果、肉鋪及海鮮的合理價錢與卓越品質，會讓人非常滿意，更不用說二手市集的衣物包包，都是2到10歐元的價錢，真的會讓台灣人跌破眼鏡！

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Photo Credit：両天工作室提供
肉鋪的價錢與品質，是不是已經比台灣相對便宜了？

歐洲物價真的好貴？經過人力專業的就貴、耗費更多天然資源的亦然，例如1.5公升的常溫氣泡水，只需不到1歐元，但放在冰箱裡的600ml礦泉水，則需要2歐元以上，其中物價跟台灣差距最大就是在餐廳用餐的費用了，20歐元／人幾乎是所有餐廳的起跳價，而且還可能面臨吃不飽、不美味或是口味不習慣，吃完後悻悻然走出餐廳的淒涼窘境。

平均來說，荷蘭人的薪資所得大約是台灣人2.5-3倍，但事實上，扣除保險、稅金及價格不菲的房租後，荷蘭人平時可動用的資金，可能跟一般台北上班族相距不遠。

以勤儉聞名的荷蘭人，當然也認為去餐廳吃飯是件奢侈的事情，通常遇到某件事情值得特別慶祝才會預定餐廳，一個月平均去1～2次左右，相比三餐都愛外食、朋友家族聚餐量超大的台灣人而言，可以說是相當自給自足。

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Photo Credit：両天工作室提供
在荷蘭，人工最貴，所以去超市自助結帳是常態，建議進到超市後直接拿一台掃描機邊買邊掃，最後直接結帳最方便快速。

在家烹調食物是每個荷蘭人的日常生活，但這個文化可沒有讓荷蘭的美食水平提升，來到這裡後，才發現人們有個約定成俗的觀念——「備料煮菜的時間，不可以超過用餐的時間，30分鐘就是極限！」

像是瞬間被打通任督二脈那樣，終於理解美食沙漠的形成原因，荷蘭人的務實完全反映在用餐文化上，簡單、快速、可以果腹就是餐點的標準。麵包放上火腿、擠上超市現成的起司醬或是三片起司就是一頓午餐。額外補充，想知道荷蘭人是如何嘲諷自己簡陋的食物文化，追蹤＠dailydutchlunch就能一眼明白。

在美食天堂長大的台灣人們，可是很難適應這樣的食物水準與文化，想要提升在荷蘭居住的幸福度，更要學習如何用平價預算與道地食材，煮出一頓媲美餐廳等級（甚至比多數荷蘭餐廳美味）的料理。

有幸的是，我認識了來自台灣的女孩Yi，她的好廚藝可是在阿姆斯特丹的華語圈中小有名氣。接下來跟著我們一起上市場採買、備料及烹調，嘗試煮出融匯中西的平價居家料理：

  • 雪碧檸檬漬櫛瓜
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Photo Credit：両天工作室

在歐洲平價又常見的櫛瓜，是今天的蔬菜主角，而可供生食及要煮食的品種都會特別標註。將生食級櫛瓜使用削皮刀刨成長條片狀，加入雪碧、辣椒、水果醋及2片黃檸檬，醃漬2小時以上即可上桌。

  • 櫛瓜五花肉捲

將櫛瓜使用削皮刀刨成長條片狀，再搭配五花肉薄片卷在一起，淋上蒜泥醬。

  • 起司花椰菜
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Photo Credit：両天工作室

將你喜歡2至3種的起司刨成絲，在爐火上加熱融化後，直接淋在花椰菜上，如此無技巧又簡單是非常荷蘭風格的一道菜餚。Yi貼心提醒，因為台灣整塊起司選擇少價格也相對高，可以選擇現成的起司粉替代，這些台灣大賣場都有販售。

  • 青江菜佐油蔥醬

Yi這次選用了青江菜的尾段無葉菜部分，將其煮熟後配上自製油蔥醬，使用動物油用慢火將洋蔥炒軟，再選擇水分較少的切絲紅蔥頭與糖、辣椒調和而成，放在冰箱就是一款能替許多料理加分的常備醬，這次搭配青江菜更能嚐到蔬菜的出汁甜味。

  • 細蔥蝦仁煎
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Photo Credit：両天工作室

將歐洲常見的細蔥包成一綑，地瓜粉和太白粉1:1混合，煎出像蚵仔煎的餅皮，再將細蔥與蝦仁放置其上煎熟。

  • 檸檬醋油封章魚

將蒜頭、義大利香料、糖與橄欖油1:1與少許鹽做調和，加上1.5倍的白酒醋與川燙後的章魚放置於冰箱， 醃漬整夜以上。

  • 家常玉子燒卷

想要替餐桌增加一些蛋白質，就簡單煎個醬油蛋捲，記得加一點牛奶讓口感更綿密，用保鮮膜包成圓形固定，就可以端上桌。

  • 圓茄佐味增醬
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Photo Credit：両天工作室

將圓茄烤熟後浸冷水去皮，同時將白味增、味霖、糖與椪醋以2：1：1：1調和，圓茄撕小塊後配上味增醬即完成。

  • 剝皮辣椒雞湯

荷蘭的肉雖然便宜品質也好，但這裡的處理方式會殘留較多血腥味，建議肉先汆燙清洗後再與剝皮辣椒、美人菇一起燉煮約1.5小時。

另外，剝皮辣椒在荷蘭不太普遍，可以跟著食譜自己動手醃漬：熱水汆燙青辣椒後泡冰水，去頭去籽，再使用醬油：糖：水=1：1.5：2的比例，加入少許米酒提味，浸泡在冰箱3－4天即可食用。

  • 新鮮草莓塔
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Photo Credit：両天工作室

荷蘭超市會販售甜點塔的餅乾底座，直接買任何喜歡的時令水果，例如：葡萄、藍莓、覆盆莓…...買鮮奶油加蘭姆酒與砂糖打發，簡單三步驟就能自製水果塔。

在餐廳昂貴又不太美味的荷蘭討生活，升級自我廚藝是增加在荷幸福度的必要過程，願每位荷蘭遊子與旅人，都能在自家廚房端出一道道富有台荷風格的美味家常料理。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/06/17,
科技

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。

來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。

【Lenovo】ThinkPad_P14s_Gen_3_cool3c_彩1

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站

身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo P工作站旗下所有產品皆擁有優異性能、同時兼具相當的耐用度，可以在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士。

這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3不僅擁有高硬體規格，更強調輕薄機身與永續環保，將行動工作站的使用體驗帶到新高度。

厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段

在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3機身厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg，隨身攜帶「超無感」，讓使用者隨時保有高工作效率。

儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備全面的ThinkShield安全服務套件，讓用戶可自訂安全保護功能。

內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯卡，進行各種繁複的多工作業皆游刃有餘。

然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3通過ISV獨立軟體供應商認證，當開啟使用各種專業生產力的軟體，都能達到令人滿意的穩定度與相容性。
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拜內建NVIDIA RTX獨立顯卡所賜，無論是用AutoCAD繪圖、或用Revit建立龐大的3D模型，轉檔和匯出過程更順暢省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

使用永續材料 符合環保精神

Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，每個環節皆體現永續環保精神。

隨時隨地 以完美效能賦予工作效率

Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。


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