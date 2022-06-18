荷蘭物價到底貴不貴？做好束緊腰帶的心理準備，才發現過去的印象不完全正確

文字：両天工作室｜食譜：Yi提供

來歐洲旅遊或生活之前，光想到要以台幣所得在昂貴的物價下生存就備感壓力，早已做好束緊腰帶的心理準備。到歐洲後才發現，這樣的說法不完全正確，只要問問在荷蘭生活多年的台籍遊子，大家這兩年的結論皆是——荷蘭物價跟台北差不多，甚至比台北便宜喔！這個現象所言不假，除了自己有此感觸外，起碼聽過五位以上的在荷台人發表類似言論。

歐洲物價真的不貴？只要不經過人工就不貴！食材、原物料及日常生活用品，價格可以說是跟台北定價齊平（購買亞洲商品及非鄰近產地原物料不在此討論範圍內）。

習慣荷蘭生活後，建議去當地的開放早市，蔬果、肉鋪及海鮮的合理價錢與卓越品質，會讓人非常滿意，更不用說二手市集的衣物包包，都是2到10歐元的價錢，真的會讓台灣人跌破眼鏡！

Photo Credit：両天工作室提供 肉鋪的價錢與品質，是不是已經比台灣相對便宜了？

歐洲物價真的好貴？經過人力專業的就貴、耗費更多天然資源的亦然，例如1.5公升的常溫氣泡水，只需不到1歐元，但放在冰箱裡的600ml礦泉水，則需要2歐元以上，其中物價跟台灣差距最大就是在餐廳用餐的費用了，20歐元／人幾乎是所有餐廳的起跳價，而且還可能面臨吃不飽、不美味或是口味不習慣，吃完後悻悻然走出餐廳的淒涼窘境。

平均來說，荷蘭人的薪資所得大約是台灣人2.5-3倍，但事實上，扣除保險、稅金及價格不菲的房租後，荷蘭人平時可動用的資金，可能跟一般台北上班族相距不遠。

以勤儉聞名的荷蘭人，當然也認為去餐廳吃飯是件奢侈的事情，通常遇到某件事情值得特別慶祝才會預定餐廳，一個月平均去1～2次左右，相比三餐都愛外食、朋友家族聚餐量超大的台灣人而言，可以說是相當自給自足。

Photo Credit：両天工作室提供 在荷蘭，人工最貴，所以去超市自助結帳是常態，建議進到超市後直接拿一台掃描機邊買邊掃，最後直接結帳最方便快速。

在家烹調食物是每個荷蘭人的日常生活，但這個文化可沒有讓荷蘭的美食水平提升，來到這裡後，才發現人們有個約定成俗的觀念——「備料煮菜的時間，不可以超過用餐的時間，30分鐘就是極限！」

像是瞬間被打通任督二脈那樣，終於理解美食沙漠的形成原因，荷蘭人的務實完全反映在用餐文化上，簡單、快速、可以果腹就是餐點的標準。麵包放上火腿、擠上超市現成的起司醬或是三片起司就是一頓午餐。額外補充，想知道荷蘭人是如何嘲諷自己簡陋的食物文化，追蹤＠dailydutchlunch就能一眼明白。

在美食天堂長大的台灣人們，可是很難適應這樣的食物水準與文化，想要提升在荷蘭居住的幸福度，更要學習如何用平價預算與道地食材，煮出一頓媲美餐廳等級（甚至比多數荷蘭餐廳美味）的料理。

有幸的是，我認識了來自台灣的女孩Yi，她的好廚藝可是在阿姆斯特丹的華語圈中小有名氣。接下來跟著我們一起上市場採買、備料及烹調，嘗試煮出融匯中西的平價居家料理：

雪碧檸檬漬櫛瓜

Photo Credit：両天工作室

在歐洲平價又常見的櫛瓜，是今天的蔬菜主角，而可供生食及要煮食的品種都會特別標註。將生食級櫛瓜使用削皮刀刨成長條片狀，加入雪碧、辣椒、水果醋及2片黃檸檬，醃漬2小時以上即可上桌。

櫛瓜五花肉捲

將櫛瓜使用削皮刀刨成長條片狀，再搭配五花肉薄片卷在一起，淋上蒜泥醬。

起司花椰菜

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將你喜歡2至3種的起司刨成絲，在爐火上加熱融化後，直接淋在花椰菜上，如此無技巧又簡單是非常荷蘭風格的一道菜餚。Yi貼心提醒，因為台灣整塊起司選擇少價格也相對高，可以選擇現成的起司粉替代，這些台灣大賣場都有販售。

青江菜佐油蔥醬

Yi這次選用了青江菜的尾段無葉菜部分，將其煮熟後配上自製油蔥醬，使用動物油用慢火將洋蔥炒軟，再選擇水分較少的切絲紅蔥頭與糖、辣椒調和而成，放在冰箱就是一款能替許多料理加分的常備醬，這次搭配青江菜更能嚐到蔬菜的出汁甜味。

細蔥蝦仁煎

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將歐洲常見的細蔥包成一綑，地瓜粉和太白粉1:1混合，煎出像蚵仔煎的餅皮，再將細蔥與蝦仁放置其上煎熟。

檸檬醋油封章魚

將蒜頭、義大利香料、糖與橄欖油1:1與少許鹽做調和，加上1.5倍的白酒醋與川燙後的章魚放置於冰箱， 醃漬整夜以上。

家常玉子燒卷

想要替餐桌增加一些蛋白質，就簡單煎個醬油蛋捲，記得加一點牛奶讓口感更綿密，用保鮮膜包成圓形固定，就可以端上桌。

圓茄佐味增醬

Photo Credit：両天工作室

將圓茄烤熟後浸冷水去皮，同時將白味增、味霖、糖與椪醋以2：1：1：1調和，圓茄撕小塊後配上味增醬即完成。

剝皮辣椒雞湯

荷蘭的肉雖然便宜品質也好，但這裡的處理方式會殘留較多血腥味，建議肉先汆燙清洗後再與剝皮辣椒、美人菇一起燉煮約1.5小時。

另外，剝皮辣椒在荷蘭不太普遍，可以跟著食譜自己動手醃漬：熱水汆燙青辣椒後泡冰水，去頭去籽，再使用醬油：糖：水=1：1.5：2的比例，加入少許米酒提味，浸泡在冰箱3－4天即可食用。

新鮮草莓塔

Photo Credit：両天工作室

荷蘭超市會販售甜點塔的餅乾底座，直接買任何喜歡的時令水果，例如：葡萄、藍莓、覆盆莓…...買鮮奶油加蘭姆酒與砂糖打發，簡單三步驟就能自製水果塔。

在餐廳昂貴又不太美味的荷蘭討生活，升級自我廚藝是增加在荷幸福度的必要過程，願每位荷蘭遊子與旅人，都能在自家廚房端出一道道富有台荷風格的美味家常料理。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航